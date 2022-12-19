3 аппетитных блюда с добавлением граната для тех, кто не любит его в чистом виде

1. Курица под гранатовым соусом

Курица под гранатовым соусом. \ Фото: aminoapps.com.

Куриное филе с гранатовыми зёрнами. \ Фото:

2. Гречка с гранатовыми зёрнами

Гречка с гранатовыми зёрнами. \ Фото: facebook.com.

Гречневая каша с добавлением зёрен граната. \ Фото: dietmap.pl.

3. Печень под гранатовым соусом

Печень с гранатовым соусом и зёрнами. \ Фото: de.dreamstime.com.

Куриная печень с добавлением граната. \ Фото: moscow-oblast.sm.news.





• Всё хорошенько перемешать и влить в сковороду к печёнке;



