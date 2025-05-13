Как быстро удалить старую пленку с пластикового окна

Если сразу после установки окна не снять защитную пленку с рамы, то через несколько месяцев она прикипит, высохнет от солнечных лучей и просто снять ее, в дальнейшем, будет невозможно.

Ну и если уж это случилось, и перед вами стоит подобная задача, то тут возникают сразу несколько сложностей. Во первых, использование химических растворителей ни к чему не приведет, так как засохший клей спрятан под слоем пластиковой пленки.

Во вторых, механический способ воздействия не имеет должной эффективности. Значит, необходимо к механическом воздействию добавить термическое и тогда, в теории, все должно получиться.В итоге необходимо грамотно скомбинировать все 3 способа: термический, механический и химически. Итоговая задача тут стоит только одна — не повредить раму.Строительный фен с регулировкой температуры.Пластиковый шпатель.Ветошь.Растворитель.Прежде чем отрабатывать идеальную комбинацию, необходимо найти менее заметный участок рамы, на котором и проводить все эксперименты.Первым делом подбираем необходимую температура нагрева строительным феном, увеличивая ее с 70 градусов Цельсия.В итоге, максимальная температура, при которой размягчается пленка и не повреждается рама, составила 100 градусов Цельсия.Для снятия будем использовать пластиковый шпатель. Его твердость оптимальна для подобной работы.Ну и теперь, прогревая феном участок и одновременно работая шпателем, удаляем застарелую пленку с рамы.Естественно, на раме остаются следы клея, которые благополучно удаляются обезжиривателем. Но перед этим не забудьте «протестировать» обезжириватель или растворитель на торце рамы, дабы исключить разъедание пластика.В итоге получается идеально чистая рама без дефектов.Когда все тесты сделаны, можно приступать съем ленты на остальной поверхности.