Люди делали татуировки на протяжении тысячелетий. Их делают на память о каком-то событии, для самовыражения или чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Татуировки бывают простыми, а бывают произведениями искусства.
Но любое проявление искусства — это лишь психологическое состояние души. Вот почему на одну и ту же картинку один человек может смотреть с восхищением, другой с непониманием и осуждением.
Сегодня поговорим о татуировках и причинах, по которым люди их делают.
Одной из самых татуированных знаменитостей считается актриса Анджелина Джоли: на её теле в разное время красовалось около тринадцати татуировок. Одна из бывших татуировок — Дракон (сейчас стёрт) на левом плече, под которым была надпись Билли Боб (стёрто после развода):
Еще Фрейд писал, что люди украшают свое тело из-за нереализованной сексуальности. И психологи в чем-то соглашаются с ним. (Фото Greg Wood):
Татуировки делают совершенно разные люди с совершенно разными целями. Это тайский буддийский монах. На его голове татуировки со священными религиозными писаниями, 19 июня 2011 года. (Фото David Longstreath):
Так зачем люди делают татуировки? Психологи выделяют 5 основных причин:
- Самовыражение. Обычно этой причине делают татуировки молодые люди, находящиеся в поисках себя. Они еще не определены в жизни и просто хотят отличаться от всех, быть «круче».
- Приверженность к своим убеждениям. Это может быть выражение своих чувств к религии, политике, спорту, актерам и т.д..
- Избавление от комплексов. Эта категория людей очень ранима, они чувствуют свою незащищенность и уязвимость. На своем теле они выводят свирепых зверей и богов, этим самым строя защитный барьер.
- Маскировка дефектов кожи. Нередко татуировка наносится ради того, чтобы замаскировать какой-либо дефект на теле (шрам, родинку, бородавку) или отвлечь от него внимание. В некоторых случаях это более дешевый способ, чем дорогая пластическая операция.
- Подтверждение своего социального статуса. Такое распространено в уголовной среде, в бандах, группировках, кланах.
(Фото Sonny Tumbelaka):
Вот один из примеров перечисленной нами «Причины № 2». Это поклонник американской актрисы Джулии Робертс из Вальпараисо, Чили. Всего у него 82 татуировки с изображением актрисы, которые он начал делать после просмотра фильма «Эрин Брокович» (режиссёр Стивен Содерберг, мировая премьера состоялась 17 марта 2000 года). (Фото Eliseo Fernandez):
Для устрашения противников. С Чемпионат мира по регби в Новой Зеландии. (Фото Stefan Wermuth):
Термин «татуировка» происходил от полинезийского диалекта «татау», что означало «рисунок». (Фото Greg Wood):
Известные древнейшие татуировки были найдены в Египте и датируются еще 4-м тысячелетием до нашей эры. Их обладатели — египетские мумии. (Фото Greg Wood):
На протяжении многих веков татуировки использовали для различных целей. Например, их делали на память о доблестных победах в сражениях. Но со временем татуировка все чаще становилась атрибутом преступников и простых людей. Так, древние греки «метили» татуировками вражеских шпионов, а римляне использовали специальные татуировки для «клеймения» бандитов и рабов.
Буддийский монах ждет поезда в провинции Яла на юге Таиланда. (Фото Damir Sagolj):
Заключенная в бразильской тюрьме с татуировкой «Избавь меня от зла». (Фото Ueslei Marcelino):
Актриса Анжелина Джоли на премьере фильма «Дерево жизни» на 64-м ежегодном Каннском кинофестивале, Франция, 16 мая 2011. Татуировка на спине — амулет для защиты. Перевод этой татуировки звучит как заклинание:
«Пусть твои враги покинут тебя,
Если ты достигнешь богатств, пусть они останутся с тобой навсегда,
Пусть твоя красота будет как красота Апсары
Куда бы ты не отправилась, пусть многие последуют за тобой, служа и защищая тебя».
На левой руке уже нет Дракона и имени Билли Боб (ее бывший муж). Сейчас там географические координаты мест, где родился каждый из её детей. (Фото Pascal Le Segretain):
Высокая мода в Париже. (Фото Francois Guillot):
Первым делом самолеты. Именно так считает российский специалист, работающий в авиаотрасли, показывая свою татуировку на фоне истребителя Су-30 на международном авиационно-космическом салоне в Жуковском «МАКС-2011», 16 августа 2011. (Фото Dmitry Kostyukov):
Среди мастеров татуировки употребляется термин «тату-зависимость» («синяя болезнь»). Это психологическая зависимость от данного типа модификации тела. Такой человек, сделавший первую татуировку, иногда небольшую, через некоторое время начинает испытывать непреодолимое желание продолжить работать над «украшением». В последствии некоторые оказываются покрытыми различными татуировками на разные тематики, набитых разными мастерами. (Фото Boris Roessler):
У некоторых со временем возникает противоположная проблема — свести татуировку. В арсенале современной косметологии есть много разных способов удаления перманентного рисунка. Правда, для этого потребуется немало времени и средств. (Фото Petr Josek):
Один из способов удалить татуировку — кавер-ап (от англ. «cover-up» — «покрывать, перекрывать»). Суть метода в том, что на старую татуировку наносится новая. Еще есть иссечение участков кожи (остаются шрамы), шлифовка (нередко остаются рубцы), удаление жидким азотом. (Фото Greg Wood):
Одним из самых древних способов сведения тату является камуфляж. Собственно говоря, рисунок не удаляют, а искусно маскируют, нанося красящий пигмент телесного цвета. Но полностью убрать тату этим способом практически невозможно.
Экстравагантно. Богота, Колумбия. Эта девушка перенесла насилие в семье. В последствии ее реакция была неожиданной: она стала покрывать тело татуировками, делать пирсинг, вставлять титановые имплантаты, чтобы быть похожей на вампира. (Фото William Fernando Martinez):
В любом случае, создание татуировки — это как раз один из тех случаев, когда следует 7 раз подумать, а 1 раз сделать. (Фото Luke MacGregor):
На фестивале татуировки в Берлине. (Фото Tobias Schwarz):
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