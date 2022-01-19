Новый фаворит в индустрии красоты: уникальное масло, способное на многое

Забудь о кокосовом масле – у бьюти-гуру появился новый фаворит! Это масло виноградных косточек, простое и привычное, доступное и бюджетное. Сегодня мы расскажем о пяти причинах, почему тебе тоже стоит добавить его в свой уходовый арсенал.
Оно хорошо увлажняет кожу
Как и кокосовое масло, масло виноградных косточек легко и быстро впитывается в кожу, насыщая ее, питая и восполняя запас влаги.
Оно запускает выработку коллагена
Благодаря особому составу масло виноградных косточек восстанавливает выработку коллагена, в результате чего кожа становится более упругой, а процессы старения замедляются.
Оно тонизирует
Задача качественного тоника – сбалансировать уровень ph кожи, а масло виноградных косточек справляется с этим великолепно. Ты можешь протирать им лицо, нанеся немного масла на ватный диск – это успокоит кожу, снимет раздражение и сделает ее более сияющей.
Оно уменьшает шрамы
Неэстетичные шрамы и рубцы пост-акне портят не только настроение, но и самое красивое лицо: при регулярном применении, масло виноградных косточек помогает если не убрать их полностью, то хотя бы заметно сгладить. Благодарить за это стоит противовоспалительные вещества в его составе – витамины C,D,E и ненасыщенные жирные кислоты.
Оно предотвращает появление акне
Звучит нелогично, но обладательницы жирной, проблемной кожи не должны бояться масел и средств на их основе – важно просто подбирать оптимальные. Если говорить о масле виноградных косточек, то оно помогает коже наладить выработку себума и предотвратить закупоривание пор. Попробуй раз-два в неделю наносить его на лицо с помощью спонжа вместо увлажняющего средства.
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