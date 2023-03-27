Точность, скромность и занудство: 12 правдивых фактов о менталитете швейцарцев

1.
Ваш поезд отходит через 20 минут. Идти до станции 10 минут. Вы: «Пора выходить». Швейцарец: «Что ты! До станции идти на самом деле 9 минут 30 секунд. Билет купить — 90 секунд. Я хочу купить по пути кофе, это 1 минута 40 секунд. Получается, нам надо выйти из дома через 7 минут 20 секунд!»
На автобусной или ж/д остановкве. Автобус / поезд опаздывает. Швейцарцы недовольно топчутся, ворчат и цокают. Время задержки: 1 минута 40 секунд.
2.
Вы пишете 10 друзьям, приглашаете в гости к себе через неделю. 9 сразу отвечают: у них все запланировано на 3 недели вперед. Но через 3 недели есть свободное время (у всех разное — у кого-то вторник с 20:00 до 22:10, у которого среда с 17:20 до 19:30, у кого-то суббота с 10:30 до 13:45). Вы ждете ответ 10-го друга, который интроверт, нерд и вы его единственный друг. Через 5 минут он отвечает: «Спасибо за приглашение, но я свободен только через 2 недели в пятницу после 17:15. Тебе удобно?»
3.
Американец — соседу по поезду (швейцарцу): «Отличный вид открывается, не так ли?». Швейцарец с ужасом смотрит и молчит. В его взгляде читается — «Почему вы со мной разговариваете?! Мы незнакомы!».
Иностраный студент в России (США, Испании и т. д.): «Я прожил здесь год, и у меня уже есть трое близких друзей, а также десятки друзей и сотни знакомых». Иностранный студент в Швейцарии: «У меня есть один швейцарский знакомый. Мы с ним уже два года каждый день посещаем одни и те же занятия и помогаем друг другу готовиться к экзаменам каждый семестр. Сегодня он впервые пригласил меня к себе в гости домой. Наверное, он признал во мне друга!»
4.
«Вы говорите по-английски?» Швейцарец (смущаясь): «Чуть-чуть». (Начинает говорить на безупречном английском практически без акцента). «Вы были в России?» Швейцарец (очень скромно): «Немного путешествовал» (Проехал от Мурманска до Владивостока). «Вы умеете рисовать?» — Швейцарец (опустив глаза): «Не очень хорошо» (учился 3 года в художественном училище).
Если швейцарец хочет купить гигантский кусок пирога: «Дайте мне, пожалуйста, немножко вот этого маленького пирожочка». Если на улице -10 градусов, швейцарец говорит: «На улице немножко прохладно».
НО: «Швейцария хорошая страна?» Швейцарец: «Безусловно. В Швейцарии лучшая политическая система, самая красивая природа, самые разумные законы…» (продолжает говорить в таком же духе еще 20 минут).
5.
Вы достаете пылесос, чтобы пропылесосить квартиру в единственный ваш свободный день — воскресенье. Швейцарец с ужасом в глазах: «Что ты делаешь?! Сегодня воскресенье! В это время нельзя никого беспокоить!!!».
Вы хотите устроить стирку, но на стиральную машину вашего дома очередь заполнена на день вперед. Есть одно окошко в 30 минут и вы хотите сделать хотя бы короткую 35-минутную стирку. Уже почти поместили свою одежду в машинку, как тут рядом возникает швейцарская старушка. Старушка: «Сейчас нельзя стирать, через 30 минут очередь Фрау Швиц!» Вы: «Но я включу короткую стирку же» Старушка: «Ваша стирка 35 минут, а окно 30 минут. Нет, что вы, так никак нельзя!».
Швейцарец устраивает вечеринку: вешает в подъезде объявление за 2 недели, где приносит множество извинений за возможный шум. И все равно выключает громкую музыку в 22:00.
6.
Вы съели йогурт и хотите выбросить стаканчик. Ваш швейцарский друг смотрит вам в стаканчик и на лице его ужас. «Ты не доел йогурт! Смотри, сколько осталось на стенках! Мы в Швейцарии бережливо относимся к продуктам!» (громко стучит ложкой по своему стаканчику, чтобы все соскрести).
Вы хотите выбросить остатки дешевого риса, потому что у него истек срок хранения. Швейцарец: «Что ты делаешь? Он еще в прекрасном состоянии, зачем переводить продукт?»
НО: В магазине вы хотите купить отличную на вид клубнику из Испании, которая на 50% дешевле швейцарской. Швейцарец: «Не стоит покупать клубнику из Испании. Швейцарские продукты намного качественнее, а также более социально и экологически ответственны, а также мы должны поддерживать местное производство».
