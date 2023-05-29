Люди делали татуировки на протяжении тысячелетий. Их делают на память о каком-то событии, для самовыражения или чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Татуировки бывают простыми, а бывают произведениями искусства.



Но любое проявление искусства — это лишь психологическое состояние души. Вот почему на одну и ту же картинку один человек может смотреть с восхищением, другой с непониманием и осуждением.



Сегодня поговорим о татуировках и причинах, по которым люди их делают.









Одной из самых татуированных знаменитостей считается актриса Анджелина Джоли: на её теле в разное время красовалось около тринадцати татуировок. Одна из бывших татуировок — Дракон (сейчас стёрт) на левом плече, под которым была надпись Билли Боб (стёрто после развода):







Еще Фрейд писал, что люди украшают свое тело из-за нереализованной сексуальности. И психологи в чем-то соглашаются с ним. (Фото Greg Wood):







Татуировки делают совершенно разные люди с совершенно разными целями. Это тайский буддийский монах. На его голове татуировки со священными религиозными писаниями, 19 июня 2011 года. (Фото David Longstreath):







Так зачем люди делают татуировки? Психологи выделяют 5 основных причин:





Самовыражение. Обычно этой причине делают татуировки молодые люди, находящиеся в поисках себя. Они еще не определены в жизни и просто хотят отличаться от всех, быть «круче».

Приверженность к своим убеждениям. Это может быть выражение своих чувств к религии, политике, спорту, актерам и т.д..

Избавление от комплексов. Эта категория людей очень ранима, они чувствуют свою незащищенность и уязвимость. На своем теле они выводят свирепых зверей и богов, этим самым строя защитный барьер.

Маскировка дефектов кожи. Нередко татуировка наносится ради того, чтобы замаскировать какой-либо дефект на теле (шрам, родинку, бородавку) или отвлечь от него внимание. В некоторых случаях это более дешевый способ, чем дорогая пластическая операция.

Подтверждение своего социального статуса. Такое распространено в уголовной среде, в бандах, группировках, кланах.



«Пусть твои враги покинут тебя,

Если ты достигнешь богатств, пусть они останутся с тобой навсегда,

Пусть твоя красота будет как красота Апсары

Куда бы ты не отправилась, пусть многие последуют за тобой, служа и защищая тебя».