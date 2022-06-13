Как выбрать сотовый поликарбонат для теплиц

В этой статье мы подробно распишем все плюсы и минусы сотового поликарбоната для строительства теплиц, а также поделимся информацией, которая поможет вам сделать правильный выбор.







И начнем с самого главного. Не стоит покупать очень дешевый поликарбонат — в данном случае экономия абсолютно не оправдана.

Вы только потеряете больше денег и времени на покупку и замену не пригодного для дальнейшего использования материала. В общем, давайте обо всем по порядку.



На что стоит обратить внимание

Какой поликарбонат выбрать для теплицы

В первую очередь, на бренд производителя и стоимость материала. Если название фирмы вы слышите впервые, а стоимость подозрительно мала — лучше отказаться от покупки.Также необходимо обращать внимание на вес материала. Например, 1 м2 поликарбоната толщиной 4 мм должен весить в пределах 800 г.Если лист весит меньше, значит, в нем тонкие перегородки, и плотность поликарбоната очень маленькая. Для теплиц использовать такой материал нежелательно. Долго он не прослужит.Если вы купили качественный материал, то позаботьтесь о том, чтобы правильно его смонтировать, иначе потратите деньги впустую.Важно крепить сотовый поликарбонат к металлическому каркасу таким образом, чтобы сторона с защитным покрытием от УФ-излучения была снаружи, а не внутри теплицы.Для весенне-осеннего варианта теплицы можно использовать сотовый поликарбонат толщиной 4 мм, но лучше потратить немного больше денег, и взять поликарбонат толщиной 6 мм. У него больше несущая способность и лучше прочностные характеристики.Для теплиц круглогодичного использования целесообразнее покупать сотовый поликарбонат толщиной 8 мм.Помимо того, что он прочнее 6-миллиметрового поликарбоната, он еще и на 10% лучше держит тепло внутри теплицы.При эксплуатации теплиц в регионах со сложными климатическими условиями в зимний период рекомендуется использовать поликарбонат толщиной 10 мм — он эффективно противостоит снеговым и ветровым нагрузкам.Почему поликарбонат толщиной 8-10 мм лучше, чем более тонкие листыУ них лучше светопропускная способность. Дело в том, что у 4-х и 6-миллиметровых листов больше ребер жесткости, из-за чего световой поток больше преломляется и рассеивается, не попадая внутрь теплицы.Какой поликарбонат лучше: одно- или двухкамерный?По правде говоря, у каждой из этих разновидностей материала есть свои плюсы и минусы. Если в двух словах, то однокамерные листы лучше пропускают свет, но хуже держат тепло, чем двухкамерные.В пользу какого вида поликарбоната сделать выбор — решать вам, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.Более подробно о выборе сотового поликарбоната рассказывается в авторском видеоролике ниже. Источник видео — YouTube канал «Эко Теплица». Советуем обязательно посмотреть.