7.
На прилавке лежит петрушка по полной цене и с 50% скидкой. Одинаковый бренд, одинаковый вес. Вы: «Простите, фрау, почему эта петрушка 50%?» Фрау долго разглядывает петрушку по скидке, потом ее лицо просветляется и она вам показывает 3 слегка пожелтевших листика в глубине пучка.
Вы приходите в бар, просите определенный сорт пива. Бармен наливает пиво из крана, но оно заканчивается прежде, чем кружка заполнена до края. «Простите, пожалуйста, но я не могу вам продать это пиво. Пейте это пиво бесплатно и дайте мне знать, если хотите заказать другой сорт».
Вы покупаете йогуртовое мороженое. Продавщица берет рожок, подносит его к автомату, но в автомате осталось не так много, и хотя на весь рожок хватает, на верхушке не получается красивого завитка. «Простите, пожалуйста. Если вы подождете, пока я заполню машину заново, то я вам сделаю новое с правильным завитком. Или я могу вам продать это мороженое без завитка с 90%-скидкой».
8.
Иностранец хочет произвести впечатление на своих друзей в Аарау и тщательно учит фразы на швейцарском диалекте по путеводителю, который купил в Цюрихе. Через несколько дней он приходит на встречу и говорит: «Guätä morgä, wiä gaht’s?» Они скривляют лица. «Что-то не так?» Они: «Это цюрихский диалект, он самый дурацкий!».
Они тебя учат, как «правильно». Через несколько дней ты встречаешься с друзьями в Цюрихе и говоришь. «Guete morge, wie goht’s?» Все вокруг начинают смеяться. «Хаха, ты говоришь на ааргауском диалекте, он такой смешной!»
9.
Вам захотелось борща и вы идете в магазин. Нет нигде сырой свеклы. Вы — друзьям: «Помогите мне где-нибудь найти свеклу!» — Швейцарцы: «Зачем тебе свекла! Сейчас не сезон свеклы. Сейчас сезон спаржи, капусты и ревеня!».
Вы: «Что-то мне захотелось раклетт». — Швейцарцы: «Раклетт? Но сейчас лето! Летом надо готовить грилль».
В среду вы идете в магазин и хотите купить швейцарский хлеб косыночкой под названием «цопф». Швейцарцы: «Зачем ты покупаешь цопф в середине недели? Это воскресный хлеб, его едят в воскресенье на завтрак!»
ЗАТО крашеные вареные яйца в Швейцарии продаются круглый год. В Пасху они называются пасхальные, а в остальное время «яйца для пикника» (даже в декабре).
10.
Вы полчаса сидите в банке и оформляете счет. После подписания всех бумажек, вы ожидаете получить карту и код от карты и Интернет-банкинга. Швейцарец: «Простите, но я не могу вам дать код и карту. Код и карта вам придут почтой». Вы: «А это безопасно?» Швейцарец: «Да, конечно. Карта придет одним письмом. Потом код от карты другим письмом в другое время дня. А код от Интернет-банкинга третьим письмом в другой день». Вы: … .
Вы хотите записаться на курс немецкого. На сайте клуба вас долго консультируют по ценам и условиям, терпеливо отвечают на все вопросы. Вы: «Я все понял, оплатил, теперь скажите — когда мне приходить?» — Швейцарец: «Информация о дате вступительного теста, начала курса и номер аудитории — все это вам придет по почте». — «По электронной почте?» — «Нет, по обычной почте.»
11.
Вы: «Скажите, какие в Швейцарии налоги, если мой доход составляет 5000 франков в месяц?» — Швейцарцы: «Зависит от кантона.» Вы: «Где в Швейцарии разрешено ставить палатку на природе?» — Швейцарц: «Зависит от кантона».
Швейцарский анекдот. Английский мальчик, норвежский мальчик, фрацузская девочка и швейцарская девочка обсуждают, откуда появляются малыши. «Малышей приносит аист», — говорит английский мальчик. «Нет, малышей находят на рождественской елке», — говорит норвежский мальчик. «Во Франции малышей находят в капусте, — говорит французская девочка. — А что насчет Швейцарии?» «Зависит от кантона», — отвечает швейцарская девочка.
12.
Когда швейцарец заходит в поезд, он спрашивает: «Не занято ли место рядом с вами?», прежде чем сесть рядом с кем-то или напротив кого-то (даже если очевидно, что человек сидит один). В сельской местности люди здороваются друг с другом на улице, даже если не знакомы. Если вы чихнете на пустынной улице или в магазине, незнакомец поблизости вам скажет «Будьте здоровы».
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