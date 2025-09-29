Лакомства, которые не навредят фигуре

Многие мечтают о красивой фигуре, но не могут взять себя в руки и, наконец, отказаться от всех этих шоколадок, сладостей, булочек и прочих вкусняшек. Но кто говорит, что вам нужно ставить на вкусной еде крест? Есть много простых, интересных и совершенно невредных для фигуры лакомств, которыми легко можно заменить привычные нам высококалорийные закуски и десерты.
Чем заменить мучное
Именно мучные изделия чаще всего становятся причиной появления лишнего веса. А чтобы избежать этого достаточно заменить муку на манку или овсяные хлопья.С помощью этих простых ингредиентов можно приготовить самые разнообразные пп-десерты. К примеру, вы можете испечь овсяное печенье без сахара. Для это перетрите в блендере 100 грамм овсяных хлопьев, добавьте к ним 1 банан или 100 грамм творога, ложечку меда и сухофрукты по вкусу. Из полученной массы сформируйте печенье и выложите на пергамент. Запекайте в духовке при температуре 160 градусов около 20 минут.
Чем заменить конфеты
Тяга к сладкому преследует многих из нас на протяжении всей жизни, поэтому противостоять ей практически бесполезно. Зато в наших силах удовлетворить потребности организма и не навредить своей фигуре, заменив магазинные сладости самодельными. Отличный вариант конфет для десерта можно приготовить следующим образом: смешайте измельченные грецкие орехи, лимонную цедру, курагу, мед, немножко имбиря и капельку коньяка. Сформируйте «трюфели» и обваляйте их в кокосовой стружке. Десерт готов!
Чем заменить пироженки и тортики
Отличный вариант домашнего лакомства, который к тому же очень богат белками!.
Чем заменить гамбургеры с хот-догами
Кроме сладкоежек, есть еще одна категория людей — те, кто без ума от фастфуда. Не устанем повторять, что такая пища не несет никакой пользы для организма, а вот ее аналог, который мы хотим вам предложить, совсем наоборот. Конечно же, речь идет о лаваше с самыми разнообразными начинками: сыр, помидоры, огурцы, перец, слабосоленая рыбка, творог зелень… Тут все зависит от вашей фантазии!
Чем заменить колбасу
Еще одна слабость всех начинающих пп-шников — колбаса, сосиски, сардельки и все, что с этим связано. Как альтернативу этим «деликатесам» предлагаем вам попробовать запеченное мясо, которое легко можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите кусок хорошей вырезки, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, выложите на фольгу. Рядом разложите кусочки фруктов — любых, это нужно для запаха. Запекайте в духовке при температуре 220 градусов от 1 до нескольких часов (время зависит от размеров куска). Проверить готовность можно, проколов мясо шпажкой: течет «розовая водичка» — продолжайте запекать, шпажка сухая — доставайте и наслаждайтесь неповторимым вкусом.
Чем заменить колу
Этот вариант может понравиться не всем, но все же стоит попробовать. Речь идет о сладком квасе из ржаного хлеба, без красителей, ароматизаторов и консервантов! Натуральный продукт! Чтобы приготовить его, сделайте из 1 кг хлеба сухарики, выложите в кастрюлю и залейте кипятком, оставив на 3-4 часа. Затем добавьте сюда же 8-10 литров воды, стакан сахара, 25 г дрожжей, изюма и мяты. Когда квас побродит, процедите его через марлю и разлейте по бутылкам. Через 2-3 дня у вас будет море вкусного шипучего напитка, в котором не растворяются внутренние органы.
Чем заменить майонез в салате
Практически ни один праздник не обходится без салатов… салатов с майонезом. Но это не повод отменять все торжества и сидеть, спрятавшись в углу и тихо похрустывая капусткой. Спокойно наделайте любимых салатов, но замените майонез на йогурт! Приготовить его можно дома и даже без специальной йогуртницы: нагрейте молоко до 40 градусов, смешайте с закваской, вылейте в термос и оставьте до утра в теплом месте.
Чем заменить чипсы
Если вы очень любите чем-то похрустеть во время просмотра сериала, замените чипсы и сухарики на полезные снеки. Это могут быть тыквенные семечки, орехи без соли, сушеные яблоки или даже самодельные чипсы. Чтобы приготовить, нарежьте тоненько картофель, промойте водой, немножко подсолите и отправьте в микроволновку на тарелочку, покрытую бумагой для выпечки. Когда появится золотистая корочка — вынимайте!
Чем заменить картошку-фри
И даже эту задачу можно решить, включив смекалку! Ведь необязательно жарить картошку в литрах канцерогенного масла. Попробуйте мелко порезать картофель, обмакнуть его в яйца и выложить на пергамент так, чтобы дольки не касались друг друга.
Чем заменить кофе
Не представляете свое утро без чашечки кофе? А что если провести небольшой эксперимент и заменить его на мате. В отличие от кофе чай мате бодрит целых шесть часов и помогает наладить обмен веществ! Бодрость и хорошее самочувствие на весь день гарантированы. Также есть много других вкусных, тонизирующих напитков, полезных для организма, например, пуэр, имбирный чай с лимоном и медом, чай масала, безалкогольный глинтвейн. Все они готовятся очень просто и быстро, рецепты можно найти в интернете. А любители сладкого могут побаловать себя какао. Кофеина в нем совсем немного, зато полезных витаминов и минералов хватает с головой! А у вас есть свои хитрость по превращению вкусностей в полезности? Поделитесь ими в комментариях.
