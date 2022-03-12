Очень красивый двусторонний коврик

Практичный и симпатичный двусторонний коврик в стиле лего с четко обозначенной фактурой легко связать самостоятельно. С работой справятся даже начинающие вязальщицы, а все потому, что подсчеты и протяжки здесь отсутствуют, а освоить нужно всего 2 вида петель, не считая воздушных.Подойдет метод также для создания пледов и накидок.Все начинается с набора 6 воздушных петель (ВП). Именно они станут основой первого фрагмента. Сделав цепочку, находим 3-ю от начала ВП и провязываем за заднюю стенку столбик с накидом (ССН). Затем делаем еще 2 ССН, также за заднюю стенку. В результате получаем квадратик, в котором первый ССН заменяют подъемные ВП.Снова набираем 6 ВП и по такому же принципу вывязываем второй квадратик. Поверьте, ничего более сложного по ходу всего вязания делать не придется. Все в этом проекте состоит именно из таких квадратиков, которые непосредственно по ходу вязания просто соединяются между собой определенным образом и образуют геометрический узор.Переворачиваем первый квадрат так, чтобы он стал в один ряд со вторым, а затем соединяем оказавшиеся рядом углы при помощи столбика без накида (СБН). Делаем 2 ВП, а затем провязываем 3 ССН через верхнюю перемычку (между столбиками) оказавшегося внутри квадратика.Угол коврика сформирован. Дальше остается только набирать высоту и ширину, продолжая вывязывать квадратик за квадратиком и поворачивать их, по ходу вязания, укладывая в полотно. Стороны треугольника будут расти одновременно, а каждый ряд будет состоять из уложенных по диагонали относительно угла кубиков. Так в 3-м ряду сначала нужно сформировать квадратик с поворотом к середине, с набором 6 ВП в начале, а все последующие в ряду делать, набирая 2 ВП в начале.Кстати, поворачивать можно как квадратик к связанному полотну, так и полотно к квадратику. Особенностью здесь является то, что полотно переворачивается не в самом начале ряда, а после вывязывания и присоединения первого квадратика.Схематически:1-й квадрат ряда: 6 ВП, 3 ССН за заднюю стенку, поворот с креплением СБН за предыдущий квадрат.Остальные квадраты в ряду: 2 ВП, 3 ССН с креплением в один и тот же промежуток между ССН предыдущего ряда, крепление СБН к углу следующего квадрата.Все остальное касается смены цвета и оформления края изделия.Первая смена цвета приходится на край изделия. Для того чтобы сделать ее и не сбиться с рисунка, последнюю петлю завершающего ряд ССН нужно провязать нитками другого цвета. Проще всего провязать ССН полностью, а затем распустить последнюю петельку, завести рабочую нить между находящейся на крючке и снятой петлей и захватить новую рабочую нить, обязательно оставив запас. Запас необходим для того, чтобы исключить самораспускание. Проще всего поднять его вверх по мере формирования цепочки, просто пропуская нить по мере наборки петель между звеньями.По ходу всего вязания при необходимости сменить цвет нити последний ССН всегда закрывается нитью другого цвета. При окончании работы с определенным фрагментом нить обрезается с запасом, при введении в работу очередного цвета также делается запас. Если в следующем ряду продолжается использование нити, то обрезать ее не нужно, достаточно просто отвести в сторону и перейти на работу с другим цветом.В работе можно использовать любое количество цветов. Размер, чередование и расположение блоков также могут быть произвольными. Суть работы при этом не изменится. При желании коврик можно сделать просто полосатым или усложнить работу, «укладывая» часть цветных блоков поперек, а не вдоль. В любом случае двустороннее полотно будет выглядеть безупречно и сохранит фактуру.Заправку обрезанных нитей при смене цвета можно делать как по ходу работы, так и после полного ее окончания. Используем для этого иглу с большим ушком. Находящуюся в углу нижнего ромба нить, проводим последовательно сквозь ребра нескольких кубиков того же цвета по принципу зигзага, а затем обрезаем.Набрав нужную ширину изделия вместо соединительного ССН, вводим крючок под 3-е звено цепочки последнего квадратика, захватываем и протягиваем рабочую нить без провязки, а затем сразу поворачиваем работу.Провязываем по ребру 3 СБН в цепочку и 1 СБН между столбиками, чтобы вернуть нить к началу следующего ряда без набора ширины. В результате получаем ровный край вместо зубчатого, который образуется по ходу вязания. Затем продолжаем вязание в обычном ритме. Выравнивая в конце работы край коврика по высоте, используем тот же прием.