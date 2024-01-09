5 способов использовать старый стержень от ручки и другие хитрости быта из советских журналов.
Советы в духе «зачем выкидывать, если можно переделать» молодёжь серьёзно считает особенностью общества, доросшего до понимания экологических проблем и борьбы с перепотреблением. В общем, современных богатых стран вроде США или Швеции. На самом деле, советы такого типа были известны и раньше: их печатали, например, в календарях и журналах СССР.
Советы с тем, что сейчас называется лайфхаками или реюсом, печатались буквально везде: от журнала «Работница» до «Науки и жизни». Эти советы порой вырезали и тщательно берегли в отдельной папочке, по соседству с рецептами. Причиной были как банальная нехватка на прилавках множества актуальных мелких вещей, так и оставшаяся от крестьянских предков хозяйственность и рачительность — ведь потомками крестьянства было абсолютное большинство населения.
Многие советы присылали читатели журналов. Иногда рубрику вёл свой штатный специалист по выдумке и смекалке. Порой рекомендации исходили от людей, которые хорошо знают физику или химию, и это было очень заметно
Никаких лезвий обычно покупатели не подбирали, что завезли, то и хорошо. Зато из лезвий делали кипятильники, устройство для нарезки обычной фотоплёнки под микрофотоаппарат украинского производства, складной резак для бумаги и многое, многое другое.
Волшебный стержень
Одним из самых популярных предметов для реюса, ремонта других вещей и создания отсутствующих, но очень необходимых, выступал стержень от шариковой ручки. Вероятно, во многих семьях их не выбрасывали, а искали, как приспособить к делу.
Из латунной части стержня делали, например, штепсельные разъёмы для магнитофона. Конечно, одного только кусочка стержня было мало: к нему припаивался провод, и всё это в нужном количестве вставлялось в резиновую пробку. Возможно, вам не стоит всё это даже пытаться представить. Лучше посмотрите на картинку.
Один из способов использовать старые стерженьки шариковой ручки.
Из пустого стержня могли сделать кисточку для рисования, которую не надо мыть. Для этого стержень тщательно промывали от пасты, сгибали пополам довольно длинный капроновый шнур и втягивали в стержень при помощи петли из ниточки. После этого торчащую часть шнура разлохмачивали. Когда на такой кисточке засыхала краска, шнур немного вытягивали наружу и испачканный кончик просто обстригали.
Правда, держать настолько тонкую кисточку было не очень удобно. Зато можно было не огорчаться, что ребёнок в очередной раз испортил кисточку из натурального меха. Кроме того, такие кисточки, обрезав стержень до половины, использовали как косметические находчивые советские девушки.
Зубным порошком чистили столовые приборы, украшения, а некоторые домохозяйки уверяли, что унитаз с ним становится намного белее.
С помощью стержня ручки делали новый вязальный крючок из сломавшегося. Крючки с пластиковой ручкой любили ломаться именно у ручки. Отломившуюся металлическую часть вклеивали в вымытый стержень и вязали себе дальше спокойно. Из пластиковой части стержня делали и переходники для газовых зажигалок, обрезав стержень до нужной двери. А латунная часть могла послужить для ремонта складного зонтика.
Немного стекла для глаз
Множество применений находили для разбитых ёлочных игрушек. Для начала их толкли, а затем… Можно было посыпать пылью из осколков ватный «снег» на новогодней ёлке, можно было при помощи клея подкрасить стрелки на будильнике, чтобы даже ночью, благодаря поблёскиванию от света с улицы, можно было бы увидеть, сколько времени.
Ёлочные игрушки несли радость не только на ёлке.
Модницы смешивали их с тенями для глаз (с той же целью использовались высушенные и растёртые кусочки бронзовой и серебряной краски). Дети напыляли на непросохшую краску в заголовке стенгазеты. Певец Евгений Белоусов украшал так свой концертный костюм!
Всё, что угодно, может стать всем, что угодно
После праздников хозяйственные граждане не выкидывали пробки от вин и шампанского. Из пробки для шампанского, обрезав всё лишнее, можно было сделать сеточку для отверстия в мойке на кухне. Обычные пробки служили поплавками в самодельных детских удочках, удобными ручками в крышках от кастрюль (которые тогда делались полностью метпллическими). Если не было дрели и было желание повесить фотографии родных на стенку, гвоздь под фото вгонялся в подрезанную пробку, приклеенную торцом к стене. Из пробок делали гремящие занавески между комнатами.
Хорошей вещью был тюбик от губной помады. С одной стороны можно что-то прикрепить, другой это прикрыть. Популярные были, например, игольницы: под размер тюбика шилась подушечка, и, благодаря тому, что тюбик закрывался, носить и возить с собой иголки можно было куда угодно. Из чёрной изогнутой трубы с задней стороны сломанного холодильника делали нагревательную трубу для бака в дачном душе: трубу нагревало солнце, и вода начинала циркулировать, постепенно нагреваясь.
Лайфхак от советских физиков.
От старой зубной щётки рекомендовалось отпилить черенок и при помощи нагревания или согнуть его, сделав крючок на стену или в шкаф, или прикрепить тот же сломавшийся вязальный крючок. Из неё же — а ещё болта и кусочка алюминиевой ложки — делали черенок для складывающейся походной ложки. Алюминиевые расчёски с длинной тонкой ручкой сгибали так, чтобы можно было ручку цеплять за нагрудный карман: расчёску и удобно было носить с собой, и одновременно она слегка украшала одежду, давая возможность разнообразить свой облик и не вызвать нареканий бдительных граждан.
Хитрости домохозяек
Цитрусовые были большой ценностью. Их не только подавали на стол. Корочки лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов использовали для ароматизации напитков, для спиртовых настоек, для создания косметических средств в домашних условиях, для придания блеска стеклянной посуде (надо было положить корочки в таз с тёплой водой и мыть потом стаканы и бокалы именно там). Цитрусовыми корочками перекладывали одежду на полках, чтобы она сохраняла свежий аромат. Незасохшие корочки жевали, чтобы освежить дыхание.
Страшно представить, на какие девайсы можно было разобрать сломавшийся пылесос.
Не спешили выкидывать и спитой чай. Из него делали маски для глаз, им чистили ковры и мягкую мебель, возвращали кремовый тон свитерам из небелёной овечьей шерсти. Не спешили выкидывать и заношенные капроновые чулки, колготки и следки. Следки надевали на носки под зимнюю обувь, чтобы шерстяная нитка не стиралась. В куски чулков завязывали обмылок и мыли этой странной губкой посуду. Штанины колгот натягивали на ракетку для бадминтона вместо порвавшейся сетки из лески. Выдернутые капроновые нитки использовали, чтобы зашить ещё относительно новые колготы или пришить обратно начинающие сыпаться зубцы молнии — не всегда молнию нужного цвета или размера можно было пойти и купить. Наконец, все знают такую хитрость, как использование старых чулков в качестве сетки для хранения лука и чеснока.
Текст: Лилит Мазикина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии