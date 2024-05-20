Как правильно мыть зеркало, чтобы оно не собирало пыль

Забудьте навсегда не только о разводах, но и об оседающей на зеркалах пыли.







Во время регулярной уборки по дому пройти мимо зеркала с чистящим средством и тряпочкой в руках просто невозможно: отпечатки пальцев, застывшие брызги воды и осевшая со временем пыль на гладкой поверхности по-настоящему нервируют.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Особенно если чистка зеркала производилась всего пару дней назад. Прежде чем вы попробуете по-новому мыть зеркало, чтобы на нем больше не оставалась пыль, заручитесь салфеткой из микрофибры, губкой, средством для мытья стекол и по возможности скребком. В качестве альтернативы готовому магазинному химическому средству можете развести жидкость для мытья посуды теплой водой или смешать белый уксус с водой комнатной температуры.Перед более глубокой чисткой удалите с зеркала всю поверхностную грязь — чаще всего это пыль. Важно удалять пыль или грязь так, чтобы они еще больше не размазались по всему стеклу.Стойкие разводы и пятна удалить с помощью салфетки таким образом, чтобы не обнаружить на зеркале через пару часов пыль, не получится, поэтому на втором этапе уборки вооружайтесь губкой. Распылив средство на зеркало, круговыми движениями растирайте его по поверхности, начав с небольших отдельных участков и не торопясь. Чем медленнее вы будете чистить, тем лучше для дальнейшего эффекта. Если какая-то грязь не стирается даже с помощью химического средства, подумайте над тем, чтобы вылить немного спирта на ватный диск и поработать с непробиваемыми пятнами/Влажной губкой протрите зеркало полностью круговыми движениями. Повторите еще раз, чтобы окончательно избавиться от излишков воды, и под конец пройдитесь чистой салфеткой из микрофибры.Скребок, который мы упоминали в самом начале, может понадобиться в том случае, если на зеркальной поверхности осталось слишком много воды. Тогда возьмите скребок и проведите им сверху вниз и из стороны в сторону, чтобы удалить все следы чистящего средства или воды. При таком подходе к чистке зеркал через некоторое время вы без труда заметите, что пачкаться они действительно стали реже, а пыль уже не липнет как раньше/