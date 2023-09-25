Как выглядит домик площадью всего 28 кв м и шириной 2 метра, в котором уместилось все необходимое

Площадь самого маленького дома в Канаде составляет 28 кв м.
Строительство маленьких домиков всегда вызывало живой интерес окружающих, ведь их крошечные габариты выбивались из общей архитектурной картинки любого города. Неизвестно, что толкает владельцев на создание таких миниатюрных шедевров, но они неизменно становятся знаменитыми и обрастают множеством интересных историй и легенд. Не исключением стал и этот мини-дом, рядом с которым чувствуешь себя Гулливером, но взгляд внутрь столь неординарного жилья, площадью всего лишь 28 кв м, кардинально меняет представление об уюте.
Рядом с таким домом становишься Гулливером (Торонто).
В далеком 1912 году в Торонто был создан необыкновенный крошечный домик, который и по сей день считается самым маленьким жилым помещением всей Канады. Каких только легенд и историй не придумывали горожане, рассказывая о создании этого неординарного дома.
Площадь самого маленького дома в Канаде составляет 28 кв м.
Одни утверждают, что дом построил англичанин Артур Веден, который переехал в Канаду и работал строителем в большой компании. Будучи творческой личностью, он, прогуливаясь по тихим улочкам города, заметил небольшой пролет между домами, который и вдохновил его на создание миниатюрного дома. Ведь расстояние между домами составляло всего лишь 2 метра, а длина 14 метров, поэтому полноценное жилье здесь бы никогда не поместилось. Но как бы там ни было, в этом доме он прожил вместе со своей супругой более 20 лет.
Гостиная получилась очень светлой и стильной.
Гостиная легко трансформируется в рабочий кабинет.
Будучи профессионалом, он сумел спланировать столь узкое пространство так, что в нем поместились все необходимые комнаты для весьма комфортной жизни. В нем есть уютная и светлая гостиная, потому что она находится у входа, где расположены большое окно и стеклянная дверь.
Кухня оборудована всем необходимым.
Дальше можно увидеть вполне функциональную кухню, которую последние хозяева оформили уже в современном стиле и оборудовали всей необходимой бытовой техникой (впрочем как и все комнаты). Маленькая обеденная зона трансформируется в свободное пространство: стол и стулья просто складываются и освобождают проход вглубь дома.
В маленьком домике есть полноценная ванная комната.
Есть даже миниатюрная ванная комната, где поместился не только душ, но и полноценная ванна с санузлом и рукомойником.
Большую кровать можно спрятать в шкаф.
Когда кровать убирают, сразу же появляется много пространства.
Спальня получилась очень светлой, потому что находится у запасного выхода и там тоже есть окна. В ней разместили огромную кровать, которую можно спрятать в шкаф, освобождая не только жизненное пространство, но и проход во внутренний дворик.
Во внутреннем дворе расположили зону отдыха.
За домом была возможность оформить очень уютную зону отдыха и небольшой палисадник, в котором (по рассказам) первый хозяин выращивал зелень и овощи.
У входа в маленький домик всегда растут цветы.
Другая легенда гласит, что этот крошечный дом возвела компания, которая занималась застройкой квартала, и поскольку оставалось свободное место, решили занять пространство. А потом этот нестандартный кукольный домик продавали мигрантам, в том числе и Артуру Ведену. Поговаривают, что в нем проживала даже семья из четырех человек.
Этот маленький домик стоит немалых денег.
Современные специалисты уверены, что это был сначала гараж, который впоследствии изобретательные мигранты трансформировали в жилое помещение. Но как бы там ни было, этот очаровательный кукольный домик не перестает удивлять прохожих и является совсем не крошечной достопримечательностью огромного города. К тому же пользуется немалым спросом у покупателей, ведь его уже не раз перепродавали, и эта кроха в нынешнее время стоит немалых денег, последние хозяева просят за него ...190 тысяч долларов. Согласитесь, весьма солидная сумма для такого малыша.
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