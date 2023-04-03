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Как самостоятельно заточить секатор

Секатор — инструмент, который очень часто используется в саду, именно поэтому лезвия быстро затупляются. Не спешите нести секатор на заточку и платить деньги за это, ведь справиться с проблемой легко можно своими руками буквально за 5 минут.

Как самостоятельно заточить секатор

Первым шагом разберите секатор на две части.

Как самостоятельно заточить секатор

Для заточки секатора потребуется болгарка, которой необходимо обработать всю поверхность и торцы лезвий.

Как самостоятельно заточить секатор

После этого тщательно обработайте режущие поверхности с помощью тонких и длинных точильных камней, которые идеально подходят для решения этой задачи.

Как самостоятельно заточить секатор

Соберите секатор и опробуйте его в деле. После такой просто заточки он будет прекрасно справляться со своей работой.

Как самостоятельно заточить секатор
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