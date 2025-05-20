Что делать, если в голове постоянно прокручиваются несостоявшиеся диалоги

Внутренние диалоги – болезненное ментальное состояние, во время которого мы прокручиваем в голове измененные версии прошлого. Этот процесс причиняет значительный дискомфорт. Материал даст советы от психологов, как справиться с ним.
1. Природа явления
Внутренние диалоги. / Фото: youtube.com
В английской грамматике есть три типа условных предложений, и третий из них называется «Нереальное условие».преподавателем ученик задал вопрос: «То есть, получается, мне нужно это правило, чтобы я мог классно сокрушаться?» Да, всё именно так. Прокручивание версий того, что уже случилось в прошлом в том виде, в каком случилось, и что уже нельзя изменить, - это и есть бесконечный «третий тип условных». И порой мы тратим на этот процесс пугающее количество времени. Мы думаем о том, что уже случилось, и это представляет собой затянувшийся процесс рефлексии. Но порой это начинает отнимать у нас долгие часы жизни.
2. В чём опасность
Внутренние диалоги. / Фото: pinterest.com
Рефлексия по типу внутренних диалогов о том, что уже произошло, лишает нас продуктивности. Поскольку мысли такого рода – весьма ментально затратны, мы можем одновременно с ними совершать лишь некоторые механические действия, а часто – и вовсе ничего не можем совершать параллельно. То есть мы останавливаемся и думаем. Психологи отмечают, что клиническая депрессия представляет собой именно это: лежание и думанье о прошлом. Учитывая, что при депрессивных состояниях и депрессии как таковой обязательно трудотерапия, мы можем легко понять, что зависание на мыслях о прошлом и отсутствии при этом любых продуктивных действий может загнать в серьёзный тупик и повредить ментальное здоровье.
3. Метод борьбы «ритуал»
Борьба с внутренними диалогами. / Фото: pinterest.com
Этот метод подходит для людей с хорошей самодисциплиной. Он заключается в том, чтобы намеренно заставлять себя совершать дискомфортное действие всякий раз, как начинается жевание жвачки внутренних диалогов о прошлом. Самое простое – ущипнуть себя, средне болезненно. Это может быть что-то ещё такое себе, но выполнимое и на людях: три хлопка в ладоши, подпрыгивание, выполнить приседание. Что-то, что будет не весьма нормально выглядеть на людях, а также вам самому будет лень выполнять. И вы должны каждый раз в обязательном порядке выполнять ритуал, когда в голове возникают искажённые версии прошлого в ключе «а вот если бы я тогда…» Центральная нервная система запомнит, что одно связано с другим, и начнёт реже запускать первое. Потребуется время, но при наличии самодисциплины это действительно работает.
4. Метод борьбы «звонок другу»
Звонок другу. / Фото: culture.ru
Если у вас есть близкий человек, который не привык жевать сопли на пару и «просто выслушивать», а всегда готов высказаться жёстко и отрезвляюще, лучше позвонить ему в том случае, если внутренние диалоги уже мешают жить всерьёз. Попросите такого человека вправить вам мозги. Пусть он позадаёт вам вопросы о том, что именно вас «колбасит», проговорит с вами случившееся и запрограммирует на «жить дальше» вместо «жевать прошлое».
5. Метод настоящего диалога
Да, так тоже можно. / Фото: sunhome.ru
А сейчас с вами рубрика «А что, так можно было?» Если вам не дает покоя то, как закончился разговор с человеком, откройте мессенджер и напишите ему то, как вы хотели бы, чтобы тот злосчастный диалог закончился на самом деле. Нажмите «отправить» и погрузитесь в какое-то дело или заставьте телефон исчезнуть. Через несколько минут, даже не зная, появились ли «две галочки» под вашим сообщением, вы услышите в голове тишину. Полную, при чём. Не верите? Попробуйте.
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