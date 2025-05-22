Вещи, из-за которых даже кухня с дизайнерским ремонтом кажется неуютной

Чтобы кухня стала уютной, совсем необязательно делать дорогой ремонт, покупать брендовый текстиль или декор. Иногда достаточно убрать вещи, которые портят общую картинку, создают чувство хаоса и беспорядка. Сегодня мы расскажем, каким предметам не место на вашей кухне, и чем их можно заменить, чтобы атмосфера в комнате стала приятной.

1. Бытовая химия

2. Магниты на холодильнике

3. Грязная раковина

4. Яркие тряпки из микрофибры

5. «Уставший» фартук

6. Поролоновые губки

7. Плетеный декор

8. Фрукты на столе

9. Непривлекательные разделочные доски

Обилие бытовой химии в зоне видимости не красит кухню.От многочисленных флаконов с бытовой химией, которые стоят на виду, страдает не только ванная комната, но и кухня. Понятно, что каждой хозяйке хочется, чтобы все необходимое было под рукой, но это не повод выставлять на столешницу или на открытую полку всю свою коллекцию с чистящими и моющими средствами.Оставьте только то, что вам действительно необходимо, например, жидкость для мытья посуды и мыло для рук, перелейте их в красивые дозаторы и поставьте на небольшой поднос или в аккуратную корзинку. Так вам не только будет удобнее пользоваться бытовой химией – вы еще и украсите свое рабочее пространство, сделаете его более красивым и уютным. Обратите внимание, что цвет и дизайн дозаторов должен вписываться в интерьер кухни, а не выбиваться из него.Магниты лучше хранить на магнитной доскеОбычно магниты привозят в качестве сувенира из путешествий, а потом, глядя на них, вспоминают, в каких городах побывали, какие эмоции испытывали в этом поездке. Но если полностью увесить ими холодильник, об уютном интерьере можно будет забыть. Магниты перегружают пространство, создают визуальный шум, выбиваются из общей концепции интерьера.Если они дороги вам, и вы не хотите с ними расставаться, просто сложите их в красивую шкатулку и перебирайте время от времени, вспоминая свои путешествия. Еще один вариант – купить специальную магнитную доску, разместить на ней все свои сувениры и повесить на кухне, в прихожей либо в гостиной. Получится интересная акцентная деталь. А холодильник лучше оставить пустым, чтобы он не привлекал слишком много внимания.Причиной неприятного запаха может стать засор.На кухне может царить идеальная визуальная чистота, но при это запах из раковины будет доноситься такой, что в комнату даже заходить не захочется. Иногда причина неприятного аромата, доносящегося из мойки – засор, но иногда нужно просто освежить ее, чтобы исправить ситуацию.Для этих целей можно использовать специальные капсулы или же залить в раковину раствор, состоящий из уксуса, соды и горячей воды. Также можете добавить в слив несколько капель эфирного масла. Специалисты советуют проводить эту процедуру хотя бы пару раз в месяц для профилактики, чтобы избежать появление неприятного запаха.Яркая салфетка выбивается из интерьера.Салфетки из микрофибры отлично впитывают влагу и быстро сохнут, поэтому являются незаменимыми помощниками на кухне. Вот только обычно в магазине предлагают изделия яркого, «вырвиглазного» цвета, которые способны с легкостью разрушить приятную атмосферу на кухне.Для того, чтобы решить проблему, достаточно купить салфетки нейтрального цвета, например, черного или серого. Также не стоит сушить тряпки на бортике раковины. После использования прополощите их в теплой воде, хорошо отожмите, высушите в ванной или на балконе, аккуратно сложите и положите в предназначенное для них место. Отличное решение – повесить на дверцу шкафчика под раковиной какую-нибудь корзинку или органайзер, куда можно будет складывать не только салфетки, но и запасные губки, чистящие средства и пр.Кстати, эксперты считают, что от тряпок из микрофибры давно следует отказаться, так как они не слишком гигиеничные, легко впитывают запахи и не отличаются долгим сроком службы. Вместо них специалисты советуют использовать салфетки из натуральных материалов, например, хлопка или льна.Покрасьте фартук в белый цветПервое, что бросается в глаза при входе на кухню – это фартук. Здесь важно, чтобы он был не только чистым, без следов жира и разводов воды, но и актуальным в плане дизайна. Вряд ли вы хотите, чтобы фартук портил впечатление о вашей кухне, поэтому советуем взять на заметку несколько простых и быстрых решений.Если плитка уже откровенно «устала», советуем обновить ее: например, покрасить подходящей по цвету краской или просто обклеить специальной пленкой. Что касается загрязнений, то от них легко можно избавиться с помощью специальных чистящих средств или всеми любимой соды.Грязная губка для посуды в раковине.Мы настолько привыкли мыть посуду поролоновыми губками, что даже не задумываемся над тем, что их можно чем-то заменить. А ведь есть прекрасный аналог из люфры, который не только выглядит гораздо эстетичнее, но и намного лучше справляется со своими обязанностями. Такую губку не обязательно менять каждую неделю, как поролоновую, достаточно правильно за ней ухаживать.Она отлично пенится, подходит для мытья любой посуды, поэтому может заменить не только губку, но и металлический скребок. Кроме того, изделие легко очищается от жира и других загрязнений за счет своей структуры, не копит запахи и бактерии. Единственный нюанс состоит в том, что на первый взгляд губка может показаться жестковатой, однако после того, как вы несколько раз помоете ею посуду, мнение изменится.За плетеными корзинами сложно ухаживать.С тех пор, как натуральные материалы стали невероятно популярными в дизайне, плетеный декор занял особое место в оформлении интерьеров. Особенно актуальные и востребованные – плетеные корзины для хранения. Согласны, они выглядят красиво, стильно, добавляют уюта, но ровно до тех пор, пока на них не накапливается слой пыли.Если вы не готовы тщательно ухаживать за плетеными изделиями (а делать это непросто, ведь они боятся влаги), не стоит украшать ими свою кухню. Обратите внимание на другие системы хранения, которые отличаются большей практичностью и простотой в уходе.При комнатной температуре фрукты быстро портятся.Тарелка с фруктами на столе – это не редкость. Многие хозяйки предпочитают держать яблоки, бананы и прочие продукты не в холодильнике, а на видном месте, чтобы они не пропадали. Однако больше пары дней в таких условиях фрукты не выдерживают, и начинают портиться. А еще при комнатной температуре быстрее начинает выделяться газ этилен, который ускоряет созревание продуктов. Вряд ли переспевшие фрукты станут украшением вашей кухни.Яблоки следует сложить в сетчатый пакет и убрать в холодильник. Что касается груш, то лучше дождаться, пока они поспеют при комнатной температуре, и только после этого убирать на полку холодильника – так они останутся сочными и сладкими.Такую разделочную доску проще выбросить, чем восстановить.Давайте будем честными: потрепанные жизнью разделочные доски выглядят отвратительно, и уж точно не красят вашу кухню. Если вы хотите, чтобы деревянные изделия не только служили верой и правдой много лет, но также выглядели презентабельно, регулярно обрабатывайте их средством на основе воска и натуральных масел. Так вы сможете сохранить их гладкость и натуральный цвет, защитить от бактерий и деформации. А еще воск убережет дерево от окрашивания продуктами, например, клубникой или свеклой.И старайтесь не давать деревянным доскам долго контактировать с водой, иначе они разбухнут и треснут. Сразу после мытья насухо вытирайте их тряпкой или бумажным полотенцем, не оставляйте в раковине вместе с грязной посудой.