5 сказочных замков Европы, которые прекрасны 365 дней в году и в любую погоду

Если речь заходит о замках, воображение рисует неприступные стены, величественные башни и шпили. И пусть многие из них вызывают благоговение и восхищение брутальностью могущественных укреплений, некоторые настолько изысканны, что в большей мере ассоциируются с иллюстрациями к сказкам. Последние бывают настолько восхитительны, что диву даешься, как, по сути основательно укрепленный объект может быть настолько изысканным и прекрасным.
1. Замок Alcázar of Segovia недалеко от Мадрида (Испания)
Alcázar of Segovia – королевская резиденция кастильских монархов (Испания). | Фото: alcazardesegovia.com.
Замок Alcázar of Segovia внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Испания).
Недалеко от Мадрида, в горной местности Гвадаррама, на высокой скале, омываемой двумя бурными реками Эресма и Кламорес находится особенно царственный замок белее известный под названием Alcázar of Segovia (Алькасар в Сеговии). Его история восходит к XII веку, но архитектура тех времен не сохранилась, разве что фрагментарно. Ту демонстрацию величия и силы (стратегическое расположение; глубокий ров, заполненный водой; могучие башни; высокие стены; подъемный мост), которые мы можем видеть сегодня, возводили во времена правления кастильских монархов, где обитали не только правители, здесь хранилась вся казна королевства и символы их власти. Хотя большая часть оригинальной структуры была уничтожена военными действиями и временем, ремонт и реставрация замка на протяжении многих десятилетий позволили превратить Алькасар в один из самых известных средневековых замков, а значить и в самую популярную достопримечательность как Сеговии, так и всей Испанией.
Зимой замок Алькасар становится еще более фотогеничным (Испания). | Фото: insureandgo.com.au.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что по достоинству оценила старания испанцев сохранить свою историю и поистине впечатляющее архитектурное произведение и мировая общественность. В 1985 году Alcázar of Segovia был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Замок Нойшванштайн над деревней Хоэншвангау (Германия)
Замок Нойшванштайн – один из самых узнаваемых замков Германии и всего мира. | Фото: oboitd.ru.
Изысканная красота замка Нойшванштайн гармонирует с зимним пейзажем (Германия). | Фото: munich-airport.ru.
В Германии есть свой сказочный замок, построенный для короля-затворника Людвига II, который сразу же после его смерти превратился в особенную достопримечательность. Речь идет о замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein), расположенном высоко над деревней Хоэншвангау, в окружении вековых сосен, рядом с впечатляющим водопадом Поэльятского ущелья он привлекает внимание своими фантастическими формами и романтическими историями, связанными с эксцентричным королем, который влез в неимоверные долги во время строительства замка.
Яркие цвета еще больше подчеркивают красоту замка Нойшванштайн (Германия).
Это стало главной причиной того, что наследник престола решил открыть его для широкой публики. Теперь каждый желающий может попасть в один из самых красивейших замков мира, который, кстати сказать, вдохновил дизайнеров Диснейленда на создание замка Спящей красавицы.
3. Замок Гамлехауген в Бергене (Норвегия)
Замок Гамлехауген по сей день является официальной резиденцией короля Норвегии (Берген).
Замок Гамлехауген – это особняк, построенный в замковом стиле в начале XX века в качестве загородной резиденции королевской норвежской королевской семьи, когда ее члены наведываются в Берген (второй по величине город Норвегии). Это, по сути новодел, в котором отчетливо угадываются элементы шотландского баронского стиля, адаптированного к более современным реалиям. Главной изюминкой этого замка для монарших особ стала не столько величественная красота архитектурного шедевра, природа является основным источником вдохновения и захватывающим фоном. При этом не только природный ландшафт окружает Гамлехауген, лучшие дизайнеры Европы потрудились над созданием роскошного парка в английском стиле, который открыт для публики круглый год, а вот попасть парадные залы королевского особняка можно лишь летом. Зимой же вся эта территория превращается в белоснежный рай.
Сады и парки королевской резиденции доступны широкой публики круглый год.
Примечательно: В зимнюю пору замок Гамлехауген привлекает любителей активного отдыха и незабываемых развлечений. В этот период можно насладиться прогулкой на лодке по фьордам, покататься на горных лыжах, наведаться в местные кафе и рестораны, где главным блюдом сезона будет сыровяленая оленья колбаса.
4. Замок Пелеш в Карпатах недалеко от Синая (Румыния)
Замок Пелеш – роскошная летняя резиденция королевской династии Румынии. | Фото: romaniatourism.com.
Peles Castle стал первым электрифицированным замком, на территории которого имелась собственная электростанция (Румыния).
Замок Пелеш (Peles Castle) – один из красивейших замков Европы является и прекраснейший архитектурный комплекс, затерянный среди живописного ландшафта Карпат неподалеку румынского города Синай. Поскольку его строительство у подножия горной гряды Бучеджи инициировал Кароль I лишь в 1873 г., то говорить о защитных функциях структуры не стоить. Это была лишь дань моде на строительство дворцовых резиденций в стиле средневековых замков, поэтому его архитектурные элементы имеют лишь изысканную утонченность без мощи и устрашающей брутальности фортификационного сооружения. Считается, что замок Пелеш является одним из ярких примеров немецкой архитектуры эпохи Нового Возрождения.
Королевская резиденция во всей красе (Румыния).
Пелеш почти 80 лет являлся летней резиденцией монаршей семьи Румынии, где король отдыхал от государственных дел, хотя для приема высокопоставленных гостей в любой момент было сделано все возможное. А удивлять вельмож и послов было чем: 160 величественных залов и гостевых апартаментов были украшены произведениями искусства, люстрами из муранского стекла, немецкими витражами, а стены и вовсе были обтянуты конской кожей. Здесь был создан собственный театр, музыкальная комната и галерея, в которой король Кароль I (заядлый коллекционер) на всеобщее обозрение выставил свою коллекцию, насчитывающую более 4,5 тыс. единиц европейского и восточного оружия, датируемого XV-XIX веками. Главной же изюминкой коллекции является рыцарь в доспехах и конская сбруя, вес которой достигает 120 кг.
5. Замок Эшфорд в графстве Мейо (Ирландия)
Эшфорд – старейший замок Ирландии, возраст которого перевалил за 800 лет (Ирландия).
Сказочный замок-отель дает возможность современникам почувствовать себя монаршей особой (Ирландия).
Замок Эшфорд (Ashford Castle) – монументальный средневековый замок, построенный в графстве Мейо на святом месте. Здесь до начала 1200-х гг. был древний храм, который к тому времени опустел, а местный феодал решил воспользоваться выгодным расположением участка, чтобы возвести неприступный замок для своей семьи. К счастью, его древние могучие стены выдержали натиск и завоевателей, и времени, и погодных условий, поэтому даже сегодня можно увидеть его величественную красоту. А самые увлеченные путешествующие и еще провести ночь другую за его крепостными стенами, ведь на данный момент здесь открыт отель, который может похвастаться пятью звездами, фантастическими видами на озеро Лох-Корриб и живописную округу.
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