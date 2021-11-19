Земля догонов: Как живут сегодня первобытные племена, верящие, что они прилетели с Сириуса

Деревня догонов. / Фото: www.historylost.ru
Нагорье Бандиагара известно своей уникальной скальной архитектурой и удивительным народом догонов, проживающим в этой местности. Они живут точно так же, как жили их предки много веков назад, не пользуясь электричеством и средствами связи. Их деревни застроены глинобитными хижинами, похожими на жилища гномов, а сами догоны возделывают землю и бережно хранят вековые традиции своего народа, передавая из уст в уста легенды и предания о своём появлении на планете Земля.
Земля камней
Плато Бандиагара. / Фото: www.moxon.net
Нагорье Бандиагана раскинулось на площади примерно в 400 гектаров на юго-западе Мали, в петле реки Нигер, огибающей удивительное плато, окруженное песчаниковыми скалами. Высота их местами достигает 600 метров, а на осыпях расположились множество деревень, общая численность населения в которых около 300 тысяч человек. Утесы внесены в список объектов Всемирного наследия Юнеско за их уникальную красоту и историческое значение.
Уникальные строения прямо на обрывистой скале. / Фото: www.for-the-road.com
Народ догонов состоит из четырёх племён: дион, оно, ароу и доммо. История гласит о том, что догоны появились в Бандиагаре примерно в XV веке. Они перебрались на плато из Манде, пытаясь спастись от многочисленных работорговцев.
Бандиагара - земля догонов. / Фото: www.io.ua
В те времена на скалах жили племена телелем, которых догоны называли «маленькими красными людьми» за их небольшой рост. Находящиеся высоко в горах погребальные скалы людей телелем уверили догонов в способности маленьких людей передвигаться по воздуху. Постепенно народ телелем покинул плато, предоставив его в полное владение догонов. Постройки, оставленные предшественниками, догоны используют до сих пор.
Благодаря долгой изоляции догоны сохранили свою самобытность. / Фото: www.rgdn.info
О самом народе догонов долгое время ничего не было известно, так как племена целенаправленно предпочли изолироваться от внешнего мира, дабы не допустить утраты своей самобытности и традиций предков. Благодаря обособленности племена смогли полностью сохранить свою культуру, общественный строй, собственную мифологию и причудливые ритуалы.
Наскальные рисунки догонов. / Фото: www.focusonthespirit.com
Тридцать лет жизни антропологи из Франции Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен посвятили изучению уникальной культуры догонов. После выхода в свет в 1965 году их монографии, посвященной мифологии народа, астроном Дрейк сделал вывод о том, что догоны очень хорошо знакомы с параметрами Сириуса.
Традиции догонов
Наскальные рисунки догонов. / Фото: www.focusonthespirit.com
Народ догонов свято верит в то, что их предки когда-то прибыли на Землю с Сириуса, совершив своё звёздное путешествие в ковчеге Номмо. Помимо прародителей, ковчег вместил в себя всё то, что могло понадобиться древним догонам во главе с первым ступившим на Землю человеком – Номмо.
В деревне догонов. / Фото: www.nasilyap.net
Именно в форме распростертого человеческого тела стараются строить догоны свои деревни. Головой служит общинный дом - тугуна, в котором обычно собираются мужчины для решения важных вопросов.
Общинный дом специально строится с заниженной крышей, чтобы дискусии не перерастали в выяснение отношений. / Фото: www.moxon.net
Сердце символизирует дом старейшины племени, расположенный на груди Номмо. Он обычно строится на возвышенности, не имеет окон на фасаде и украшается нишами в количестве 80 штук. Ниши являются символом первых восьми предков вместе с потомками. Резные фигуры мужчин и женщин украшают вход в жилище старейшины.
Типичное жилище догонов и ангар с соломенной крышей. / Фото: www.moxon.net
Рядом с домом главы деревни размещаются глинобитные домики и хранилища для проса с соломенными крышами. На окраине каждой деревни догонов обычно находятся мастерские и дома ремесленников, а также круглые сооружения для женщин во время ежемесячных недомоганий.
Деревня Семари. / Фото: Петр Куценков, www.orientmuseum.ru
Обязательно в каждой деревне есть своё святилище. Как правило, это специальная пещера с установленным в ней жертвенником и культовыми украшениями на стенах. Жертвоприношения животных являются частью обязательного ритуала при всяком обращении к богам. Особое отношение у догонов к священным деревьям, высаженным их прародителями либо в честь предков.
Деревня Тинтан. / Фото: Петр Куценков, www.orientmuseum.ru
Среди туристов ходят упорные слухи о том, что в некоторых деревнях сохранилась традиция человеческого жертвоприношения, когда в дар духам приносят жизнь белого человека. Несмотря на то, что подтверждения этим слуха нет, путешественники не рискуют отправляться в путь по земле догонов без сопровождения гида.
Догоны сегодня
Женщины-догоны во время сбора урожая. / Фото: www.secator.ru
Издавна догоны занимаются земледелием, выращивая просо, кукурузу, хлопок и табак. Все работы, от строительства домов до сбора урожая проводятся сообща. Окончание сбора урожая всегда отмечается большим праздником.
Ритуальные танцы догонов в деревне Тирелли. / Фото: www.secator.ru
Жители деревень, как правило, производят изделия из дерева и кожи не для продажи, а для их дальнейшего использования в традиционных обрядах. Более всего почитают догоны ткачество, которое считают священным, данным их предкам вместе с речью.
Деревня догонов. / Фото: www.twimg.com
В настоящее время догоны научились получать доход с многочисленных туристов, которые приезжают посмотреть на Бандиагару. В каждой деревне построен небольшой отель, а на улицах появились сувенирные лавки, где продаются удивительные маски, яркие покрывала и одеяния с африканскими узорами.
Однако до сих пор догоны стараются не использовать достижения цивилизации, чем лишь поддерживают интерес у путешественников к своим традициям и образу жизни.
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