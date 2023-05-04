Как избавиться от запахов на одежде

Со временем вещи застирываются, они начинают линять, а запахи пота и дезодоранта хуже выстирываются. Чтобы решить эту проблему, во время стирки добавьте всего один компонент, который есть на каждой кухне!







В отсек к порошку или предварительному замачиванию добавьте 1 ст. л. простой соли.







Она поможет убить все бактерии даже на низкой температуре стирки (30-40 градусов), а также качественнее простирать вещи. Попробуйте сами и заметите разницу!





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