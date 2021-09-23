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Художник превращает чужие фотографии из Инстаграма в картины с забавными персонажами


Фотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).

Фотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).

Лукас Левитан - бразильский художник, который превращает самые обычные фотографии в весёлые произведения искусства. В качестве холста для своего творчества он использует фотографии других людей, помещая на них глупых, смешных или странных персонажей. В результате концепция фотографии изменяется полностью, и снимки получаются по-настоящему увлекательными. Впрочем, посмотрите сами.

1. Мир рукоделия


Мост, связанный с помощью шерстяных ниток и спиц.

Мост, связанный с помощью шерстяных ниток и спиц.

 

2. Шестиструнная гитара


Нотная грамота для начинающих.

Нотная грамота для начинающих.

 

3. Экскурсия по музею


Статуя Давида - символ мужской красоты.

Статуя Давида - символ мужской красоты.

 

4. Обучение фридайвингу


Инструктор проводит последние наставления при погружении в океанские глубины.

Инструктор проводит последние наставления при погружении в океанские глубины.

 

5. Пляжная история


Теперь можно отдохнуть и позагорать, потому что море никуда не убежит.

Теперь можно отдохнуть и позагорать, потому что море никуда не убежит.

 

6. Борьба за чистоту


Маленький человечек собирает пластиковые банки из воды.

Маленький человечек собирает пластиковые банки из воды.

 

7. Новая история в мегаполисе


Герой фотографии получил небольшую травму от шпиля небоскреба.

Герой фотографии получил небольшую травму от шпиля небоскреба.

 

8. Я круче всех


Мир уличного скейтбордиста сложный, опасный, но безумно привлекательный.

Мир уличного скейтбордиста сложный, опасный, но безумно привлекательный.

 

9. Жилая недвижимость


Новый метод реконструкции здания.

Новый метод реконструкции здания.

 

10. Включи свою фантазию


Простая фотография, с добавлением смешной бабушки, превращается в новый сюжет.

Простая фотография, с добавлением смешной бабушки, превращается в новый сюжет.

 

11. Родильное отделение для фруктов


Бразильский художник Лукас Левитан явно с чувством юмора.

Бразильский художник Лукас Левитан явно с чувством юмора.

 

12. Забавная фотография


Выведена новая порода собак - плетеный джинс.

Выведена новая порода собак - плетеный джинс.

 

13. Маленький Гулливер


Няньки остаются один на один с неуправляемым ребенком.

Няньки остаются один на один с неуправляемым ребенком.

 

14. Театральные декорации


Новое нарядное платье.

Новое нарядное платье.

 

15. Отдых подходит к концу


Хватит болтать по телефону - пора в дорогу.

Хватит болтать по телефону - пора в дорогу.

 

16. А что тут у нас?


Помощь пришла вовремя.

Помощь пришла вовремя.

 

17. Баскетбольное поле


Красиво жить не запретишь.

Красиво жить не запретишь.

 

18. Где-то в районе морозильной камеры


Ловись рыбка большая и маленькая.

Ловись рыбка большая и маленькая.

 

19. Случайная фотография


Забавная картинка к чужой фотографии.

Забавная картинка к чужой фотографии.

 

20. Мечты сбываются


Я летаю выше облаков, как птица.

Я летаю выше облаков, как птица.

 

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Художник превращает чужие фотографии из Инстаграма в картины с забавными персонажами

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Художник превращает чужие фотографии из Инстаграма в картины с забавными персонажамиПодписаться на мой Instagram
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