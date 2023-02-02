Советская Джоконда: как «Девушка в футболке» художника Самохвалова покорила Париж

В наши дни картина советского художника Александра Самохвалова «Девушка в футболке» вряд ли у кого-то может вызвать ассоциации с Джокондой Леонардо да Винчи. Тем не менее на Международной выставке во Франции в 1937 г. она получила неофициальное название «советской Джоконды» и золотую медаль. Чем же так покорила искушенных французов грубоватая и тяжеловесная красота строительницы социализма из СССР?











Александр Самохвалов



«Девушка в футболке» (1932) стала первой из серии картин, посвященной молодым советским женщинам. Александр Самохвалов стремился запечатлеть типические черты своих современниц – энергичных, целеустремленных, полных оптимизма и готовности к действию, работающих наравне с мужчинами – словом, «коня на скаку остановит…». Этой теме посвящены работы «Физкультурницы» (1935), «Метростроевки» (1934-37), «Ударница труда» (1930-е).







А. Самохвалов. Слева – Девушка с ядром, 1933. Справа – Спартаковка, 1928



При этом картины Самохвалова нельзя назвать исключительно госзаказом – художник искренне восхищался новой эпохой СССР и ее представительницами: «История совершалась у нас на глазах. И образы новых людей формировались также на глазах. Они были монументальны сами по себе, потому что порождались великими событиями. Это были творцы истории, творцы революции…». Тип простой работящей женщины, которой «некогда думать о красоте», так как она занята куда более важными делами, был подсмотрен художником в самой жизни и вызывал у него неподдельное восхищение.







А. Самохвалов. Девушка в футболке, варианты 1930 и 1932 гг.



Впрочем, у «Девушки в футболке» был и вполне реальный прототип – учительница дочери художника, Евгения Петровна Адамова. «Я увидел такую девушку, которая могла стать символом, и написал её», – говорил Самохвалов. И ему действительно удалось в этой работе соединить индивидуальное и типическое и создать настоящий символ эпохи. Сам художник так объяснял свой замысел: «Девушка в футболке» – прекрасная современница, девушка, каких не было раньше. На ней футболка. Это одежда времени, недорого стоящая, изящно облегающая фигуру, придаёт девушке вид современный. Её облик – простой и ясный. Смелый, открытый в будущее, в мечту взгляд и сброшенная в сторону копна волос придают ей черты человека – участника по-новому открывшейся, богатой новыми мотивами жизни».







А. Самохвалов. Слева – С лопатой, 1934. Справа – У лебедки, 1934



В СССР эта работа была впервые представлена в 1932 г., на выставке в Русском музее. А в 1937 г. она экспонировалась в Париже, на Международной выставке «Искусство и техника в современной жизни», где имела колоссальный успех и была отмечена золотой медалью. Критики тут же прозвали ее «советской Джокондой». Самому автору такое сравнение отнюдь не льстило: «Я помалкивал, но в душе меня не радовало это прозвище, так как Джоконда была изображена улыбающейся иронически, со сложенными руками. У моей девушки ещё не было улыбки, но если бы она появилась, то была бы совсем другой – улыбкой готовности к действию».







Венеры А. Самохвалова. Слева – На теннисной площадке. Девушка с ракеткой, 1935. По центру – После кросса, 1935. Справа – Девушка в черном купальнике, 1928



Идеал простой красоты в «Девушке в футболке» увидели не только французские критики, но и отечественные ценители искусства. Так, Л. Зингер называл эту картину «одним из великолепнейших, поэтичнейших созданий советской живописи, в котором счастливо слились героическое и лирическое начала, столь характерные для творчества Самохвалова, традиционность и современность, живая портретность и глубочайшая типичность, олицетворяющая черты советского человека».







А. Самохвалов. Слева – Метростроевка со сверлом, 1937. Справа – Метростроевка у бетоньерки, 1937



Современному зрителю Джоконда, которая является воплощением утонченной и загадочной женственности, вряд ли покажется хоть в чем-то близкой «Девушке в футболке», напрочь лишенной этих качеств. Однако автору нельзя отказать в мастерстве и наблюдательности – именно такой тип был созвучен той эпохе в СССР.







А. Самохвалов. Слева – На стройке, 1945. Справа – Домны Кузбасса, 1947



Критики также позитивно оценивают простоту и ясность композиции, четкость и ритмичность линий, подчеркнутую чередованием черных и белых полос на футболке, необычный ракурс: художник расположил изображение почти на всей поверхности холста, крупным планом, из-за чего фигура девушки кажется монументальной. Самохвалов, скорее, любуется не внешней ее красотой, а цельностью натуры и внутренней энергией.







А. Самохвалов. Девушка в футболке, 1932. Фрагмент



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