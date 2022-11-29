Реальная Атлантида: 10 таинственных территорий, которые были навсегда утрачены

История человечества знает немало земель и территорий, которые не дожили до сегодняшнего дня. И если существование одних доказано, то другие остаются лишь частью легенд. Они веками будоражат воображение обывателей как фактами, так и загадочностью исчезновения. Вашему вниманию «десятка» таинственных территорий, которые были навсегда утрачены.
1. Остров Майда
Загадочный остров в форме полумесяца. / Фото: en.wikipedia.org
Довольно долгий период в Средневековье на картах встречался остров, силуэт которого напоминает полумесяц. Назывался он Майда (Mayda), а располагали его поблизости от юго-западного побережья Ирландии. Информации о нём почти не осталось, кроме тех самых карт, где на нём изображали различных чудовищ. Таким образом картографы, видимо, пытались показать, что это место отличается опасностью для путников. Последний раз задокументированное упоминание об острове Майда датируется 1906 годом, а дальше он как будто испарился. И хотя во второй половине прошлого столетия около берегов Ирландии на глубине в 30-35 метров была найдена земля подобной формы, но доказать, что это действительно полумифическая Майда на данный момент фактически невозможно.
2. Хай-Бразил
Остров, который появлялся раз в семь лет. /Фото: moscow-airports.com
Остров Хай-Бразил, который также располагали на карте недалеко от Ирландии, нередко путали с вышеупомянутым островом Майда, а на самом деле он отличался более округлой формой, чем последний. С ним связано немало интересных легенд. Например, моряками, плавающими в тех местах, распространялись рассказы об острове, который внезапно появлялся из тумана, а его жители дарили путешественникам много серебра и золота. А другие говорили, что увидеть это таинственное место можно только один раз в семь лет - всё остальное время оно скрыто плотными ирландскими туманами. Вот только исследователи предпочитают считать остров Хай-Бразил не более чем мифической территорией, живущей не в реальности, а в старинных ирландских легендах.
3. Лайонесс
Земля, фигурирующая в Артуриане. /Фото: wikipedia.org
Ещё один остров недалеко от берегов Туманного Альбиона, который также связывают с местным фольклором. Только на этот раз речь пойдет о цикле легенд о короле Артуре: в них Лайонесс изображается местом рождения одного из персонажей эпоса - Тристана. Существуют и менее известные местные предания, согласно которым этот остров был потерян после того, как был поглощён океаническими глубинами в качестве наказания за грехи его обитателей. Считается, что спастись удалось только одному человеку, который вышел из вод на белом коне. К слову, современные учёные не исключают реальное существование Лайонесса. Они считают, что он являлся частью архипелага Силли и предполагают, что причиной затопления острова стало изменение течений вод и таяние большого количества льда.
4. Кантреф Гвелод
Страна, существование которой вроде бы доказано. /Фото: travelask.ru
Кантреф Гвелод - это целое легендарное государства, которое располагалось ниже уровня моря в бухте Кардиган и было окружено со всех сторон высокими стенами. Согласно сохранившемуся преданию, причиной гибели этой точки на карте стала забывчивость служанки, которую соблазнил король, и она не закрыла ворота в стене, в результате чего вода затопила город. Долгие годы существование мифического государства не признавалось, пока в 2014 году на берегу бухты Кардиган бушующий шторм не открыл окаменевшие пни и валуны, а также древние деревянные тротуары, подвергшиеся гниению из-за нахождения под водой. Учитывая совпадение приблизительных координат нахождения Кантреф Гвелод, множество людей решило, что именно он, всё-таки существующий на самом деле, показался на поверхность.
5. Остров Му
Целый потерянный континент. /Фото: vk.com
Нередко легенды складываются не только о существовании и гибели городов и государств, но и целых континентов. Ярким примером последней и является история острова Му. Считается, что он только номинально был островом, а по размерам оказался сопоставим с полноценным континентом. Кроме того, Му называют территорией обитания многих развитых цивилизаций. Сторонниками версии о существовании континента выдвигается предположение, что именно оттуда началось заселение Северной и Южной Америк, а также Евразии. Официальная наука не подтверждает существование острова-континента Му, однако остатки древнейшего храма, которые были найдены возле японского острова Яэяма, нередко выдаются за доказательство реальности этого таинственного региона.
