Художник превращает чужие фотографии из Инстаграма в картины с забавными персонажами

Фотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).
Лукас Левитан - бразильский художник, который превращает самые обычные фотографии в весёлые произведения искусства. В качестве холста для своего творчества он использует фотографии других людей, помещая на них глупых, смешных или странных персонажей. В результате концепция фотографии изменяется полностью, и снимки получаются по-настоящему увлекательными. Впрочем, посмотрите сами.
1. Мир рукоделия
Мост, связанный с помощью шерстяных ниток и спиц.
2. Шестиструнная гитара
Нотная грамота для начинающих.
3. Экскурсия по музею
Статуя Давида - символ мужской красоты.
4. Обучение фридайвингу
Инструктор проводит последние наставления при погружении в океанские глубины.
5. Пляжная история
Теперь можно отдохнуть и позагорать, потому что море никуда не убежит.
6. Борьба за чистоту
Маленький человечек собирает пластиковые банки из воды.
7. Новая история в мегаполисе
Герой фотографии получил небольшую травму от шпиля небоскреба.
8. Я круче всех
Мир уличного скейтбордиста сложный, опасный, но безумно привлекательный.
9. Жилая недвижимость
Новый метод реконструкции здания.
10. Включи свою фантазию
Простая фотография, с добавлением смешной бабушки, превращается в новый сюжет.
11. Родильное отделение для фруктов
Бразильский художник Лукас Левитан явно с чувством юмора.
12. Забавная фотография
Выведена новая порода собак - плетеный джинс.
13. Маленький Гулливер
Няньки остаются один на один с неуправляемым ребенком.
14. Театральные декорации
Новое нарядное платье.
15. Отдых подходит к концу
Хватит болтать по телефону - пора в дорогу.
16. А что тут у нас?
Помощь пришла вовремя.
17. Баскетбольное поле
Красиво жить не запретишь.
18. Где-то в районе морозильной камеры
Ловись рыбка большая и маленькая.
19. Случайная фотография
Забавная картинка к чужой фотографии.
20. Мечты сбываются
Я летаю выше облаков, как птица.
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