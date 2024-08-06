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20 «счастливчиков», у которых выдался кошмарный денек


Люди, чей день действительно не задался.

Люди, чей день действительно не задался.

Дни бывают удачные и не очень. Но если кому-то кажется, что сегодня уж точно не его день, то стоит посмотреть фотографии, собранные в этом обзоре. Все эти ребята просто отправлялись по своим делам или хотели отдохнуть и не подозревая, что у них сегодня выдался кошмарный денёк.

1. «Вот стою и думаю: а не поехать ли мне сегодня на метро...»


Незваные гости.

Незваные гости.

 

2. «Мы еще не поехали, а она уже улетела... Но красиво, красиво, ничего не скажешь!»


Уйти красиво.

Уйти красиво.

 

3. «Эй, парень с невозмутимым лицом, если ты думаешь, что останешься сухим, то ты слишком ошибаешься!»


Сухим не останется никто!

Сухим не останется никто!

 

4. Возможно он подплыл, чтобы мужчина смог разглядеть его поближе...


Милый крокодильчик.


 

5. «Эх, хороший был мужик, трудолюбивый... Единственное, что глупый!»


Трудолюбивый глупец.

Трудолюбивый глупец.

 

6. Сейчас, кто-то познает всю силу природы!


Огромная волна.

Огромная волна.

 

7. Здесь, утро точно началось не с кофе...


Сюрприз в спальне.

Сюрприз в спальне.

 

8. «Вот тебе и припарковался на минуточку...»


Пренеприятнейший сюрприз.

Пренеприятнейший сюрприз.

 

9. Угадайте, кто здесь везунчик!?


Любимица фортуны.

Любимица фортуны.

 

10. «Немыслимо, этот кусок ушел прямо у меня из рук!»


Выскользнул из-под носа.

Выскользнул из-под носа.

 

11. «Шла себе, шла, никого не трогала и тут, откуда ни возьмись - фонтан!»


Внезапно.

Внезапно.

 

12. «Вау, я и не знал, что мой велосипед так умеет!»


Неприятная неожиданность.

Неприятная неожиданность.

 

13. «Я не была готова к столь близкому знакомству!»


Лицом к мячу.

Лицом к мячу.

 

14. «Ой, а что это за симпатичные лапки торчат из моей зубной щетки!?»


Незваный гость.

Незваный гость.

 

15. «Жизнь такая штука, сначала ты на гребне воды, а через секунду уже несешься вниз с водопада...»


По течению.

По течению.

 

16. «Красивая фотография получилась, жаль, что последняя...»


Финальный кадр.

Финальный кадр.

 

17. Вот почему сидеть близко не так уж и хорошо


Все прелести игры.

Все прелести игры.

 

18. «Вот так, был друг и нет его...»


За бортом.

За бортом.

 

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