6. Мауриция
Древнейшая земля, существование которой доказали. /Фото: nplus1.ru
Есть свой таинственный остров и рядом с Маврикией. Речь идёт о территории под названием Мауриция, которую нередко называют частью континента Кумари Кандам. Существует обобщающая версия о существовании этого острова, которая говорит о том, что он мог исчезнуть с лица Земли примерно восемьдесят пять миллионов лет назад в результате сдвига тектонических плит. Однако только в 2013 году группой учёных было обнаружено реальное доказательство, что Мауриций действительно был, - найдены остатки острова, который ныне погребён под толстым слоем вулканической породы.
7. Кумари Кандам
Кусочек ещё одного древнего континента. /Фото: oceanius.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что не меньшее внимание заслуживает и сам мифический континент Кумари Кандам. О нём чаще всего говориться в фольклоре и верованиях тамильцев, одного из многочисленных индийских народов. Они считали, что в древние времена существовал континент, который объединяли Австралию, Индостан, Шри-Ланку и Мадагаскар. Кумари Кандам, согласно тамошним преданиям, был местом жительства талантливых поэтов и учёных того времени, однако однажды глубины океана поглотили это удивительное место. Вот только, кроме многочисленных поэм тамильского народа, никаких реальных доказательств существования легендарного континента так и не было обнаружено.
8. Ирам
Считается, что этот легендарный город уже нашли. /Фото: livejournal.com
Ещё один затерянный город, упоминания о котором содержатся не где-нибудь, а в Коране. В его текстах Ирам называется богатым царством, правителем которого был король Шаддад, и именно он оказался причиной гибели процветающего места. Согласно информации из Корана, его тщеславие и алчность стали отправной точкой к тому, что Ирам оказался поглощен песчаной бурей. И только в 1992 году на территории современного Омана археологами были обнаружены остатки величественных зданий, которые ныне погребены под толстым слоем песка. Рядом исследователей считается, что эти руины - то, что осталось от легендарного Ирама.
9. Туле
Земля, известная античным авторам. /Фото: belosnet.dn.ua
Первое упоминание об этой таинственной территории, которое известно историкам, оставил античный писатель Пифей, и датируется четвёртым столетием до нашей эры. Туле была им описана как страна льдов и туманов, расположенная в северной части Европы. Чуть позднее свидетельства о нём оставили Вергилий, и даже Христофор Колумб. По данным редакции Novate.ru, он утверждал, что наткнулся на это место во время одной из своих экспедиций в Америку. Правда, современными исследователями выдвигаются предположения, что территорией, которая была описана Пифеем, была либо Исландия, либо Скандинавия. Существуют и другие версии, согласно которым Туле — это Великобритания или Шотландия. В любом случае, официальных доказательств существования этого региона так и не было найдено.
10. Шамбала
Одна из легендарных исторических территорий. /Фото: artstation.com
Трудно найти более знаменитую легендарную землю, чем Шамбала. Первое упоминание о ней в текстах Махабхараты, а чуть позднее - в документах Калачакры. Оба источника описывают Шамбалу красивейшим царством, расположенном в живописной долине. Считается, что там не было ни больных, ни стариков. И лишь двадцать первый век позволил исследователям, возможно, на шаг приблизиться к разгадке тайны Шамбалы. В 2007 году археологами в районе Монтанг в Непале было обнаружено большое количество долин и пещер, в которых сохранились древние религиозные тексты, относящиеся к периоду до разительного реформирования тибетского буддизма. Подлинность данных находок была подтверждена, и многие учёные считают, что они и есть либо остатками цивилизации из Шамбалы, либо подсказками, где искать легендарное место.
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