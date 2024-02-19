Австралийская пара превратила заброшенную подстанцию в уютное гнездышко с шикарным дизайном

Австралийская пара превратила заброшенную подстанцию в уютное семейное гнездышко.

На момент покупки электрическая подстанция, построенная в викторианском стиле, имела такой удручающий вид. | Фото: taratutenko.ru.

В Австралии старые промышленные здания запрещено сносить или кардинально изменять фасад. | Фото: zen.yandex.ru.

При оформлении интерьера старались по максимуму сохранить старинную кирпичную кладку. | Фото: taratutenko.ru.

Внутреннее пространство было разделено на два яруса с помощью оригинальной плиты из полированного бетона. | Фото: cpykami.ru.

Лестница сделана по индивидуальному заказу из тасманского черного дерева. | Фото: taratutenko.ru.

Огромные окна обеспечивают роскошный вид с вершины холма. | Фото: zen.yandex.ru.

Современная кухня идеально вписалась в промышленную эстетику подстанции. | Фото: taratutenko.ru.

На первом уровне получилась объединенная зона – кухня, столовая и гостиная. | Фото: cpykami.ru.

Ванную комнату облицевали оригинальным зеленым кафелем. | Фото: zen.yandex.ru.

Супругам удалось организовать открытую террасу и уютную зону отдыха с восхитительным видом на окрестности города. | Фото: cpykami.ru.

Марк и Карен Барткевичусы потратили 5 лет на то, чтобы иметь такой потрясающий дом. | Фото: cpykami.ru.

Молодая семья имеет не только роскошный дом, но и прекрасный двор и облагороженный сад. | Фото: taratutenko.ru.