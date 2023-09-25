Как выглядит домик площадью всего 28 кв м и шириной 2 метра, в котором уместилось все необходимое

Площадь самого маленького дома в Канаде составляет 28 кв м.

Рядом с таким домом становишься Гулливером (Торонто).

Площадь самого маленького дома в Канаде составляет 28 кв м.

Гостиная получилась очень светлой и стильной.

Гостиная легко трансформируется в рабочий кабинет.

Кухня оборудована всем необходимым.

В маленьком домике есть полноценная ванная комната.

Большую кровать можно спрятать в шкаф.

Когда кровать убирают, сразу же появляется много пространства.

Во внутреннем дворе расположили зону отдыха.

У входа в маленький домик всегда растут цветы.

Этот маленький домик стоит немалых денег.