Вещи, которые ни в коем случае нельзя покупать подержанными, чтобы сберечь здоровье

Покупка подержанных вещей уже давно не считается чем-то зазорным. Более того, в мире сейчас царит тренд на повторное использование вещей, поэтому секонд-хенды, барахолки, сайты объявлений стали невероятно популярными.







Однако далеко не все предметы можно покупать с рук. Иногда это чревато неприятными последствиями. Рассказываем, какие вещи лучше покупать новыми, чтобы не навредить своему здоровью.



1. Мягкая мебель

2. Шлем

3. Автокресла

4. Подушка

5. Косметика

6. Ковры

7. Гриль

8. Обувь

9. Детские игрушки

Подержанная мягкая мебель нуждается в тщательной химчистке.Что собой представляют диваны, кресла, стулья с обивкой? По сути, это небольшое количество поролона на пружинах, обтянутого кожей либо тканью. Несмотря на такую простую конструкцию, добраться до глубинного слоя мягкой мебели, чтобы избавиться от вредителей, которые там могут жить, не получится без профессиональных устройств, в частности, без многофункционального парогенератора.Если вы не готовы проводить профессиональную химчистку, лучше воздержитесь от покупки подержанной мебели, ведь никогда не знаешь, какими именно соседями обзаведешься после такого решения – бактериями, пылевыми клещами, а может даже клопами? В крайнем случае, можете приобрести диван или кресло у родственников или хороших друзей, с состоянием квартиры которых вы хорошо знакомы.Велосипедный шлем может быть со скрытыми повреждениями.Любой шлем, вне зависимости от того, велосипедный он, мотоциклетный или даже сноубордический, рассчитан только на одну аварию. Увы, вы не можете быть уверены на 100%, что его предыдущий владелец был аккуратен и не попадал в ДТП, ведь на шлеме не всегда остаются характерные следы вроде вмятин. В любом случае, прочность «головного убора» остается под вопросом, и нам кажется, что лучше не рисковать своей безопасностью ради сомнительной экономии.Автокресло необходимо для безопасности ребенка.Здесь примерно такая же ситуация, как и со шлемами. Даже если серьезных аварий не было, с момента покупки автокресла стандарты безопасности могли измениться. Кроме того, регулярное использование изделия приводит к его быстрому износу, а срок годности большинства подобных предметов составляет не более пяти лет. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем экономить на безопасности ребенка. Если же вы твердо уверены в своем решение, проведите тщательный осмотр автокресла перед покупкой: проверьте, исправны ли механизмы, надежно ли оно фиксируется на заднем сиденье машины, есть ли какие-то сколы, царапины и прочие повреждения, способные нарушить его работу.Старая перьевая подушка.Еще одна вещь, которую лучше покупать новой. Вне зависимости от того, на какой подушке вы привыкли спать – пуховой или синтетической – как следует очистить ее от загрязнений у вас вряд ли получится. Даже сотрудники химчистки не смогут дать гарантию того, что на подушке и внутри нее не осталось ни единого следа предыдущей эксплуатации.Пот, перхоть, отмершие частички кожи, грибок, пылевые клещи (и снова здравствуйте) – не очень приятное соседство, не находите? Кроме того, новые подушки стоят не так дорого – выходит даже дешевле, чем подержанный экземпляр + химчистка.Единственное исключение из правил – декоративные подушки. Но здесь тоже есть свои нюансы: если вы планируете купить такую для украшения спальни или гостиной, то оставьте только наволочку, а наполнитель замените.Б/у косметика может вызвать аллергию.Как часто мы видим объявления о продаже косметики примерно с таким содержимом: «Пользовалась один раз, поняла, что не подошел цвет/консистенция/эффект…» Казалось бы, отличный шанс купить по хорошей скидке продукт, о котором так давно мечтали. Но ведь никогда нельзя знать точно, как именно предыдущая владелица использовала тени, тушь, помаду или соблюдала ли она правила хранения крема, сыворотки, тоника.Все, что соприкасается с кожей, может таить в себе скрытую опасность – именно так обычно появляется герпес и прочие инфекции. Кроме того, если не посмотреть на срок годности косметики, она способна вызвать раздражения или аллергическую реакцию. И это мы уже не говорим о стандартах безопасности – бьюти-продукты могут просто им не соответствовать.В ковре может быть грибок.Ковры – удовольствие не из дешевых, особенно если вы хотите постелить в комнате импортный экземпляр высокого качества. По этой причине есть большой соблазн порыться на барахолке и найти подходящее изделие там, но есть риск, что вместе с новым ковром вы принесете домой насекомых и грибок. Даже если в недрах изделия осталась всего пар яиц блох или клопов, они не заставят себя долго ждать – пройдет всего неделя и квартира наполнится вредителями.Продавец может пойти на хитрость и замаскировать запах грибка шампунем, но он обязательно проявится через несколько дней. Конечно, после покупки можно отвезти ковер в химчистку, где его обеззаразят, но подобная процедура стоит немалых денег. Подумайте, стоит ли оно того?Многофункциональный гриль для барбекю.Любите ходить на природу и жарить мясо на гриле? Хорошо вас понимаем! Еда с ароматом дыма всегда по-особенному привлекательная. Увы, цена качественного гриля для барбекю немаленькая, и очень часто мы откладываем эту покупку, так как тратимся на другие, более нужные вещи.Неплохим вариантом может показаться приобрести подержанное изделие, но со временем есть риск ощутить на себе все неприятные последствия такого решения. Дело в том, что на решетке гриле после каждого применения образовывается едва заметный ржавый налет, который попадает в мясо, овощи, грибы и другие продукты, которые вы готовите. Употребление такой еды может навредить вашему здоровью.Черные туфли на высоком каблуке.Качественная обувь из натуральных материалов – мечта многих. Но количество нулей на ценнике может вызвать нервный тик, ведь далеко не все могут себе позволить покупать туфли или ботинки за 10000, 20000 или даже 30000 рублей. Хорошо, если понравившуюся пару удастся ухватить на распродаже, а если нет?В этом случае девушки часто отправляются в секонд-хенд, в надежде найти среди откровенно странных и нелепых вещей действительно стоящую обувь. Однако подобная покупка может привести к неприятным последствиям – грибку и прочим кожным инфекциям, которые могли быть у предыдущего владельца. Кроме того, если обувь долго носили, скорее всего, она уже приняла форму стопы другого человека, и в ней будет дискомфортно ходить. Единственный вариант – приобрести обувь, на которой еще сохранилась бирка. Да-да, бывает и такое. Если в магазине туфли показались девушке удобными, а потом она осознала, что в них невозможно ходить, есть большая вероятность, что пара окажется в комиссионном магазине.Развивающие детские игрушки.Что только дети не делают со своими игрушками: обнимают, кусают, а особо «вкусные» даже жуют. Причем совершенно неважно, что именно попалось ребенку под руку – плюшевый медведь или пластиковая машинка. Вы уверены, что хотите давать своему малышу в руки игрушки, которыми уже пользовался кто-то другой? Они могут содержать блох, клопов, бактерии, аллергены. Даже если вы постираете игрушки или ошпарите их кипятком, нет никакой гарантии, что вредители исчезнут – есть ряд микробов, которые спокойно переносят воздействие высоких температур.