С нами не соскучишься!

8 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...

18 смешных ретро фотографий людей с телефонами из прошлого столетия


Первые беспроводные телефоны - мечты и надежды людей.

Первые беспроводные телефоны - мечты и надежды людей.

Глядя на эти фотографии понимаешь, что у наших прабабушек и прадедушек было превосходное чувство юмора, а технологии были на совершенно другом уровне. Иначе откуда бы появиться таким замечательным кадрам, приправленным знатной долей иронии и сарказма. Смотрите и хорошее настроение не заставит себя долго ждать.

1. Чудо мотоцикл


Оригинальный мотоцикл с телефонной трубкой и колесом, для набора номера.

Оригинальный мотоцикл с телефонной трубкой и колесом, для набора номера.

 

2. Черный чемоданчик


Красивая девушка разговаривает по телефону.

Красивая девушка разговаривает по телефону.

 

3. Полиция слушает


Патрульный с телефонным аппаратом патрулирует улицу и следит за порядком.

Патрульный с телефонным аппаратом патрулирует улицу и следит за порядком.

 

4. Маскарад костюмов


Молодая пара в необычных масках.

Молодая пара в необычных масках.

 

5. Пожарная часть


Пожарный принимает вызов по телефону.

Пожарный принимает вызов по телефону.

 

6. Мобильный портфель


Представительный джентльмен общается по мобильному телефону.

Представительный джентльмен общается по мобильному телефону.

 

7. Неординарная ситуация


Женщина воспользовалась домашним телефонным аппаратом через окно первого этажа.

Женщина воспользовалась домашним телефонным аппаратом через окно первого этажа.

 

8. Агент 007


Телефон спрятанный в подошве ботинка.

Телефон спрятанный в подошве ботинка.

 

9. Два связиста


Немецкие радисты с ламповой антенной и усилителями.

Немецкие радисты с ламповой антенной и усилителями.

 

10. Переносная рация


Мальчик ведет веселую беседу по переговорному устройству.

Мальчик ведет веселую беседу по переговорному устройству.

 

11. Шпионские игры


Молодая пара, изображающая шпионов с портативными телефонами того времени.

Молодая пара, изображающая шпионов с портативными телефонами того времени.

 

12. Переносной аппарат


Женщина с телефоном, который зафиксирован специальными ремнями на спине.

Женщина с телефоном, который зафиксирован специальными ремнями на спине.

 

13. Он же радист, он же связист


Связь для военных была жизненно необходима.

Связь для военных была жизненно необходима.

 

14. Новая модель телефона


Девушка рекламирует телефон.

Девушка рекламирует телефон.

 

15. Джонни Халлидей


Кадр из кинофильма "Точка падения ".

Кадр из кинофильма "Точка падения ".

 

16. Возле Биг-Бена


Женщина общается по сотовому телефону.

Женщина общается по сотовому телефону.

 

17. Звонки из автомобиля возможны


Автомобилистка звонит с телефона - автомата, не выходя из автомобиля.

Автомобилистка звонит с телефона - автомата, не выходя из автомобиля.

 

18. Позвони мне, позвони


Женщины пытаются дозвониться по телефону.

Женщины пытаются дозвониться по телефону.

 

По материалу сайта vintag.es

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





18 смешных ретро фотографий людей с телефонами из прошлого столетия

И не забудьте:
18 смешных ретро фотографий людей с телефонами из прошлого столетияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх