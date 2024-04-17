Какие тайные смыслы несёт образ попугая на картинах великих художников разных эпох

Для художников эпохи Готики, Раннего Возрождения и Высокого Возрождения птицы были частью богатой визуальной символики. В обществе с ограниченной грамотностью аллегорические образы были жизненно важными для духовного просвещения и образования простых людей. На протяжении многих веков художники отводили особые роли образам попугаев на своих полотнах. Прежде всего, это вызвано необыкновенными чертами попугаев: их эффектно окрашенным оперением и способностью имитировать человеческую речь. Какой же скрытый смысл несла эта птица?
Со времен средневековья попугай представлял атрибут рождения Христа Девой Марией или выступал в качестве свидетеля грехопадения. Он также был отмечен в качестве домашнего питомца богатых семей. Более заметна эта птица была на голландских сценах обычной жизни. Попугай часто появляется в натюрмортах и на портретах, иногда выдавая себя за людей или заменяя их, играет роль возлюбленного женщины или насмехается над глупостями человеческого поведения.
Таким образом, возможно рассмотреть символику попугая на картинах художников в трех ипостасях:
⦁ Символика попугая в натюрморте
⦁ Символика попугая в портретной живописи
⦁ Символика попугая в библейском сюжете
ПОПУГАИ В НАТЮРМОРТАХ
Жанр натюрморта начал свое развитие в конце XVI века с бытовых и рыночных сцен. Попугаи часто фигурируют в натюрмортах vanitas как символ роскоши с одной стороны, и как единственно живой элемент среди «мертвых» объектов с другой. Включение попугаев с натюрмортами интересно еще и потому, что оно связывает попугаев с материальным миром, богатством и торговлей.
Питер Боэль (1622-1674) Натюрморт с игрой, попугай, собака, обезьяна и фрукты
Эта картина маслом Питера Боэля, несомненно, является привлекательной сценой жанра vanitas. Идея мимолетности жизни выражена мертвыми животными, наиболее яркими из которых являются павлин и лебедь. Красная драпировка на заднем плане - элемент в стиле барокко - также усиливает атмосферу. Прекрасная медная посуда, церемониальное блюдо и кувшин выложены намеренно небрежно, что также способствует ощущению прошедшего времени. Натюрморт в стиле vanitas резко контрастирует с тремя живыми существами: попугаем, собакой и обезьяной. Попугай - интеллигентная птица и хороший собеседник - выходец из амазонского региона Южной Америки. Он смотрит на плод с открытым клювом, а его речь контрастирует с «мертвым» натюрмортом. Включение попугаев в натюрморты часто призвано подчеркнуть проявление роскоши.
«Натюрморт с попугаем» Ян Давидс де Хем
Ян Давидс Де Хем известен не только своими аллегорическими и морализирующими цветочными натюрмортами. Здесь он изображает роскошную вазу для вина, попугая и фрукты. На картине представлен настоящий «праздник изобилия»: богато сервированные столы буквально ломятся от всевозможных фруктов и закусок.
Попугай Ара выглядит доброжелательно и служит здесь идеальной эмблемой изобилия.
ПОПУГАИ В ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ
В портретной живописи попугаи встречаются наиболее часто, будучи популярными домашними животными голландского высшего среднего класса в XVII века. В детских портретах они являются атрибутом образования, а на портретах взрослых они могут быть символом супружеской верности или подчеркивать статус героев картины.
Якоб Йорданс «Портрет молодого человека с попугаем» (1656)
Эта картина считается поздним произведением Йорданса. Личность молодого человека неизвестна, но его великолепная одежда доказывает принадлежность к богатой городской элите. Особенно украшает его внешний вид большой воротник, скрепленный кружевами и кисточкой. Перчатки, которые молодой человек держит в левой руке, являются еще одним подтверждением солидного статуса владельца. Вполне вероятно, что мужчина заказал портрет в качестве удостоверения своего богатого положения, и в этом случае дорогая экзотическая птица подчеркнула его родословную, достаток процветание.
Питер де Хох «Парочка с попугаем» 1668
В XVII веке связь между женщинами и птицами в клетках была отражена особенно ярко в морализирующих картинах (например, «Пара с попугаем» (1668) Питера де Хоха). Живописное оперение попугаев очень красиво и декоративно, и это ключевая особенность, которую нужно помнить в отношении представлений о женщине. На этой картине попугай дополняет декоративные элементы в произведении искусства и придает дополнительный оттенок красивым предметам. Изображение попугая с женщиной намекает на то, что женщина также декоративна (красива), как попугай, и, возможно, даже экзотична.
