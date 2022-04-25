18 смешных ретро фотографий людей с телефонами из прошлого столетия

Первые беспроводные телефоны - мечты и надежды людей.

1. Чудо мотоцикл

Оригинальный мотоцикл с телефонной трубкой и колесом, для набора номера .

2. Черный чемоданчик

Красивая девушка разговаривает по телефону.

3. Полиция слушает

Патрульный с телефонным аппаратом патрулирует улицу и следит за порядком.

4. Маскарад костюмов

Молодая пара в необычных масках.

5. Пожарная часть

Пожарный принимает вызов по телефону.

6. Мобильный портфель

Представительный джентльмен общается по мобильному телефону.

7. Неординарная ситуация

Женщина воспользовалась домашним телефонным аппаратом через окно первого этажа.

8. Агент 007

Телефон спрятанный в подошве ботинка.

9. Два связиста

Немецкие радисты с ламповой антенной и усилителями.

10. Переносная рация

Мальчик ведет веселую беседу по переговорному устройству.

11. Шпионские игры

Молодая пара, изображающая шпионов с портативными телефонами того времени.

12. Переносной аппарат

Женщина с телефоном, который зафиксирован специальными ремнями на спине.

13. Он же радист, он же связист

Связь для военных была жизненно необходима.

14. Новая модель телефона

Девушка рекламирует телефон.

15. Джонни Халлидей

Кадр из кинофильма "Точка падения ".

16. Возле Биг-Бена

Женщина общается по сотовому телефону.

17. Звонки из автомобиля возможны

Автомобилистка звонит с телефона - автомата, не выходя из автомобиля.

18. Позвони мне, позвони

Женщины пытаются дозвониться по телефону .