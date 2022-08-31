«Эй, а ты из какого монастыря?!» или тройка самых крутых и оторванных монашек в истории

Начнем с небольшого риторического вопроса. Что чисто теоретически представляет себе обычный человек при слове «монашка»? Мрачную и строгую старую деву, которая смотрит на тебя, грешника, недовольным презрительным взглядом? Невинную юную девушку, которая посвятила себя служению Богу? Милую женщину средних лет в черном одеянии с добрыми глазами, которая всегда утешит и подскажет страждущим, как принять Христа в своем сердце? Ага, а пулю в лоб не хотите?
Как насчет монашки, которая в свободное от молитв время подрабатывала в качестве профессионального киллера? Или монашки, которая раздавала пинков коммунистам и возглавляла партизанский отряд с винтовкой наперевес? А что насчет монашки, которая бряцала на гитаре похлеще, чем сам Элвис Пресли? Что же, дорогие читатели, если вам уже стало интересно, то сегодня мы собираемся рассказать вам о тройке самых крутых монахинь в истории, от которых вы явно не захотели бы услышать фразу: «Эй ты, грешник, а ты из какого монастыря?».
«Не мир пришла я принести, а жри свинец, безбожник!»
Открывает наш список сестра Каталина де Эрасо родом из Испании, которая с раннего детства воспитывалась в монастыре доминиканцев и, в конечном итоге, там же приняла постриг. Впрочем, монашеская жизнь сестре Каталине приглянулась не слишком, и когда ей стукнуло 15, новоиспеченная монахиня торжественно сбежала из монастыря и пустилась, как говорится, во все тяжкие.
Несколько лет несостоявшаяся служительница Господа переодевалась в мужчину и зарабатывала на жизнь в качестве наемного убийцы, отправляя на свидание со Святым Петром высокопоставленных испанских аристократов. Устав от карьеры киллера, беглая монашка, как и положено крутому герою гангстерского боевика, сбежала в Мексику, точнее записалась в конкистадоры. Там сестра Каталина стала огнем и свинцом «нести слово Божье» уже не зазнавшимся дворянам, а местным индейцам, причем настолько успешно, что ей даже пожаловали титул лейтенант-губернатора.
В конечном итоге, сестра Каталина даже получила прощение от Папы Римского, который, похоже, просто не знал, что делать с пустившейся во все тяжкие монахиней, и, в очередной раз скрывшись из виду у Церкви, прожила бы долгую и счастливую жизнь под именем уважаемого мексиканского бизнесмена г-на Антонио де Эрасо, если бы ни одного маленькое «но». Сестра Каталина, похоже, просто не умела держаться подальше от неприятностей, поэтому всего через пару лет после своего очередного побега де Эрасо в лучших традициях Пушкина погибла на дуэли с одним достопочтенным мексиканцем, бросившим ей перчатку из-за того, что, по слухам, монахиня занималась с его женой в темной спальне отнюдь не изучением Библии.
Героиня восстания
Как и прошлая героиня нашей статьи, тибетской монахине Ани Пачен тоже пришлось в совершенстве овладеть оружием, правда, использовала она свои навыки несколько для других целей. Когда девушке было всего 17 лет, она сбежала от родителей, планировавших по традиции выдать ее замуж за совершенно незнакомого мужчину, и подалась в тибетский монастырь. Впрочем, вести мирную монашескую жизнь Ани Пачен было суждено недолго.
В 1958 году, когда Тибет оккупировали коммунисты, Ани взяла в руки оружие и вступила в самую настоящую партизанскую войну. Бывшая монахиня возглавляла свой собственный партизанский отряд, пережила тюрьмы и лагеря, организовала несколько крупнейших протестов и демонстраций. Ее роль в антикитайских восстаниях впечатлила Далай-ламу настолько, что в 2000 году он пожелал лично с ней встретиться и поблагодарить за мужество, проявленное в борьбе против «красных».
Практически рок-звезда
Жаннин Деккерс была обычной бельгийской монахиней до тех пор, пока однажды она не взяла в руки гитару. Если кто не знает, именно Деккерс, которая выступала под псевдонимом Soeur Sourire, написала знаменитый хит «Dominque», засветившийся во втором сезоне «Американской истории ужасов», и именно с нее авторы сериала «срисовали» одного из самых запоминающихся персонажей «AHS» – сестру Джуд. Кстати, после этой песни монахиня с гитарой в прямом смысле слова проснулась знаменитой.
На каком-то этапе Жаннин бросила монастырь, чтобы религия не отвлекала ее от музыкальной карьеры, и с головой окунулась во все «прелести» богемной жизни. Бывшая монахиня взяла себе новый псевдоним «Люк Доминик», нашла себе любовь в лице своей давней подруги и окончательно добила Церковь тем, что стала выпускать песни в поддержку контрацептивов с веселыми названиями в стиле «Я благодарю Господа за золотую таблетку». Впрочем, к огромному сожалению для поклонников, в 1982 году слава окончательно сгубила «поющую монашку», и она вместе со своей любовницей покончила с собой, запив водкой несколько пачек снотворного.
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