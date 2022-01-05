Лайфхаки, которые только кажутся безумными, но реально выручают в нужный момент

Есть на свете ловкачи, которые могут придумать легкое и остроумное решение для любой бытовой трудности. Эти люди знают, как без проблем продеть нитку через узкое ушко, молниеносно нарезать помидоры черри и превратить пирог из магазина в крутой десерт.

Мы считаем, что скрывать крутые бытовые лайфхаки — это преступление, поэтому спешим поделиться своими находками с вами.



Если долго не получается продеть нитку в иголку, используйте зубную щетку

Гениальный вариант, как развлечь детей

Совет от путешественника, как сделать так, чтобы шторы в отеле оставались закрытыми и не пропускали свет

Застегнуть браслет на руке самостоятельно — больше не проблема

Пластиковый детский бассейн с одеялом внутри превращается в большую, удобную кровать для собаки

Коробка из-под обуви позволит работать за ноутбуком даже при ярком солнце

Если посудомойка закончила цикл, а кухонная утварь все еще мокрая, поможет простое полотенце

Ловким движением руки магазинный пирог превращается в изысканный десерт

Чтобы быстро помыть детали от лего, сложите их в мешок для стирки и положите в посудомойку

Как быстро нарезать помидоры черри

Как очистить от плесени силиконовый герметик

Растянувшуюся резинку для волос можно вернуть в первоначальный вид с помощью фена

Если не хочется отмывать мультипекарь из-за одного бутерброда, постелите бумагу для выпекания

5 пакетов в одной руке? Не проблема, если есть карабин

Как сделать так, чтобы носки никогда не рвались

Положите нитку на щетину, иголку разместите ушком на нитке. Затем слегка надавите на иголку. Щетинки протолкнут нитку в ушко, ваша задача — подцепить получившуюся петельку и протащить нитку. Если не получается подцепить нитку пальцами, можно помочь себе другой иголкой или зубочисткой.Как-то сынок, придя на кухню, распотрошил упаковку губок для мытья посуды и залип с ними в длительную игру. И меня осенило. Во-первых, это универсальный конструктор. За счет шершавой поверхности губки прекрасно складываются друг на друга, выстраиваются заборчиком и цепочкой. Во-вторых, ими можно имитировать мытье чего угодно (мы моем машинки, шкаф и пол) без вреда для этого самого «чего». В-третьих, они очень дешевые. Набор из 5 шт.обошелся мне в 11 рублей. В-четвертых, они бесшумные! А еще на них не больно наступать и их можно спокойно убирать, когда все уже спят. Короче, я удивляюсь, как мне раньше не приходило это в голову.Простой и быстрый способ надеть украшение — использовать невидимку. Проденьте шпильку в звено застежки и зажмите ее в руке. Так вы зафиксируете свободный край браслета, который обычно болтается и спадает с запястья, и без проблем его застегнете.Повесьте полотенце на дверцу посудомойки, закройте ее и подождите 10 минут. Ткань впитает всю влагу.Ложкой разложите кусочки фруктового пирога по креманкам и накройте сверху шапкой из сливок — оригинальный десерт готов.Помидоры черри маленькие, поэтому их сложно резать. Чтобы упростить этот процесс, поместите помидоры под крышку от контейнера и прижмите ее сверху рукой. В другую руку возьмите нож, держа его параллельно крышке контейнера, и нарежьте черри.Народ, если у вас в санузле или где-либо еще начинает темнеть от плесени силикон, не спешите его менять. Можно взять шприц, Domestos или другое средство для дезинфекции, после чего аккуратно проколоть очаги плесени на силиконе и ввести совсем немного средства. Еще можно добавить средство сверху на плесень и оставить на некоторое время. Результат не заставит себя ждать, темные пятна пропадают почти полностью.Включите самый горячий режим и «просушите» резинку-пружинку. Она за несколько секунд примет исходную форму, не расплавится и не потеряет эластичности.«Существует капсульный гардероб. Я придумал капсульные завтраки. Не повторяюсь уже целый месяц»Покупаем 2 пары самых дешевых и тонких носков и надеваем сразу по два на ногу. Они будут достаточно толстыми, чтобы согревать и впитывать пот, но главное — не смогут порваться, потому что внутри ботинка будут елозить друг о друга, а не об обувь. Я не покупал новые носки уже 3 года!