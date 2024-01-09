5 способов использовать старый стержень от ручки и другие хитрости быта из советских журналов.

Никаких лезвий обычно покупатели не подбирали, что завезли, то и хорошо. Зато из лезвий делали кипятильники , устройство для нарезки обычной фотоплёнки под микрофотоаппарат украинского производства, складной резак для бумаги и многое, многое другое.

Волшебный стержень

Один из способов использовать старые стерженьки шариковой ручки.

Зубным порошком чистили столовые приборы, украшения, а некоторые домохозяйки уверяли, что унитаз с ним становится намного белее.

Немного стекла для глаз

Ёлочные игрушки несли радость не только на ёлке.

Всё, что угодно, может стать всем, что угодно

Лайфхак от советских физиков.

Хитрости домохозяек

Страшно представить, на какие девайсы можно было разобрать сломавшийся пылесос.