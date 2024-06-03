5 сказочных замков Европы, которые прекрасны 365 дней в году и в любую погоду

1. Замок Alcázar of Segovia недалеко от Мадрида (Испания)

Alcázar of Segovia – королевская резиденция кастильских монархов (Испания). | Фото: alcazardesegovia.com.

Замок Alcázar of Segovia внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Испания).

Зимой замок Алькасар становится еще более фотогеничным (Испания). | Фото: insureandgo.com.au.

2. Замок Нойшванштайн над деревней Хоэншвангау (Германия)

Замок Нойшванштайн – один из самых узнаваемых замков Германии и всего мира . | Фото: oboitd.ru.

Изысканная красота замка Нойшванштайн гармонирует с зимним пейзажем (Германия). | Фото: munich-airport.ru.

Яркие цвета еще больше подчеркивают красоту замка Нойшванштайн (Германия).

3. Замок Гамлехауген в Бергене (Норвегия)

Замок Гамлехауген по сей день является официальной резиденцией короля Норвегии (Берген).

Сады и парки королевской резиденции доступны широкой публики круглый год.

4. Замок Пелеш в Карпатах недалеко от Синая (Румыния)

Замок Пелеш – роскошная летняя резиденция королевской династии Румынии. | Фото: romaniatourism.com.

Peles Castle стал первым электрифицированным замком, на территории которого имелась собственная электростанция (Румыния).

Королевская резиденция во всей красе (Румыния).

5. Замок Эшфорд в графстве Мейо (Ирландия)

Эшфорд – старейший замок Ирландии, возраст которого перевалил за 800 лет (Ирландия).

Сказочный замок-отель дает возможность современникам почувствовать себя монаршей особой (Ирландия).