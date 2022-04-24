10 простых уроков, которые стоит усвоить как можно раньше

Как часто в жизни мы наступаем на одни и те же грабли потому, что не хотим (или не можем) усвоить очень простые, но непреложные истины. Например:







Чем больше мы беспокоимся о мнении других людей о нас, тем меньше другие люди о нас думают.



Самая большая ошибка – это боязнь совершить ошибку.



Большинство людей никогда не сможет осуществить свою мечту. И большинство тех, кому это удалось, всё равно несчастны.



Восприятие людей гораздо важнее реальности. Именно оно делает нас виноватыми, а не факты.



Вы – человек, которым избраны быть. И если вам не нравится ваше отражение в зеркале, то это целиком и полностью ваша вина.



У вас больше шансов покончить с собой от несчастной любви, чем погибнуть в результате теракта.



Часто мы высоко ценим общение с людьми, которые ни в грош нас не ставят и воспринимаем как должное общение с теми, для кого мы действительно много значим.



Первую часть своей жизни люди мечтают быть старше, чтобы потом, начиная с какого-то момента и до конца своих дней мечтать стать моложе.



Множество людей не становятся счастливыми просто потому, что сами себе этого не позволяют.



Настанет день, когда у вас больше не будет возможности позвонить близкому человеку – сделайте это сейчас.



Ленивый философ



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