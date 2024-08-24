Как очистить противень от нагара и пригоревшего жира: 3 простых и эффективных способа

3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
В мире, где с доставкой на дом можно заказать всё, от суши до пирожков «как у бабушки», мы всё меньше времени уделяем кулинарным экспериментам дома. Зато, когда таки настраиваешься на режим «званого ужина», удовольствие и гордость от самостоятельно приготовленного мяса или даже печенек сложно с чем-то сравнить. Единственное, что может немного омрачить настроение – предстоящее мытьё посуды. Ведь даже не кулинары знают из рекламы: очистить противень от пригоревшего жира и нагара – задача не из легких. А мы знаем три простых способа, как это сделать быстро и эффективно.
3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
Чтобы вернуть противню состояние «только после покупки», придумано немало методов. Но мы отобрали три самых эффективных, которые быстро решать проблему нагара с минимальными затратами времени и усилий.
Способ 1
3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
Вам понадобятся:
1. Пищевая сода
2. Вода
3. Жидкое мыло
4. Алюминиевая фольга
5. Старая зубная щётка
Судя по отзывам на форумах, перед вами – один из самых надёжных способов очистить противень от загрязнений любого типа. Обмакните зубную щётку в жидкое мыло, затем в соду и, втирая круговыми движениями, нанесите смесь на поверхность противня. Оставьте подсохнуть на 20-30 минут, а затем соскребите остатки нагара и средства с помощью фольги. И посуда засияет, как новая!
Способ 2
3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
Вам понадобятся:
1. Пищевая сода
2. Перекись водорода
3. Ёршик или жесткая мочалка
Метод, который вообще не требует ваших усилий для достижения блестящего результата. Просто засыпьте противень пищевой содой, добавьте перекись водорода, затем ещё немного соды и оставьте его в покое на несколько часов. Нагар растворится буквально сам собой, а вам нужно будет только хорошенько сполоснуть посуду и пройтись жёстким ёршиком.
Способ 3
3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
Вам понадобятся:
1. Пищевая сода
2. Бумажные полотенца или салфетки
3. Вода
4. Фольга
Снова засыпьте противень содой, добавив туда же немного воды и… салфеток. Должна получиться смесь с консистенцией «кашицы». Хорошенько поскоблите противень с этим странным чистящим средством алюминиевой фольгой, и дело сделано. Эффект скраба!
3 способа, как очистить противень от нагара и пригоревшего жира
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