Фрида Кало «Я и мои попугаи»
Невозможно в рассказах о попугаях с картин не упомянуть об автопортрете Фриды Кало с попугаями. Картина была написана в 1941 году, вскоре после смерти отца Фриды Кало и в начале ее интенсивных физических страданий. На нем изображена Фрида в традиционном мексиканском платье, которая пристально смотрит на зрителя. Сам ее взгляд захватывает, отвлекая внимание от деталей картины. Несмотря на свои яркие цвета, попугаи не затмевают Кало. Вместо того, чтобы умалять ее присутствие, они усиливают ее, привнося в нее другое измерение. Фрида становится еще спокойнее, еще более сдержанной, потому что попугаи приносят с собой растрепанный беспорядок. «Я и мои попугаи» - как оазис спокойствия в истории Кало. Несмотря на ее горе от потери отца, ее физических и личных страданий и ее болезненного брака, она все еще смогла найти место для мира.
Ян Стен «Как старики поют, так молодая дудка и играет»
Интересно, что некоторые художники даже владели попугаями, в том числе Ян Стен. Его питомец Алый Ара написан на картине, изображающей его самого и его семью (Ян Стен «Как старики поют, так молодая дудка и играет»).
ПОПУГАЙ В БИБЛЕЙСКИХ СЮЖЕТАХ
Западная живопись в средние века продолжала фокусироваться почти исключительно на религиозных темах. Хотя этот предмет оставался доминирующим в эпоху Ренессанса и Барокко, художники в начале XVI века стали давать больше свободы в рассмотрении библейских историй. Интерес к природе, флоре и фауне, а также новые научные публикации способствовали этому новому повороту в изобразительном искусстве.
Альбрехт Дюрер «Адам и Ева»
Говоря о попугаях на картинах религиозной тематики в первую очередь вспоминается гравюра Дюрера «Адам и Ева», на которой изображен попугай в верхнем левом квадрате гравюры. В этом конкретном контексте попугай функционирует как символ Девы Марии. Сегодня символическая ассоциация может показаться натянутой, но считалось, что попугай похож на Марию. И попугай, и Дева были связаны с типично невероятными ситуациями: если попугая можно научить говорить, то девственница может забеременеть и родить. На гравюре изображены различные существа, в том числе змей и попугай. Эти два животных являются наиболее яркими и образуют намеренный контраст. Змей, приносящий Еве яблоко, является символом греха, в то время как попугай, отводящий глаза от этого же греха, обозначает Деву Марию и мудрость. Оригинальная гравюра Дюрера побудила многих художников включить попугаев в свои работы.
Ян ван Кессель «Ноев ковчег»
Например, Яна ван Кесселя. Это художник, работающий в Антверпене, ученик пейзажиста Яна Брейгеля II. Он писал натюрморты с животными, насекомыми и цветами, создавал картины с мифологическими и библейскими сюжетами. История «Ноев ковчег» рассказана в Книге Бытия, первой книге Библии. Бог приказывает Ноя построить корабль, на котором его семья и животные всех видов смогут пережить Потоп. Ной сделал все так, как ему было сказано, загрузив свой ковчег парами животных и птиц - мужского и женского пола каждого вида. И там же есть и пара попугаев (они были среди выбранных видов птиц).
Мартин Шонгауэр «Мадонна с Младенцем и попугаем» (1470-75)
Еще одна религиозная картина - «Мадонна с Младенцем и попугаем» Мартина Шонгауэра. Здесь Мария стоит за парапетом, держа Христа и листая Библию правой рукой. Библия является прообразом жизни еще маленького Иисуса, на левой руке которого мы видим попугая. Птица - это аллюзия на Библию и Слово Божье, но также символ Марии, относящийся к Непорочному Зачатию. Инжир, схваченный в другой руке ребенка, является прообразом Страстей и ссылкой на Падение, с одной стороны, и символом плодородия Марии, с другой.
Попугай - столь же волшебная и великолепная птица, насколько прекрасно и ее аллегорическое значение. В натюрмортах попугай является символом роскоши и изобилия, в портретах - дополняет тематику своего владельца (его психологическое, финансовое состояние), в библейских сюжетах является аллюзией на Божье Слово и прообразом Марии.
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