В чём секрет картин из комиксов, которые продаются за сотни миллионов «зелёных»: Художник Рой Лихтен

Картина Пабло Пикассо, на которой в своеобразной манере изображена его любовница Дора Маар, была продана на аукционе за 95 миллионов долларов. А повторение этой картины, рисунок, выполненный рукой Роя Лихтенштейна, покупатели оценили в 56 миллионов. Есть цифры и более впечатляющие – случайные фрагменты копеечных комиксов, продававшихся в шестидесятых на каждом углу, Лихтенштейн «превращал» в огромные картины, и такие произведения вошли в перечень объектов высокого искусства., проданному в 2017 году за 165 миллионов долларов.
Изобразительное искусство: теория и практика
Художник, о котором идет речь, Рой Лихтенштейн, в изобразительном искусстве вовсе не был дилетантом, техникой создания рисунков и произведений живописи владел, образование соответствующее получил и, больше того, – преподавал сам. Искусством и дизайном он увлекся еще в детстве, в период учебы в нью-йоркской школе, а еще больше в те годы любил музыку, особенно джаз. На рисунках Роя часто появлялись изображения музыкантов.
Рой Лихтенштейн. Источник: pinterest.com
Высшее образование Лихтенштейн уже получал по направлению «изящные искусства» – в университете Огайо, оттуда ушел на три года в армию и в 1944 году, в разгар войны, оказался в Европе. Вернувшись в 1946 году, продолжил обучение – среди преподавателей, которые повлияли на творчество Лихтенштейна, были художники Хойт Шерман и Аллан Капроу; последний придумал особую форму взаимодействия художника и зрителя - хеппенинг. Рой закончил аспирантуру, получил степень магистра, сам начал заниматься преподаванием – и не прекращал рисовать сам, пытаясь найти собственный путь.
«Смотри, Микки» - первая работа Лихтенштейна в стиле поп-арт. Источник: pinterest.com
Шестидесятые вообще запомнились этой атмосферой постоянного поиска, дальнейшее развитие искусства каждый художник представлял по-своему. Общество переживало бум производства и потребления, новый виток развития проходила реклама. Теперь, чтобы произвести впечатление, нужно было создавать то, что хочется купить – и это точно почувствовали представители поп-арта – нового направления в изобразительном искусстве, к которому принадлежал, например, Энди Уорхол и ярким представителем которого стал Рой Лихтенштейн.
Картинки «из комиксов» – искусство ли это?
Лихтенштейн, нащупывая то, что станет потом его уникальной манерой рисования, пробовал создавать разное – первая его выставка прошла в Нью-Йорке еще в 1951 году. Направления кубизм и экспрессионизм в те годы сильнее всего влияли на творчество художника. Где-то с 1958 года в работах Лихтенштейна стали появляться «спрятанные» мультяшные персонажи – Микки Маус, Багз Банни, а в 1961 году благодаря сыну Роя появилась первая поп-арт картина под названием «Смотри, Микки».
«Спорим, папа, ты не мог бы нарисовать так же хорошо?» - спросил младший Лихтенштейн отца, показывая ему комикс о Микки Маусе. Оказалось, что, если взять картинку из такого рода издания, преобразовать ее в единичное произведение гораздо большего размера, получится некое интересное высказывание – и эту идею Рой Лихтенштейн потом развивал на протяжении нескольких лет.
Слева - комикс, справа - картина Лихтенштейна
Персонажи таких картин были легко узнаваемы, больше того – во многих случаях Лихтенштейн повторял картинку полностью, меняя лишь технику рисования. Это потом вызовет неоднозначное отношение к картинам художника с точки зрения авторских прав и плагиата. Сам он видел свою задачу в том, чтобы «взять низкое искусство, поместить его в контекст высокого, возвысить» – и это получалось. Во всяком случае, картины по мотивам комиксов, оберток жевательных резинок, мультфильмов имели успех у галеристов и покупателей.
«Whaam!» - картина по мотивам военного комикса. Была выставлена в галерее Тейт в Лондоне в 1966 году. Источник: commons.wikimedia.org
Критики и широкая публика, правда, оставались в недоумении – назвать произведения Лихтенштейна искусством как-то не получалось. «Не худший ли это художник в США?» – задавалась вопросом пресса. Тем более, что Лихтенштейн и добивался в своей работе эффекта «фальшивки»: картины выглядели как напечатанные, при том что были выполнены вручную сами художником – с использованием трафаретов, черных линий-контуров, как в комиксах, и очень ограниченным набором используемых цветов.
Свое вдохновение Лихтенштейн черпал в сильных эмоциях, которые транслировали произведения массовой культуры, включая рекламу, которая в шестидесятые вышла на новый уровень. Но к своим произведениям художник не относился чересчур серьезно, воспринимал и преподносил их как пародию, реакцию на ценности современного ему общества.
Полторы сотни миллионов за комикс
В Америке искусство Лихтенштейна, как и близкого ему по духу Энди Уорхола, восприняли с интересом, Европа тоже довольно быстро откликнулась на свежую тему – Рой стал первым американцем, чья выставка прошла в лондонской галерее Тейт, произошло это в 1964 году. Произведения художника появлялись в Амстердаме, Париже, Берне, Ганновере и других европейских культурных столицах.
Одна из самых знаменитых и дорогих картин Лихтенштейна. Источник: commons.wikimedia.org
Начиная с 1963 года, Лихтенштейн занимался только своим творчеством, оставив преподавание.
От картин-комиксов он отошел, пробовал новое, экспериментировал, даже увлекся скульптурой, которую противопоставлял своим нарочито «плоским» рисункам. В семидесятые Лихтенштейн создавал своеобразные повторения всем знакомых картин знаменитых художников – Пикассо, Мондриана, Сезанна, внося свои собственные, авторские штрихи – например, девушек он всегда изображал с желтыми волосами. Картины пользовались успехом – и покупались.
Слева - картина Пикассо, справа - вариация Роя Лихтенштейна, «Женщина в шляпе с цветами»
Как обычно происходит, серьезный рост стоимости произведений художника был отмечен уже после его смерти – в 1997 году Лихтенштейн умер от пневмонии. За свою жизнь он дважды был женат и дважды стал отцом, а уже ближе к семидесяти обзавелся и музой – певицей Эрикой Векслер. В 2011 году картина «Я вижу всю комнату… Но в ней никого нет!» была продана на аукционе за 43,2 миллиона долларов. Рекорд этот оказался побит спустя два года – «Женщина в шляпе с цветами», по мотивам произведения Пикассо, была приобретена покупателем за 56,1 миллион долларов.
Произведение «Шедевр», оцененное покупателями в 165 миллионов. Источник: pinterest.com
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