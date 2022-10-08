Невероятные способности обычного человека

Человеческое тело было изучено врачами, учеными, антропологами, биологами и другими специалистами в течение долгих столетий. Поэтому не удивительно, что у нас есть такие всесторонние знания о том, как на самом деле работает наш организм и на что он способен. Но подвиги, которые вы увидите ниже, находятся за гранью понимания любых биологов.
Поднять автомобиль
В 2012 году 22-летняя Лорен Корнаки спасла своего отца, который был прижат автомобилем. Как она это сделала? Голыми руками. Девушка, отличавшаяся хрупким сложением, в порыве паники сумела поднять BMW и подержала машину, пока пострадавший выбирался на волю.
Ледяной человек
Вим Хоф, голландский каскадер, является обладателем 20 мировых рекордов. Один из них — рекорд по самой длинной ледяной бане. В 2011 году The Iceman оставался погруженным в лет на протяжении 1 часа, 52 минут и 42 секунд.
Бессонница
В 1964 году Рэнди Гарднер, студент средней школы в Сан-Диего, штат Калифорния, не спал 264,4 часов (11 дней, 24 минут), установив мировой рекорд по бессоннице. Гарднер, казалось, полностью оправился от потери сна, поскольку никакие долгосрочные психологические или физические эффекты в последствие не наблюдались.
Дайвер
28 февраля 2016 года Алексис Сегура Вендрелл, профессиональный фридайвер, установил новый мировой рекорд. Парень оставался под водой 24 минуты и 3,45 секунды, что кажется совершенно невероятным.
Человек-паук
Французский альпинист Ален Робер известен по всему миру как Human Spider. Робер залез на почти на все мировые достопримечательности без использования какого-либо оборудования. Бурдж-Халифа в Дубае, Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр, башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпур — только представьте себе эту высоту.
Громоотвод
Рой Кливленд Салливан стал настоящим магнитом для молний. В период между 1942 и 1977 годами в него попали целых семь молний. Последние случаи, судя по автобиографии, Салливана даже не удивили.
Акробат
Обладатель 9 мировых рекордов Гиннесса, американский акробат, воздушный гимнаст и каскадер Николаса Валленда стал известен как первый человек, прошедший по тонкой проволоке над Ниагарским водопадом. Ему понадобилось целых 2 года, чтобы подготовить этот трюк.
Серфер
Гарретт Макнамара, американский профессиональный серфер, поставил рекорд покорения самой большой волны. В январе 2013 года Макнамара «оседлал» прилив высотой около 30 метров.
Героический спаситель
Шаварш Карапетян, бывший армянский советский пловец, чемпион мира и Европы спас в 1976 году жизни двадцати незнакомым людям. Герой вытащил 46 пассажиров из попавшего в ДТП и рухнувшего в воду троллейбуса. В последствии, Шаварш сумел восстановиться после травм и установить еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом, на чем и закончил свою спортивную карьеру.
Самодостаточность
В апреле 1979 года 18-летний Андреас Михавец из Австрии провел в тюремной камере целых 19 дней без воды и пищи. Полицейские просто забыли про него, а врачи были поражены тем, что парень остался жив.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии