Секатор — инструмент, который очень часто используется в саду, именно поэтому лезвия быстро затупляются. Не спешите нести секатор на заточку и платить деньги за это, ведь справиться с проблемой легко можно своими руками буквально за 5 минут.
Первым шагом разберите секатор на две части.
Для заточки секатора потребуется болгарка, которой необходимо обработать всю поверхность и торцы лезвий.
После этого тщательно обработайте режущие поверхности с помощью тонких и длинных точильных камней, которые идеально подходят для решения этой задачи.
Соберите секатор и опробуйте его в деле. После такой просто заточки он будет прекрасно справляться со своей работой.
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Как самостоятельно заточить секатор
Секатор — инструмент, который очень часто используется в саду, именно поэтому лезвия быстро затупляются. Не спешите нести секатор на заточку и платить деньги за это, ведь справиться с проблемой легко можно своими руками буквально за 5 минут.
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