Съедобное - несъедобное, или Вещи, которые нужно немедленно положить в холодильник

Нестандартные вещи, которые стоит хранить в холодильнике.
Холодильник стал сегодня неотъемлемой частью кухонного интерьера. И все продукты, которые попадают в дом, как правило, сразу находят пристанище в холодильнике. Но при этом мало кто знает о том, что в холодильник стоит отправлять и вещи, которые не имеют никакого отношения к продуктами питания. О них и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Несвежие джинсы
Освежить джинсы без стирки.
Если ваши джинсы давно лежат в шкафу, со временем они могут приобрести неприятный запаха. Избавится от него можно при помощи стирки. Но что делать, если времени на стирку и сушку нет? Выход есть, упакуйте джинсы в пакет и положите в морозильную камеру на ночь. К утру на штанах не останется ни единого намека на запах.
2. Неприятный запах обуви
Отвратительно пахнущая обувь.
Современная обувь довольно быстро приобретает неприятный запах. Чаще всего это происходит из-за некачественных материалов, которые используются при изготовлении. Справится с проблемой неприятного запаха, поможет ваша морозильная камера. Упакуйте обувь в пакет и положите ее на 12 часов в морозилку. Низкая температура уничтожит вредоносных микробов и от неприятных запахов не останется и следа.
3. Жевательная резинка
Прилипшая жвачка.
Есть несколько способов, с помощью которых можно удалить жевательную резинку, прилипшую к одежде. Один из самых эффективных - низкая температура. Положите вещь на несколько часов в морозильную камеру. За это время жвачка потеряет свою липкость, затвердеет и ее удастся легко счистить.
4. Улучшить капроновые колготки
Уплотнить капроновые колготки.
Всем девушкам известно, что порвать или зацепить капроновые колготки - проще простого. Однако, немногим известно, что материал можно уплотнить. Для этого новые колготки нужно положить в морозилку и оставить там на ночь. Такая хитрость сделает изделие намного прочнее и увеличит срок носки.
5. Микробы на постельном белье
Дезинфекция постельного белья.
Микробы и пылевые клещи - достаточно распространенное явление, если речь идет о постельных принадлежностях. Поэтому, если вас часто беспокоит аллергия и высыпания на коже - есть повод задуматься. Однако не спешите бежать в магазин за новыми подушками и одеялами. Просто упакуйте их в вакуумные пакеты и поместите на 12 часов в морозилку. Низкая температура уничтожит большинство вредоносных бактерий, и ваша постель будет вновь чистой и свежей.
6. Пищевая пленка
Удобное использование пищевой пленки.
Пищевая пленка, которая все время рвется - часто и раздражающее явление. Но решить это проблему проще простого, нужно просто поместить рулон с пленкой на пол часа в морозильную камеру. Пленка станет значительно плотнее, а работать с ней будет намного легче.
7. Семена
Хранение семян.
Пакетики семян нельзя хранить слишком долго так, как в них быстро заводятся бактерии. Такие семена становятся непригодными для посадки. Однако есть одно место, где семена будут в безопасности и смогут «дотянуть» до следующего года. Это место - морозильная камера. Храните в ней семена столько сколько нужно, а перед посадкой просто дайте немного времени для разморозки.
8. Растянуть обувь
Растянуть маленькую обувь.
Есть много различных способов, как растянуть маленькую обувь. Одним из самых эффективным являются пакеты с водой. Просто положите в неудобные туфли пакеты, наполненные водой и поставьте обувь в морозильную камеру. За пять-шесть часов вода в пакетах замерзнет, а материал под давлением льда растянется.
9. Вязаные свитера
Сушка вязаных изделий.
Чтобы вязаные изделия после стирки и сушки не потеряли форму, сушите их в морозилке. Для этого после стирки, разложите изделие на махровом полотенце, аккуратно сложите, упакуйте в пакет и отправьте в морозилку на три-четыре часа. По истечению времени, достаньте сверток и дайте ему оттаять, не разворачивая. Когда это произойдет, сверток можно развернуть, полотенце убрать, а свитер оставить досушиваться на любой вертикальной поверхности. Подобные манипуляции предотвратят деформацию и растягивание вязаных изделий.
10. Букет цветов
Свежесть букета цветов.
Если вы купили букет вечером, а дарить его собираетесь утром, стоит позаботиться о его свежести и сохранности. Чтобы цветы не завяли, оберните их стебли мокрой газетой и поместите букет в холодильник. Низкая температура поможет сохранить презентабельный внешний вид цветов и не даст им завянуть.
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