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Как быстро удалить старую пленку с пластикового окна

Если сразу после установки окна не снять защитную пленку с рамы, то через несколько месяцев она прикипит, высохнет от солнечных лучей и просто снять ее, в дальнейшем, будет невозможно.
Ну и если уж это случилось, и перед вами стоит подобная задача, то тут возникают сразу несколько сложностей. Во первых, использование химических растворителей ни к чему не приведет, так как засохший клей спрятан под слоем пластиковой пленки.

Во вторых, механический способ воздействия не имеет должной эффективности. Значит, необходимо к механическом воздействию добавить термическое и тогда, в теории, все должно получиться.



В итоге необходимо грамотно скомбинировать все 3 способа: термический, механический и химически. Итоговая задача тут стоит только одна — не повредить раму.

Понадобится

Строительный фен с регулировкой температуры.

Пластиковый шпатель.

Ветошь.

Растворитель.

Как быстро и безопасно удалить старую пленку с пластикового окна

Прежде чем отрабатывать идеальную комбинацию, необходимо найти менее заметный участок рамы, на котором и проводить все эксперименты.



Первым делом подбираем необходимую температура нагрева строительным феном, увеличивая ее с 70 градусов Цельсия.



В итоге, максимальная температура, при которой размягчается пленка и не повреждается рама, составила 100 градусов Цельсия.
Для снятия будем использовать пластиковый шпатель. Его твердость оптимальна для подобной работы.



Ну и теперь, прогревая феном участок и одновременно работая шпателем, удаляем застарелую пленку с рамы.



Естественно, на раме остаются следы клея, которые благополучно удаляются обезжиривателем. Но перед этим не забудьте «протестировать» обезжириватель или растворитель на торце рамы, дабы исключить разъедание пластика.
В итоге получается идеально чистая рама без дефектов.



Когда все тесты сделаны, можно приступать съем ленты на остальной поверхности.


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