15 вещей из СССР, которые современная молодежь не поймет

Как думаете, для чего это?

1. Настольное казино

Крутись веселый барабан.

2. Вафельница

Готовим вкусно.

3. Спортлото

Играть удобно и весело.

4. Микрофон

Слушайте меня.

5. Сувенирный нож

Выглядит интересно.

6.«Ритм-304»

Внимание говорит Москва.

7. Металлофон

Потому, что металл!

8. Вольтметр

Измеряет вольтаж.

9. Игра-головоломка

Как-то слишком сложно.

10. Машинка для заточки лезвий

Заточит лезвия на ура.

11. «Ракета»

Казалось, что на нем можно улететь.

12. Хлебница

Для хлебушка и не только.

13. Машинка для стрижки

Суровый аппарат.

14. Беспроводная дрель

Работай руками.

15. «Черновцы»

Помните такой?

Бонус: «Вятка-5»

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