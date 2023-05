За что Ватикан осуждал создательницу комиксов Love is: Всепобеждающая любовь или попирание морали

Любовь на маленьких карточках

Love is…

Любовь сильнее смерти

Имя новозеландской художницы Ким Гроув могло бы остаться неизвестным широкой публике, если бы однажды она не влюбилась и не стала рисовать на салфетках свои чувства. Это позже появятся чёрно-белые комиксы Ким Гроув Love is , и весь мир станет читать трогательную историю любви, которая должна была длиться вечно. Но сказка внезапно прервалась, а художница, доказавшая, что любовь может быть сильнее смерти, подверглась осуждению со стороны религиозных организаций и Ватикана.Ким Гроув появилась на свет в 1941 году в Новой Зеландии. В 19-летнем возрасте она отправилась путешествовать по миру, побывала в Австралии, Европе, и в 1967 оказалась в Лос-Анджелесе. Спустя неделю после Дня Святого Валентина в одном из лыжных клубов она встретила мужчину, покорившего её сердце с первого взгляда.Роберто Касали был родом из Италии, он занимался компьютерными системами и даже не подозревал о чувствах обаятельной, но очень скромной Ким. Она же не решалась подойти к нему познакомиться, лишь часто подолгу смотрела на него. И стала рисовать свои чувства. Самый первый рисунок она сделала на открытке, которую послала Роберто во время лыжной прогулки. Девочка на ней была размером с ноготь большого пальца самой художницы.Вскоре рядом с капелькой, превратившейся в маленькую веснушчатую девочку, Ким нарисовала ещё одну, которая стала мальчиком . И подпись на каждой картинке была красноречивее всех признаний: «Любовь это…» Дальше каждый раз следовало краткое описание, что же такое любовь для неё, Ким.Раз за разом она рисовала свои чувства на маленьких карточках и оставляла для любимого человека в разных местах: под подушкой , в кармане пиджака, в бардачке машины, в ящике стола. Роберто заинтересовался девушкой, оставлявшей для него маленькие, но такие трогательные признания. И вскоре он пригласил застенчивую Ким Гроув на первое свидание. У него просто не было ни единого шанса не влюбиться в девушку, любовь которой оказалась целым миром, познавать который ему предстояло всю жизнь.После возвращения с курорта Ким продолжила работу секретарём в одной из типографий, но не оставила рисовать трогательные комиксы. Она стала собирать свои иллюстрации в небольшие буклеты и даже продавала их по одному доллару за штуку. Маленькие книжечки пользовались популярностью, а одна из них оказалась свадебным подарком для невесты.Тогда Роберто решил отнести коллекцию комиксов Ким в газету, чтобы оценить возможный интерес к ним. 5 января 1970 года несколько картинок были напечатаны в Los Angeles Times. Именно с этого для началось триумфальное шествие истории любви в картинках по всему миру. Позже их переведут на 25 языков и напечатают в 50 странах. В том же году появился самый первый лицензионный продукт Love is – пластиковые настенные таблички.В ноябре 1970 года Роберто Касали и Ким Гроув объявили о своей помолвке, а в июле 1971 года стали мужем и женой.Но Love is продолжали жить. Ким Касали продолжала писать их историю любви в картинках. Если на церемонии бракосочетания у неё в руках был скромный букетик маргариток, то вскоре они появлялись и на её картинках. В семье Ким и Роберто появились двое сыновей, потом они обзавелись домашними питомцами. Все вместе они учились обустраивать быт и просто находить счастье в мелочах. Всё это происходило и с героями комиксов.А вскоре забавные картинки печатали уже не только в газетах. Стала выпускаться сувенирная продукция. Лицензия на комиксы с января 1972 года принадлежала компании Minikim, которую создал Роберто Касали.Но спустя всего четыре года после свадьбы у Роберто обнаружили онкологическое заболевание в последней стадии. С того времени комиксы «Love is…» стал рисовать английский аниматор Билл Эспри, так как Ким всё свое время посвящала мужу. Она сидела у его кровати в больнице, искала лекарства и старалась сделать всё, чтобы продлить жизнь горячо любимому супругу.Врачи решились сделать Роберто операцию, но предупредили: даже в случае успеха детей у него больше не будет. Ким и её муж мечтали ещё об одном ребёнке, поэтому заморозили генетический материал мужчины до операции. К сожалению, хирургическое вмешательство не дало положительных результатов, и в 1976 году в комиксах «Love is…» девочка плакала у надгробного камня.А спустя 16 месяцев после смерти Роберто на свет появился его третий сын, малыш Мило, зачатый с помощью процедуры искусственного оплодотворения. Газеты называли мальчика «чудо-ребёнком», поклонники поздравляли художницу. А вот религиозные общины и представители Ватикана выступили с осуждением. По их мнению, Ким Касали нарушила нормы христианской морали, родив сына от умершего супруга.Ким была с этим не согласна. Если бы Роберто остался жив, она бы всё равно стала мамой, так как они мечтали подарить сыновьям братика или сестричку. Для неё ничего не изменилось: она стала мамой третьего сына, при этом родила она его от любимого мужчины.Впоследствии Ким Касали вместе с сыновьями перебралась в Австралию, где на приобретённой ферме стала разводить арабских скакунов. Она больше не рисовала комиксы, но её дело продолжал Билл Эспри, а компанию, созданную мужем, возглавил её сын Стефано. Ким не стало в 1998 году, а серия «Love is…» продолжает покорять сердца людей во всём мире. Именно Эспри ещё в 1978 году выпустил цветные картинки, которые до этого были исключительно чёрно-белыми. Он черпает своё вдохновение в письмах, которые приходят к нему из разных стран.