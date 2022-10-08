Невероятные способности обычного человека

Человеческое тело было изучено врачами, учеными, антропологами, биологами и другими специалистами в течение долгих столетий. Поэтому не удивительно, что у нас есть такие всесторонние знания о том, как на самом деле работает наш организм и на что он способен. Но подвиги, которые вы увидите ниже, находятся за гранью понимания любых биологов.









Поднять автомобиль

Ледяной человек

Бессонница

Дайвер

Человек-паук

Громоотвод

Акробат

Серфер

Героический спаситель

Самодостаточность