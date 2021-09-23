Художник превращает чужие фотографии из Инстаграма в картины с забавными персонажами

Фотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).

1. Мир рукоделия

Мост, связанный с помощью шерстяных ниток и спиц.

2. Шестиструнная гитара

Нотная грамота для начинающих.

3. Экскурсия по музею

Статуя Давида - символ мужской красоты.

4. Обучение фридайвингу

Инструктор проводит последние наставления при погружении в океанские глубины.

5. Пляжная история

Теперь можно отдохнуть и позагорать, потому что море никуда не убежит.

6. Борьба за чистоту

Маленький человечек собирает пластиковые банки из воды.

7. Новая история в мегаполисе

Герой фотографии получил небольшую травму от шпиля небоскреба.

8. Я круче всех

Мир уличного скейтбордиста сложный, опасный, но безумно привлекательный.

9. Жилая недвижимость

Новый метод реконструкции здания.

10. Включи свою фантазию

Простая фотография, с добавлением смешной бабушки, превращается в новый сюжет.

11. Родильное отделение для фруктов

Бразильский художник Лукас Левитан явно с чувством юмора.

12. Забавная фотография

Выведена новая порода собак - плетеный джинс.

13. Маленький Гулливер

Няньки остаются один на один с неуправляемым ребенком.

14. Театральные декорации

Новое нарядное платье.

15. Отдых подходит к концу

Хватит болтать по телефону - пора в дорогу.

16. А что тут у нас?

Помощь пришла вовремя.

17. Баскетбольное поле

Красиво жить не запретишь.

18. Где-то в районе морозильной камеры

Ловись рыбка большая и маленькая.

19. Случайная фотография

Забавная картинка к чужой фотографии.

20. Мечты сбываются

Я летаю выше облаков , как птица.