Византийские женские иконы Климта: В чём секрет популярность картин художника

Картины Густава Климта.
Популярности Густава Климта может позавидовать любой художник и любой мужчина. Можно с уверенностью сказать, что Густав Климт прожил счастливую жизнь. Он с детства занимался любимым делом и пережил стремительный взлет популярности еще до того, как ему исполнилось 20. Никогда не нуждался в деньгах, и, в то же время, был крайне разборчивым в выборе заказов. К тому же, художника всегда окружали восторженные поклонники, любимые женщины и боготворившие его молодые коллеги. Его картины и сейчас считаются признанными шедеврами, продаются за астрономические суммы.
Фрагмент картины Густава Климта «Невинность», 1913 год.
Так какому же богу принес этот удивительный харизматичный человек дары, чтобы судьбы ему ТАК благоволила? Секрет довольно прост. Климт любил женщин, любил и боготворил, посвятив им практически все свое творчество, перенося эту любовь на картины, которые отражали эту любовь, восхищение. Его картины, написанные своеобразной авторской техникой, походили на прекрасные византийские фрески и иконы боле, чем на просто портреты или просто картины.
Фрагмент картины Густава Климта «Даная», 1907-1908 год.
Климт тонко переносил на полотно эфемерную, практически неизобразимую страсть и физический эротизм, его женщины – богини с нимбом, в волшебных одеждах или без оных вовсе, покрыты слоями настоящего сусального золота (уникальный состав и техника которого до сих пор не изучена), богато инкрустированных камнями, обрамлены причудливой изящной вязью и цветочным орнаментом.
Фрагмент картины Густава Климта «Адель Блох-Бауэр I», 1907 год.
Говорят, сначала он писал на картине голую женскую фигуру, а затем "одевал" ее в платья. Пышные формы, что в жизни бы не смотрелись даже с ретушью на фотографиях, распущенные волосы, необыкновенно преображенное страстью и загадочным магнетизмом лица полубогинь-полуженщин, тщательно доподлинно выписанные тела и гениталии, не смотрящиеся пошло, а, скорее, причудливо, - это все необыкновенный Климт.
Фрагмент картины Густава Климта «Поцелуй», 1907-1908 годы.
Тот, кто посвятил себя служению богине фемине и кто только выиграл от этого преклонения, ибо оно не стыдно и не показывает мужскую слабость, а лишь то, что мужчина настолько самодостаточен и мужественен, что его дары были благосклонно приняты. Отсюда и бешеная популярность у женщин, и необыкновенная популярность в заказах (ведь каждая женщина хотела бы видеть себя богиней).
Фрагмент картины Густава Климта «Танцовщица», 1916-1918 годы.
Для консервативной Вены многие его работы были скандальными, но именно это публика в тайне и желала, поскольку его «византийские женские иконы» были исключительно популярными. Первая выставка в 1989 году вызвала грандиозный ажиотаж: экзальтированные дамы падали в обморок, импрессионисты и модернисты были в восхищении, консерваторы всерьез обсуждали психическую полноценность автора, предлагая его посадить в тюрьму или выслать из страны.
Фрагмент картины Густава Климта «Юдифь II», 1901 год.
Все картины были раскуплены;) Люди покупали мечту. Люди покупали богинь. Щедрая позолота, сочные краски, четкие детали. Поражающее и восхищающее взгляд. Божественно. Не взирая на язвительные комментарии и насмешки критиков, Климт до самой смерти оставался любимцем публики, которая охотно раскупала его картины.
Фрагмент картины Густава Климта «Золотые рыбки», 1901-1902 годы.
В заключение хотелось бы добавить, что, несмотря на многочисленные связи, в жизни Климта существовали лишь две женщины. Это его мать - Анна Климт, которая полностью посвятила свою жизнь сыну и которую он любил и боготворил до самой смерти, и жена покойного брата – Эмилия Флёге, с которой он прожил всю свою оставшуюся жизнь, проводя с ней все свое свободное время, взяв на себя заботу о ней и ее детях, не компрометируя афишированием с ней ни коим образом отношений и сохранив близкую дружбу до самой смерти.) – может, это не включать?..
Фрагмент картины Густава Климта «Водяные змеи II», 1904-1907 годы.
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