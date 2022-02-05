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Съедобное - несъедобное, или Вещи, которые нужно немедленно положить в холодильник


Нестандартные вещи, которые стоит хранить в холодильнике.

Нестандартные вещи, которые стоит хранить в холодильнике.

Холодильник стал сегодня неотъемлемой частью кухонного интерьера. И все продукты, которые попадают в дом, как правило, сразу находят пристанище в холодильнике. Но при этом мало кто знает о том, что в холодильник стоит отправлять и вещи, которые не имеют никакого отношения к продуктами питания. О них и пойдёт речь в этом обзоре.

1. Несвежие джинсы


Освежить джинсы без стирки.

Освежить джинсы без стирки.

Если ваши джинсы давно лежат в шкафу, со временем они могут приобрести неприятный запаха. Избавится от него можно при помощи стирки. Но что делать, если времени на стирку и сушку нет? Выход есть, упакуйте джинсы в пакет и положите в морозильную камеру на ночь. К утру на штанах не останется ни единого намека на запах.

2. Неприятный запах обуви


Отвратительно пахнущая обувь.

Отвратительно пахнущая обувь.

Современная обувь довольно быстро приобретает неприятный запах. Чаще всего это происходит из-за некачественных материалов, которые используются при изготовлении. Справится с проблемой неприятного запаха, поможет ваша морозильная камера. Упакуйте обувь в пакет и положите ее на 12 часов в морозилку. Низкая температура уничтожит вредоносных микробов и от неприятных запахов не останется и следа.

3. Жевательная резинка


Прилипшая жвачка.

Прилипшая жвачка.

Есть несколько способов, с помощью которых можно удалить жевательную резинку, прилипшую к одежде. Один из самых эффективных - низкая температура. Положите вещь на несколько часов в морозильную камеру. За это время жвачка потеряет свою липкость, затвердеет и ее удастся легко счистить.

4. Улучшить капроновые колготки


Уплотнить капроновые колготки.

Уплотнить капроновые колготки.

Всем девушкам известно, что порвать или зацепить капроновые колготки - проще простого. Однако, немногим известно, что материал можно уплотнить. Для этого новые колготки нужно положить в морозилку и оставить там на ночь. Такая хитрость сделает изделие намного прочнее и увеличит срок носки.

5. Микробы на постельном белье


Дезинфекция постельного белья.

Дезинфекция постельного белья.

Микробы и пылевые клещи - достаточно распространенное явление, если речь идет о постельных принадлежностях. Поэтому, если вас часто беспокоит аллергия и высыпания на коже - есть повод задуматься. Однако не спешите бежать в магазин за новыми подушками и одеялами. Просто упакуйте их в вакуумные пакеты и поместите на 12 часов в морозилку. Низкая температура уничтожит большинство вредоносных бактерий, и ваша постель будет вновь чистой и свежей.

6. Пищевая пленка


Удобное использование пищевой пленки.

Удобное использование пищевой пленки.

Пищевая пленка, которая все время рвется - часто и раздражающее явление. Но решить это проблему проще простого, нужно просто поместить рулон с пленкой на пол часа в морозильную камеру. Пленка станет значительно плотнее, а работать с ней будет намного легче.

7. Семена


Хранение семян.

Хранение семян.

Пакетики семян нельзя хранить слишком долго так, как в них быстро заводятся бактерии. Такие семена становятся непригодными для посадки. Однако есть одно место, где семена будут в безопасности и смогут «дотянуть» до следующего года. Это место - морозильная камера. Храните в ней семена столько сколько нужно, а перед посадкой просто дайте немного времени для разморозки.

8. Растянуть обувь


Растянуть маленькую обувь.

Растянуть маленькую обувь.

Есть много различных способов, как растянуть маленькую обувь. Одним из самых эффективным являются пакеты с водой. Просто положите в неудобные туфли пакеты, наполненные водой и поставьте обувь в морозильную камеру. За пять-шесть часов вода в пакетах замерзнет, а материал под давлением льда растянется.

9. Вязаные свитера


Сушка вязаных изделий.

Сушка вязаных изделий.

Чтобы вязаные изделия после стирки и сушки не потеряли форму, сушите их в морозилке. Для этого после стирки, разложите изделие на махровом полотенце, аккуратно сложите, упакуйте в пакет и отправьте в морозилку на три-четыре часа. По истечению времени, достаньте сверток и дайте ему оттаять, не разворачивая. Когда это произойдет, сверток можно развернуть, полотенце убрать, а свитер оставить досушиваться на любой вертикальной поверхности. Подобные манипуляции предотвратят деформацию и растягивание вязаных изделий.

10. Букет цветов


Свежесть букета цветов.

Свежесть букета цветов.

Если вы купили букет вечером, а дарить его собираетесь утром, стоит позаботиться о его свежести и сохранности. Чтобы цветы не завяли, оберните их стебли мокрой газетой и поместите букет в холодильник. Низкая температура поможет сохранить презентабельный внешний вид цветов и не даст им завянуть.

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Съедобное - несъедобное, или Вещи, которые нужно немедленно положить в холодильник

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Съедобное - несъедобное, или Вещи, которые нужно немедленно положить в холодильникПодписаться на мой Instagram
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