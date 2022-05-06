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Как избавиться от жары в квартире без штор и кондиционера

Простой способ, как защититься от знойного солнца в квартире, без особых вложений и тяжёлой работы. Способ 100 % рабочий, повторить его сможет любой желающий! Набор инструментов для работы минимален.

Как избавиться от жары в квартире без штор и кондиционера

Вам необходима будет рама по размеру чуть меньше окна. Рама крепится на само окно со стороны улицы.

Как избавиться от жары в квартире без штор и кондиционера

К раме в два слоя вокруг крепится москитная сетка. Чем плотнее сетка, тем больше солнечных лучей она будет затенять. Конструкция работает следующим образом: рама задерживает солнечные лучи и нагревается ещё до самого окна. Соответственно, на стеклопакет попадает малое количество солнца. А значит, на балконе и в квартире в целом поддерживается невысокая температура. На таком балконе даже можно спокойно работать летом — будет очень комфортно!

Как избавиться от жары в квартире без штор и кондиционера

Подробнее о том, как защититься от знойного солнца в квартире, смотрите в видео ниже:


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