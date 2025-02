Как выглядели первые логотипы, и Что дали миру первопроходцы графического дизайна

Иконки Мари Нейрат

Сегодня все привыкли к обилию печатной рекламы, редкий товар обходится без тщательно спроектированной упаковки, а у каждой компании обязательно есть свой логотип . Но, разумеется, так было не всегда. Графический дизайн появился сравнительно недавно, однако стал неотъемлемой частью нашей жизни – усилиями конкретных людей.И вот – лишь некоторые из них…Сегодня нам хорошо известны иконки и пиктограммы, понятные жителям почти любой страны и ставшие своего рода международным языком. В числе первых разработчиков таких систем была Мари Нейрат. Она создала метод «Изотип», позволяющий визуализировать в простой и понятной форме большие объемы статистической информации. Нейрат стремилась к «демократизации знаний», создавала иллюстрации для научно-популярных детских книг. Ее работу прерывала война, она пережила тяжелые дни в лагере для интернированных, бегство из оккупированных Нидерландов в Англию… И все же вместе с супругом, известным левым активистом, Нейрат продолжила свой труд уже в Оксфорде, где проектом по визуализации данных занималась большая команда исследователей.В годы Второй мировой войны Швейцария сохраняла нейтралитет, а ее экономика и инфраструктура в меньшей степени оказались подвержены послевоенному кризису. Именно поэтому здесь появилось направление в дизайне, известное как «швейцарская школа» - их достижениями графики пользуются и по сей день.В Швейцарии были разработаны новые шрифты, простые и лаконичные, создавались плакаты, основанные на абстрактных формах и минималистичных коллажах, а еще – появился метод работы, позволяющий упорядочивать большое количество информации и делать рекламные буклеты, газеты, журналы и книжные развороты уравновешенными и хорошо воспринимаемыми читателем. Этот метод называется модульной сеткой и предполагает однотипное выравнивание текстовых блоков и иллюстраций внутри всего издания. Он был создан дизайнером Йозефом Мюллером-Брокманном, активно применявшим модульные сетки в собственных плакатах.Helvetica – не просто самый популярный шрифт в современном графическом дизайне, а, без сомнения, культовый. Его создал швейцарский художник Макс Мидингер под руководством Эдуарда Хофмана – директора дизайн-студии. Главной задачей было создать простой, легко читаемый, лишенный любых смысловых ассоциаций, универсальный, чистый, но в то же время приятный глазу шрифт. Название шрифта отсылает к племенам, населявшим территорию Швейцарии.Неизбежно строгость и «тоталитарность» швейцарского стиля (что признавали даже его создатели, например, Ян Чихольд) породили так называемую новую волну, известную также как «швейцарский панк». Молодые дизайнеры хотели экспериментировать, смело взламывали и препарировали старую систему верстки. С появлением компьютерной графики у них появились новые возможности для творческого самовыражения.Эйприл Грайман одной из первых использовала цифровую графику в графическом дизайне. Будучи представительницей швейцарской «новой волны», она создавала психоделические коллажи с использованием пиксельной графики, фотоснимков, крупного растра и глитча – удивительно свежие по своим временам и щемяще ностальгические сегодня.Не только европейцы внесли значительный вклад в развитие графического дизайна. После Второй мировой войны в Японии жил и работал поклонник стиля Баухауса Юсаку Камэкура – человек, благодаря которому японский дизайн получил возможность посоперничать с лучшими западными образцами. Он создал логотип и серию плакатов для Олимпийских игр в Токио, а еще – много лет сотрудничал с компанией, сегодня известной как Nikon.Камэкура считал, что логотипы не должны быть подвержены мимолетной моде, их стоит создавать не под влиянием эмоций и изменчивых вкусов заказчиков, а – для вечности. Он провел собственное исследование и собрал каталог из сотни лучших товарных знаков, которые и по сей день служат эталоном в проектировании.Пол Рэнд – легенда дизайна, человек, создавший логотипы буквально «для всего» - для IBM, Ford, NeXT и многих других всемирно известных компаний. В студенческие годы он изучал работы представителей Баухауса и художников-авангардистам по книгам и журналам, потому что в школе Парсонса, где он учился, о модернистах практически не упоминали.Но именно они стали его настоящими учителями . Впоследствии Ласло Мохой-Надь, кумир его юности, высоко оценил минималистичные, но яркие и внутренне динамичные логотипы и плакаты Рэнда.Пока дизайнеры всего мира превозносили Helvetica, американка Пола Шер признавалась в своей ненависти к этой гарнитуре. А потому все годы работы старалась ее избегать – и это (хотя не только это) сделало ее обложки и рекламные плакаты свежими, динамичными и притягивающими взгляд. Много лет она проработала в CBS Records, разрабатывая обложки альбомов разных исполнителей. Несмотря на то, что со временем Пола стала арт-директором этой студии, ее всегда раздражал квадратный формат – в конце концов, невозможно делать изо дня в день одно и то же! В восьмидесятые она создала собственную студию графического дизайна.Это сегодня большая часть студентов и в дальнейшем профессионалов в этой области – женщины, однако Пола Шер в свое время стала и первой женщиной, возглавлявшей студию, а затем – первой женщиной в дизайн-агентстве Pentagram. После работы в музыкальной индустрии Пола преимущественно занимается разработкой фирменного стиля и рекламных кампаний общественных учреждений. Например, она разрабатывала постеры для летнего Шекспировского фестиваля и айдентику Public Theatre в Нью-Йорке, создала фирменный стиль для Metropolitan Opera , в 2008 — для New York City Ballet, а в 2009 — для New York Philharmonic и всемирно известного музея MOMA. 