3 аппетитных блюда с добавлением граната для тех, кто не любит его в чистом виде

Как правило, грант едят в чистом виде или же в качестве сока. Но если включить фантазию и вооружиться парочкой рецептов, то можно приготовить классные блюда. И речь вовсе не о салатах, про которые и так все знают.
1. Курица под гранатовым соусом
Курица под гранатовым соусом. \ Фото: aminoapps.com.
Вариантов приготовления курицы – не счесть: запечённая, тушёная, с овощами, с гарниром и без, отварная, жареная, с горчицей, с кетчупом и различными соусами. К примеру, с гранатово-ореховым, согласитесь, неплохая идея для разнообразия.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 3 шт;
• Лук красный или белый - 2 шт;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Гранатовый соус - 8 ст.л;
• Орехи грецкие ядра - 1,5 стакана;
• Бульон из кубика - 2 стакана;
• Сахар - 6 ч.л;
• Куркума - 0,5 ч.л;
• Корица - 0,5 ч.л;
• Орех мускатный - 0,5 ч.л;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Гранат крупный - 1 шт.
Куриное филе с гранатовыми зёрнами. \ Фото:
Способ приготовления:
• Ядра грецких орехов подсушить на сухой сковороде примерно 3-4 минуты;
• После измельчить блендером;
• В миске смешать оливковое масло со сливочным, корицей, куркумой, солью, перцем, гранатовым соусом, большей частью грантовых зёрен, сахаром и мелко рубленным луком;
• Всё это отправить в чашу блендера, перемешать с ореховой массой и перебить до однородности;
• Куриное филе вымыть;
• Срезать плёнку и сухожилия (при необходимости);
• Мякоть нарезать равномерными кусками;
• Отправить на разогретую сковороду, предварительно добавив пару ложек масла для жарки;
• Обжарить 6-10 минут или до тех пор, пока кусочки не покроются равномерной золотистой корочкой;
• Затем добавить пару чашек бульона, разведённого из кубика;
• Накрыть крышкой;
• Уменьшить огонь;
• Готовить 15-20 минут;
• После снять крышку, добавить орехово-гранатовый соус;
• Перемешать и накрыв крышкой, тушить ещё 10-12 минут;
• После снять крышку;
• Выпарить немного лишнюю жидкость и сняв с огня, добавить гранатовые зёрна;
• Подавать с отварным рисом или спагетти.
2. Гречка с гранатовыми зёрнами
Гречка с гранатовыми зёрнами. \ Фото: facebook.com.
Если вы устали есть на завтрак овсянку, то пришло время переключить своё внимание на гречку. И нет, далеко не в классическом её варианте, как вы наверняка подумали. Ложечка мёда и зёрна граната – главные секретные ингредиенты, которые разбавят «скучную» кашу.
Ингредиенты:
• Гречка - 0,5 чашки;
• Гранаты - 1 шт;
• Мёд - 1-2 ч.л (или по вкусу);
• Йогурт Греческий - 0,5 стакана.
Гречневая каша с добавлением зёрен граната. \ Фото: dietmap.pl.
Способ приготовления:
• Гречку промыть под холодной проточной водой;
• Затем отварить до готовности в слегка подсоленной воде (каша должна получиться рассыпчатой);
• Добавить мёд, зёрна граната и йогурт;
• Аккуратно перемешать;
• Подать к столу.
3. Печень под гранатовым соусом
Печень с гранатовым соусом и зёрнами. \ Фото: de.dreamstime.com.
Чтобы вкусно приготовить печень, необязательно придумывать что-то сверхъестественное, достаточно добавить к блюду грантовый соус.
Ингредиенты:
• Печень куриная или индюшиная - 0,5 кг;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Гранаты - 1 шт.
• Крахмал - 1 ч.л;
• Вода - 0,5 стакана;
• Сок гранатовый - 1 чашка;
• Соль и перец - по вкусу;
• Сушёные травы и сушёный чеснок - 1 ч.л;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;
Куриная печень с добавлением граната. \ Фото: moscow-oblast.sm.news.
Способ приготовления:
• Печень хорошенько вымыть;
• Зачистить и просушить;
• Обжарить на сливочном масле 7-10 минут или до тех пор, пока кусочки не подрумянятся со всех сторон;
• В миске смешать грантовый сок с водой, крахмалом, солью, перцем и сушёными травами;
• Всё хорошенько перемешать и влить в сковороду к печёнке;
• Готовить 10-15 минут или до тех пор, пока жидкость не начнёт слегка загустевать и тянуться;
• После добавить зёрна граната, мелко рубленную свежую петрушку и подать к столу.
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