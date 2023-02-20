Как проводят отпуск первые лица США и их семьи: Редкие кадры разных лет

На днях пресс-служба Владимира Путина поделилась снимками с кратковременного президентского отдыха в Сибири: наш президент ночевал в палатке, рыбачил, встречался с маралами и сплавлялся по реке вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Согласитесь, увидеть главу государства в неформальной обстановке всегда любопытно. А вот как отдыхают семьи американских политиков? Мы собрали целую фотогалерею удачных кадров президентов и Первых леди, в которых трудно определить их статус: настолько раскованно и беспечно они выглядят. Этим снимкам впору занимать места в семейных альбомах: первые лица танцуют, забавляются с детьми и четвероногими друзьями, смеются и играют. Предлагаем и вам взглянуть на них: быть может, вместо чопорных и деловых политиков вы увидите обычных людей.
Джимми и Розалин Картер
Джимми и Розалин Картер, судно Delta Queen
Как правильно насладиться отпуском, когда остро стоит необходимость увеличить количество своих сторонников? Убить сразу двух зайцев удалось президенту Джимми Картеру. В 1979 году вместе с супругой и дочерью он отправился в путешествие по стране, однако в качестве транспорта выбрал судно Delta Queen. Поездка по одной из главных водных артерий США – реке Миссисипи – позволила с одной стороны насладиться уединением и видами прекрасной природы, а с другой – получить поддержку инициатив, связанных с охраной окружающей среды. Супружеская чета успела на время позабыть об общественных обязанностях и полностью расслабиться. На фотографии Розалин спокойно наслаждается чтением, а Джимми Картер в шортах и без обуви загорает в кресле. Также инсайдеры рассказывали, что по вечерам замечали пару танцующей на палубе.
Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Кеннеди
Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Кеннеди с детьми на отдыхе
А вот фото президентского фотографа Сесила Стоуна. Он смог поймать момент семейной идиллии: чета Кеннеди нежилась на солнышке, когда дети Джон-младший и Кэролайн притащили маленьких щенков и их родителей. Именно так, в окружении детей и собак и с радостными эмоциями и были засняты Первая леди и президент в августе 1963 года. Местом действия оказался дом в поселке Хайаннис, штат Массачусетс. В далеком 1929 году отец будущего лидера Джо Кеннеди-старший, приобрел основное строение и прилегающую территорию в качестве места для летнего отдыха супруги Роуз и их многочисленного семейства. К 1960 году постройки расширили, добавив еще два дома. В одном из них и проводили свой отпуск Джон и Джеки.
Рональд и Нэнси Рейган
Рональд и Нэнси Рейган, конные прогулки
А вот чета Рейганов обожало свое ранчо дель Сьело в Калифорнии. Оно было куплено ими в 1974 году еще во время губернаторства Рональда. Впоследствии его окрестили Западным Белым домом: его стены помнят визиты премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, королевы Елизаветы II, а также Михаила Горбачева. И именно здесь президент подписал Закон о налоге на восстановление экономики в 1981 году. За счет своей уединенности это ранчо стало любимым местом отдыха семьи. Рональд и Нэнси обожали конные прогулки. В один из моментов, когда президент помогает своей супруге слезть с лошади, и был сделан снимок.
Рональд заботливо обнимает фигуру в голубом комбинезоне, а лицо Нэнси в ковбойской шляпе буквально светится от удовольствия и свежего воздуха. Кстати, сейчас это ранчо курирует организация, выступающая за сохранение исторического наследия, и периодически устраивает экскурсии для студентов.
Дуайт и Мейми Эйзенхауэр
Дуайт и Мейми Эйзенхауэр
А что делают президенты, если их отпуск выпадает не в летнее время? Чета Эйзенхауэр в ноябре 1956 года отправилась в Джорджию. Там находятся лучшие гольф-поля с изумительной зеленой травой. На фотографии президент и Первая леди действительно расслаблены: по всей вероятности, их собеседник, Клифф Робертс из Национального гольф-клуба Огасты, рассказал смешной анекдот. А вот во время непродолжительного летнего отпуска сразу после съезда Республиканской партии Дуайт и Мейми Эйзенхауэр отдохнули на полуострове Монтерей, Калифорния.
Билл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон
США – огромная страна, поэтому выбор, где же провести рождественские каникулы, предоставляет много возможностей. К примеру, чете Клинтон в январе 1998 года захотелось побольше солнца и океана, поэтому самолет их домчал на Виргинские острова в Карибском море. Тропическое настроение помогло супругам вспомнить былые годы: на фотографии запечатлен не только их танец, но и полные страсти взгляды. Все это происходило на пляже Меган-Бэй в Сент-Томасе: белый песок, кайак и заросли кактусов добавили живости картине с влюбленными супругами.
Франклин и Элеонора Рузвельт
Франклин и Элеонора Рузвельт
Удачное семейное фото Рузвельт сделано в июне 1933 года в Юго-западной гавани, штат Мэн, спустя неделю после начала круиза. Президент и три его сына – Джеймс, Франклин и Джон – совершали плавание на судне Amberjack II. На фотографии хорошо видно, насколько они отлично проводили время – их загорелые лица и довольные улыбки свидетельствуют об этом. Снимок сделан в момент, когда миссис Рузвельт вместе с друзьями семьи присоединилась к компании.
Гарри и Бэсс Трумэн
Гарри и Бэсс Трумэн
О популярности «малого Белого дома» может сказать тот факт, что в этой южной резиденции Гарри Трумэн за восемь лет президентства провел 175 дней. Дом расположен в городке Ку-Уэст во Флориде. Это райское место в качестве места отдыха было выбрано не случайно: плохое здоровье главы государства требовало временных передышек в теплом солнечном месте. Поэтому дважды в год, в ноябре-декабре и феврале-марте чета Трумэн переезжала сюда. Любопытно, но это не частный дом – это владение военного ведомства, которое во время Второй мировой войны служило штабом. Тем не менее удобное расположение и теплый климат помогали Гарри Трумэну восстанавливать здоровье. Наверно, именно поэтому на фотографии, сделанной в ноябре 1948 года, он выглядит отдохнувшим от официальных протоколов и обязанностей.
Ричард и Пэт Никсон
Ричард и Пэт Никсон
А вот чета Никсонов полюбила свою виллу в испанском стиле La Casa Pacifica, которая расположена неподалеку от Сан-Клементо. Гостеприимные хозяева часто принимали там самых разных гостей и устраивали вечеринки. Один из снимков запечатлел встречу Никсонов со звездой 70-х Фрэнком Синатрой. Кавалеры и дама поддерживают общую атмосферу дома своими нарядами, сочетающими испанские традиции и моду тех лет.
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