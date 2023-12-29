15 вещей из СССР, которые современная молодежь не поймет

Как думаете, для чего это?
Несмотря на то, что Советского Союза уже нет больше четверти века, многие люди не только помнят, но и все еще хранят у себя старые советские вещи. Чаще всего это предметы быта, которые сегодня выглядят очень странно и могут вызвать недоумение у представителей молодого поколения. Вот несколько таких интересных вещиц.
1. Настольное казино
Крутись веселый барабан.
Думаете, в социалистическом лагере не было азартных развлечений? Для того чтобы сыграть в рулетку было даже необязательно помещать казино! Играть в нее можно было на любой лавочке во дворе вот с таким вот набором.
2. Вафельница
Готовим вкусно.
Такая вафельница была на многих кухнях Советского Союза. Выглядит достаточно угрожающе, но пугаться не стоит, с ее помощью делали действительно вкусненькие вещи.
3. Спортлото
Играть удобно и весело.
Еще одно «хардкорное» азартное развлечение из Советского Союза. С помощью такой вот штуковины можно было заполнять открывшиеся номера.
4. Микрофон
Слушайте меня.
Каждый, кто в СССР хотя бы раз выступал с трибуны или на сцене, должен помнить вот такой вот скромный микрофон. Самое главное, что он работал. Эстетические качества - это уже дискуссионный вопрос.
5. Сувенирный нож
Выглядит интересно.
Сувенирный нож «Рыбка» с очень странной и не очень удобно ручкой. В XX веке многие производители (не только в СССР) явно испытывали кризис фантазии. Или скорее их дизайнеры.
6.«Ритм-304»
Внимание говорит Москва.
Эта вещь хорошо знакома каждому советскому человеку. Она будила по утрам не одно поколение строителей коммунизма! Стоял такой приемник почти на каждой кухне страны. И не только на кухне, само собой.
7. Металлофон
Потому, что металл!
Отец советского «металла». Шутка само собой, никакого отношения к хеви-металл игрушка не имеет, но по нынешним меркам выглядит невероятно брутально. Некоторые современные родители, наверняка, не решились бы к такой штуке даже подпустить свое чадо.
8. Вольтметр
Измеряет вольтаж.
Просто вольтметр, использовавшийся для измерения напряжения. Прекрасно работает и сейчас, несмотря на грубое исполнение. Wi-Fi в нем, к сожалению, нет.
9. Игра-головоломка
Как-то слишком сложно.
Эта игра-головоломка настолько сложна, что я, как представитель современного поколения, даже затрудняюсь сказать, как в нее играть. Умели же делать вещи, которые могут бросить настоящий вызов!
10. Машинка для заточки лезвий
Заточит лезвия на ура.
Экономия должна быть во всем. Зачем выбрасывать старые лезвия, если их можно просто взять и заточить при помощи вот такого хитрого станка.
11. «Ракета»
Казалось, что на нем можно улететь.
Пылесос «Ракета» полностью соответствует своему названию. Он такой же мощный, как космическая ракета. А еще он такой же шумный.
12. Хлебница
Для хлебушка и не только.
Даже хлебницы в СССР делались будто на случай ядерной войны. Этого, конечно, никто бы уже не увидел, но наверняка такая хлебница пережила бы не только атомный удар, но и взрыв ближайшей к Земле звезды.
13. Машинка для стрижки
Суровый аппарат.
Ручная машинка для стрижки – выбор настоящего мужика! А еще это замечательный повод призывнику постричься наголо до момента попадания в советскую армию.
14. Беспроводная дрель
Работай руками.
Не нужна нам мощь Ампер, если есть ручная дрель!
15. «Черновцы»
Помните такой?
Наверняка многие выходцы из 90-х все еще помнят вот такой вот замечательный советский фонарик.
Бонус: «Вятка-5»
Поздравляю, вы не сдали.
А это, к слову, совсем не советский ноутбук, а аппарат для сдачи экзамена в ГАИ.
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