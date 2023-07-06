



15 самых древних, но до сих пор существующих городов



За всю историю существования человека мир повидал и расцвет, и падение миллионов городов, многие из которых в период особой славы и процветания были захвачены, разрушены или покинуты. Благодаря новым технологиям их ищут и находят археологи. Под песком, льдом или грязью похоронены былая слава и былое величие. Но многие из редких городов прошли тест на время, и их жители тоже. Предлагаем обзор городов, которые просуществовали столетиями и продолжают жить.