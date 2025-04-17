Вещи, которые нужно выбросить из спальни, чтобы не мозолили глаза

Спальня – это то место, где мы отдыхаем и расслабляемся после тяжелого дня, поэтому в ней должны царить чистота, уют и порядок. Чтобы добиться такого эффекта, нужно в первую очередь избавиться от ненужных вещей, которые захламляют пространство. Сегодня мы расскажем, что можно выбросить без сожаления.

1. Старое постельное белье

2. Ненужные журналы

3. Просроченная косметика

4. Носки

5. Бесполезные вещи

6. То, что давно лежит под кроватью

7. Одежда, которую вы не носите

8. Мусор из тумбочек

9. Предметы для бывшего хобби

Порванную простынь или пододеяльник отправляйте в утиль.Да-да, постельное белье тоже может стать старым, поэтому если вы заметили, что оно порвалось, сильно износилось или на ткани появились пятна, которые так и не получилось вывести, самое время отправить его в утиль и побаловать себя чем-то новым и красивым. Вы удивитесь, но качественный комплект постельного белья может мгновенно изменить впечатления о комнате, сделать сон гораздо крепче и приятнее. Что касается старых пододеяльников, наволочек и простыней, то вы можете отвезти их в приют для животных либо порезать на тряпки и использовать во время уборки.Стопка глянцевых журналов.Любите полистать журнал перед сном? Тогда наверняка на прикроватной тумбе уже накопилось достаточное количество печатных изданий. Вот только они захламляют пространство и создают визуальный шум, поэтому лучше убрать их с глаз долой (например, в ящик комода) и доставать по одному только тогда, когда нужно.А еще, неплохо было бы провести ревизию среди журналов, чтобы оценить актуальность напечатанных статей. Вряд ли вам сейчас будут интересны рецепты новогодних блюд или советы о том, как выбрать модные зимние сапоги.Книги, которые лежат возле кровати, тоже желательно убрать. Красиво расставьте их на полках, положите в ящик, коробку или плетеную корзину, стоящую в углу комнаты. Так вы сможете уменьшить визуальный беспорядок, сделать пространство легче и воздушнее, что очень важно для комфорта в спальне.Проверяйте дату производства и срок хранения на упаковке.Туалетный столик в спальне – мечта многих девушек, ведь краситься в ванной или прихожей совсем неудобно. Если вам повезло найти в комнате место для «бьюти-уголка», не забывайте поддерживать там порядок и регулярно проводить ревизию косметики. Да-да, тональные крема, помады, туши не вечны, хотя часто хочется верить в обратное. Так, срок годности туши и карандаша для глаз составляет от 4 до 6 месяцев, а тональных кремов и консилеров – от 6 месяцев до 1 года. Поэтому после вскрытия у вас остается не так много времени, чтобы использовать все косметическое средство.Обратите внимание: Старая косметика может стать рассадником бактерий, поэтому не относитесь к вопросу ревизии халатно. Например, после того, как вы накрасите глаза просроченными тенями, может появиться конъюнктивит.Избавиться нужно не только от косметики с истекшим сроком годности, но и от продуктов, которые изначально вам «не зашли». Например, выбрали не тот тон пудры или не понравилась стойкость помады. Кстати, такие бьюти-средства не обязательно выбрасывать – их можно подарить маме, сестре или подруге.Дырявые носки нет смысла зашивать.Речь идет о старых, десять раз заштопанных носках, которые уже стыдно показывать. К счастью, это недорогая и легко заменяемая вещь, поэтому вместо того, чтобы зашивать дырки, просто купите новую пару. А лучше сразу несколько, ведь все мы знаем, как любят теряться носки, особенно после стирки (кстати, внимательно осмотрите пододеяльник, может «потеряшка» там).Проверьте, все ли вещи, которые лежат на тумбочке, вам нужны.Если вы хотите чувствовать себя в спальне спокойно и расслабленно, важно стремиться к чистоте, порядку и уменьшению визуального шума. Увы, добиться этого не получится, если каждая поверхность в комнате будет заставлена безделушками и мелкими вещами. Узнаете в этом описании свою спальню? Тогда пора подумать о страшном слове на букву «Р». Да-да, мы все о той же ревизии.Внимательно осмотрите все предметы, которые находятся в комнате, и относительно каждого из них задайте себе один и тот же вопрос: «Действительно ли мне нужна эта вещь?» Как показывает практика, многие товары мы покупаем импульсивно, под влиянием каких-то эмоций, а потом оказывается, что они просто занимают место и создают хаос. Оставьте только полезные вещи, а также те предметы, которые делают вас счастливыми.Проверьте, что у вас хранится под кроватьюДаже если под кроватью не предусмотрено специальное место для хранения, там все равно оказывается множество самых разных вещей. Какие-то мы кладем туда целенаправленно, ведь в комнате мало места для хранения, а какие-то оказываются там случайно (помним про носки, да?)Генеральная уборка – отличная возможность достать из-под кровати все вещи, внимательно осмотреть их и выбросить то, что больше не нужно. Выключите эмоции и мысли по типу «а вдруг пригодится». Вы месяцами не вспоминали об этих вещах и даже не догадывались, что их засосало в «подкроватную» черную дыру, так зачем давать им еще один шанс?Пересмотрите вещи в шкафу.Еще один важный момент, о котором не стоит забывать – ревизия в шкафу. В преддверии лета особенно важно пересмотреть всю одежду, чтобы понять, какой из них пора на выход. Речь идет не только об испорченных вещах с дырками, пятнами и прочими дефектами. Все, что больше не подходит по размеру, не нравится, не сочетается с новыми предметами гардероба смело отправляйте на пенсию.Если одежда находится в хорошем состоянии, просто вы не хотите ее больше носить, выставите на продажу, подарите подругам или отдайте кому-нибудь бесплатно. Что касается испорченных вещей, то с ними можно поступить так же, как и со старым постельным бельем – отвезти в приют или оставить для уборки.Сложно принять слишком много решений за раз? Тогда перебирайте вещи по категориям: например, сегодня пересмотрите брюки, завтра – футболки, послезавтра – платья, и так далее.Наведите порядок в ящике.Если речь зашла о генеральной уборке, тогда обязательно следует проверить все ящики, которые есть в комнате. Это именно то место, где часто образуется свалка из проводов, косметики, книг, украшений, оберток от конфет и шоколадок…И это далеко не весь список. Но так быть не должно: пространство внутри ящиков создано для того, чтобы вы могли грамотно организовать хранение, а мусор, который там копится изо дня в день, мешает это сделать.Поэтому внимательно осмотрите содержимое тумбочек, и оставьте в них только то, что действительно должно лежать в спальне. Все остальное выбросьте или разложите по своим местам, например, книги поставьте на полку, а косметику уберите в косметичку.Если вы больше не хотите рисовать, уберите краски и холст.Большинство из нас быстро чем-то увлекаются и так же быстро охладевают к этому занятию. Если у вас несколько месяцев назад появилось хобби, к которому сейчас вы стали равнодушны, самое время определиться, что делать с инструментами. Вышивка, вязаные, бисероплетение, картины по номерам – вне зависимости от того, чем именно вы увлекались, сложите все предметы, которые нужны были для этого занятия, в одну коробку и уберите на антресоль. Возможно, осенью или зимой, когда дни станут короче и холоднее, вам захочется вернуться к своему хобби.