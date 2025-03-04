Как организовать уютное уличное освещение в саду

Свет может создать невероятное пространство в саду, увеличить его, сделать все линии более мягкими и разнообразными. Но уличное освещение — это не только эстетика, а также комфорт. И правильный подход к установке освещения на даче очень важен, он обеспечит безопасность территории и передвижение по ней.

1. Что необходимо осветить на участке

2. Источник света

3. Виды монтажа

4. Параметры светильников

5. Безопасное освещение

6. Распределение светильников по территории

Есть несколько ключевых аспектов, которые стоит держать в уме при планировке уличного освещения.Современные светильники очень разнообразныПеред тем как покупать светильники, стоит точно понимать, какие части участка необходимо ими будет осветить. Это могут быть тропинки, зоны отдыха, сад или огород, ворота, ступени перед домом. От этого зависит цель осветительных приборов: добавить красоты или безопасности, чтобы предотвратить травмы и падения, и там необходимы низкие светильники. Или освещение нужно для того, чтобы проводить вечера на зоне отдыха, на террасе или беседке. Что же касается цветников, там освещение может быть необходимо просто для красоты. Для всех этих целей подойдут точечные светильники и светодиоды. Но в любом случае необходимо предварительно создать план освещения и понять, какие зоны на участке ключевые и как они будут перекрыты светом.Но дачный участок это не яркий городской проспект. Яркие фонари будут уместны только над входом в дом или на въезде на участок. А вот в местах отдыха лучше использовать более мягкий свет, который поможет отдохнуть. Светодиодными гирляндами можно обвить деревья в саду, для этого не нужны светильники в принципе. Для перепадов высот на участке освещение очень важно, оно не только украсит рельеф по ночам, но также станет элементом безопасности. Это же касается скользких участков и подходов к водоёмам. Каждый уличный фонарь имеет своё предназначение.Везде своя подсветкаЕсть также и охранное освещение и оно уже интегрируется в систему безопасности. Но его основная задача — не создавать красивый ландшафт, а поддерживать видимость на участке. Такие светильник будут размещаться по периметру участка, а также вокруг гаража и дома. Они также могут быть оснащены датчиками движения. Тогда будет включаться и дополнительный свет.Дизайнерское освещение не несёт никакой иной функции, кроме как акцента внимания на украшениях, статуях или деревьях. Оно подчёркивает изменения ландшафта, подсвечивает фасады зданий, делая их фактурными.На солнечных батареяхОдин из главных этапов при выборе светильников — это источник питания. Современное уличное освещение может работать от сети, от солнечных панелей, так и от аккумуляторов. Обычно все эти варианты комбинируются, но в любом случае нужно определиться с типом проводки: подземной или надземной.При надземной проводке кабель будет проложен над землёй на опорах, этот способ быстрее и дешевле, конечно, у него есть и недостатки, такие как погодные условия, которые повлияют на его долговечность и внешний вид кабелей, протянутых по всему участку. А вот подземный тип проводки предполагает, что кабель будет зарыт в землю, его срок службы будет увеличен, но техническое обслуживание станет сложнее.Прокладка кабеляКак правило, сеть — это 220 B, и самый распространённый вариант, ведь благодаря ему можно использовать разные виды светильников: лампы накаливания, люминесцентные, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Солнечные батареи — это удобный способ, если проводку протянуть возможности нет. Они просты в установке и полностью автономны, что сократит расходы на электроэнергию. Они используют никель-кадмиевые аккумуляторы, которые могут заряжаться даже в пасмурную погоду. Светильники на аккумуляторах обычно используются в отдельных зонах, и могут быть как переносными, так и стационарными. Состоят из светодиодных источников света, а также фокусных линз и рассеивателей. Их срок службы может достигать двухсот пятидесяти часов.Такой подойдёт для входной двериЕсть также и несколько способов установки светильников. Это настенный монтаж, наземный, подвесной, встраиваемый. Настенный монтаж светильников — это освещение на веранде, на фасадах и у главных дверей. Такие светильники обеспечат равномерный свет и станут элементами декора. Они могут быть в виде бра или старинных фонарей.Подвесные используются в беседках или на террасах. Они должны создавать мягкий свет и могут быть выполнены в форме люстры и гирлянды. Для них также подойдут ветви деревьев в качестве опор. Наземные, напольные светильники устанавливается как вдоль дорожек, так и для создания акцентных зон в саду. Они монтируются на кронштейн, на столбы или вкапываются в землю.Встраиваемые светильники обычно имеют мягкий свет и маленький размер, они устанавливаются на одном уровне с землёй и светят как бы из неё. Отлично походят для ступеней или тротуаров.Можно выбрать что-то декоративноеОчень важна для уличных светильников степень защиты от влаги, пыли и морозов. При выборе нужно обращать внимание на маркировку IР65, а также выше этой. Тогда они будут работать долго, без перебоев. Материалы также должны быть устойчивы к погодным условиям. Например, металл и пластик, а также все стеклянные элементы не могут быть без обработки антикоррозийными составами. Без всего этого светильникам потребуется дополнительная установка козырька или крыши. Светильник должен потреблять маленькое количество энергии, потому что будет работать всю ночь. Его аккумулятор должен быть рассчитан хотя бы на шесть часов беспрерывной работы без подзарядки. Для того, чтобы сделать освещение направленным, у аппарата должен быть предусмотрен специальный отражатель.Также среди уличных светильников есть популярная функция автоматического включения и выключения. Например, фотореле будет активирован при наступлении темноты, а с рассветом отключится. Датчики движения реагируют на движение, а временно реле позволяет самостоятельно установить нужное время включения и выключения. Яркость света тоже можно менять в зависимости от времени года и погодных условий.Для зоны отдыха более мягкий светБезопасное освещение — это не столько правильный выбор осветительных приборов, сколько правильный монтаж. Во-первых, защита от короткого замыкания, для этого необходимо использовать только качественные провода и заранее предусмотреть систему изоляции, которая отключит повреждённый участок или электропитание в целом. Во-вторых, расположение оборудования по предусмотренным нормам, нельзя размещать электрические приборы близ водоёмов, а траншея для прокладки кабеля для работы от сети должна быть не менее семидесяти сантиметров и проложена в пластиковых трубах и не проходить рядом со зданиями. Открытая же проводка должна быть с двойной изоляцией. Для наружного света также необходимо использовать герметичные корпуса, а также удлинители. Все провода не должны быть соединены при помощи скруток, это небезопасно. Для этого подойдут зажимы и пайки, а затем и изоляция поверх всего. Для каждой группы светильников необходимо собственное заземление и автоматический выключатель.Для украшения рельефаБлагодаря правильному размещению освещения на участке будет создана правильна атмосфера. Для этого территорию необходимо зонировать, использовать разные типы освещения и можно даже разный свет, но при этом важно соблюсти соотношение яркости. В более спокойных зонах нужно выбрать приглушённый свет, а для рабочих мест: грядок или зоны барбекю —более яркий. Но стоит помнить, что яркий свет от прожекторов может ослеплять. Более высокие фонари располагают на расстоянии до десяти метров, а маленькие — намного ближе, с их помощью можно выделить изгибы дорожек. А наличие розеток поможет заряжать гаджеты, подключать колонки и средства от насекомых прямо на улице.