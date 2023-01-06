Отвратные сувениры из разных стран

Каждый год туристы тратят на сувенирную продукцию около миллиарда евро. Это огромная сумма и многие страны (особенно экзотические) выстраивают свои бюджеты именно на кошельках путешественников. Магниты, брелоки, странные, не похожие ни на что поделки с логотипами городов — все это можно встретить повсюду. А вот эти, крайне необычные и даже мерзкие сувениры стоит обходить стороной: поверьте, за такой подарочек никто из друзей вам спасибо не скажет.









Сумочка из жабы

Брелок из кенгуру

Вино из змеи

Сушеные головы

Пиво из слоновьих отходов