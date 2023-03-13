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Мир богатых пенсионеров

Эти фотографии выглядят как типичный пригород, где живут богачи. Но видимость может быть обманчива. Расположенный в Флориде «The Villages» — это крупнейшие в мире сообщество… пенсионеров. Конечно же, богатых пенсионеров. Роскошные дома, поля для гольфа, беззаботность и спокойствие — так может выглядеть жизнь на пенсии. В гости к богатым американским пенсионерам заглянул репортёр агентства Рейтер — Карло Аллегри.

Мир богатых пенсионеров

Этот «райский уголок» находится в самом центре Флориды. На самом деле The Villages — это целый город, который является самым большим в мире сообществом… пенсионеров.

Мир богатых пенсионеров

Идея создания роскошного места для пенсионеров, которые хотели бы уехать из шумных городов, появилась в 1983 году. В 1992 году это сообщество пенсионеров получило своё теперешнее название — The Villages. Городок управляется администрацией, называемой Community Development Districts, которую возглавляют сейчас дети основателей первых поселений.

Мир богатых пенсионеров

Численность The Villages растёт очень быстро. Так, в 2010 году там жило 51 442 человека, тогда как в настоящее время уже в два раза больше — 114 350 человек. А в 2000 году население городка пенсионеров составляло всего 8,3 тысяч человек.

Мир богатых пенсионеров

«Деревня» является лишь одним из множества похожих друг на друга «поселений пенсионеров» в США — чаще всего они расположены в тёплых, южных штатах, таких, как как Аризона, Калифорния, Флорида и Техас.

Мир богатых пенсионеров

Поселения пенсионеров различаются лишь предусмотренным в договоре уровнем медицинской помощи. Есть такие посёлки, в которых каждому жителю гарантирована полная медицинская поддержка 24 часа в сутки. Но это стоит не дёшево. В The Villages средний годовой доход, который приходится на одно домашнее хозяйство, составляет 42 542 доллара, что всего лишь на 1 тысячу меньше, чем медиана доходов (то есть данные для 50 процентов населения) для жителей США (согласно данным Института Гэллапа).

Мир богатых пенсионеров

57 процентов жителей «Деревни» старше 65 лет, 40,4 процента — в возрасте от 45 до 64 лет. Лица, не достигшие 19 лет, не могут там жить (хотя, конечно, могут навещать своих родителей, бабушек и дедушек).

Мир богатых пенсионеров

Что за люди решили провести остаток своей жизни в The Villages? 98,4 процента из них — это белые. Это так называемое поколение бэби-бумерсов, людей родившихся в 1946-1964 годах, которое оказало огромное влияние практически на все аспекты американской жизни — культуру, музыку, потребление и политическую деятельность.

Мир богатых пенсионеров

Американские поселения пенсионеров с их большими домами и садами занимают много места в пригородах крупных городов, где когда-то были красивые уголки природы.

Мир богатых пенсионеров

Теперь красивые ландшафты превратились в заасфальтированные дорожки, поля для гольфа, клубы по интересам, театры и т.п.

Мир богатых пенсионеров

Именно гольф определяет образ жизни «Деревни». Жители часто передвигаются по местности в машинах для гольфа, иногда весьма экстравагантных.

Мир богатых пенсионеров

The Villages поглотило более 8000 гектаров пахотных земель. И теперь сообщество пенсионеров стало больше по размерам и численности населения, чем существующие здесь не одно десятилетие небольшие города.

Мир богатых пенсионеров

Сын основателя The Villages, Гэри Х. Морс, который умер в 2014 году, передавая компанию следующему поколению, приглашал всех будущих пенсионеров поселиться в его «раю» — в этом беззаботном месте, где можно расслабиться на последнем этапе своей жизни.

Мир богатых пенсионеров

Вопрос только в том, — пишет Карло Аллегри — что будет с этим местом, когда эти люди умрут? Ведь новое поколение будущих пенсионеров уже показало, что больше, чем гольф, их интересует жизнь в шумных оживлённых городах.

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