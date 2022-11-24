Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики

XXI век стал эрой цифрового кино. Сегодня большинство спецэффектов выполняются с помощью компьютерной графики, однако создатели культовой трилогии «Властелин колец» обошлись достаточно простыми, но эффективными способами. Главной задачей стало изменение размеров персонажей.
Секрет роста
Хоббиты – человечки невысокие, но и не совсем крохи. При подготовке к съемкам решили, что их рост будет составлять 75% от размера обычных персонажей, т.е. около 120 см. Чаще всего подобные задачи решались в кинематографе с привлечением «маленьких людей» - актеров, в амплуа которых всегда входили гномы и тому подобные сказочные крохи. К счастью, режиссер трилогии Питер Джексон сразу отказался от этого накатанного пути. Правда, для достижения нужного эффекта всей съемочной группе пришлось применить максимум изворотливости. Некоторые из приемов были уже хорошо известны, некоторые придумывались на ходу.
Кадр из к/ф «Властелин колец»
Метод принудительной перспективы сегодня активно эксплуатируется для создания оригинальных (и не очень) фотографий, на которых, например, огромная невеста может держать на руке малюсенького жениха. Секрет прост: чтобы «уменьшить» размеры фигуры, ее отодвигают подальше от камеры, а остальные объекты снимают в натуральную величину.
Хоббитов в кадре отодвигали от объектива на треть дальше, чем остальных актеров. То есть, если нужное расстояние от камеры было 10 м, то полуросликов снимали с дистанции 13,3 м. Так они становились меньше в общих сценах. Немного сложнее «выстраивался кадр» в тех случаях, когда персонажи должны были находиться рядом друг с другом. Например, когда Фродо едет в тележке с Гэндальфом, Элайджа Вуд на самом деле сидел на удалении от Иена МакКеллена, но при определенном ракурсе этого не заметно, а вот эффект перспективы достигался. Такой способ можно охарактеризовать двумя словами: «дешево и сердито» - при минимальных затратах результат получался великолепным.
Кадры в тележке – прекрасный пример изменения перспективы
Правда, если приходилось снимать в принудительной перспективе движущиеся объекты, задача усложнялась. Правда, и здесь были использованы давно наработанные принципы – старый прием с движущейся камерой, но так как требовалась большая точность, чтобы не сбивалась перспектива, то специально для «Властелина колец» была разработана дополнительная технология «motion control».
Декорации в помощь
Конечно, изменение перспективы не могло решить всех проблем. Чтобы создать иллюзию размера персонажей использовали большие (для хоббитов) и маленькие (для остальных) декорации одних и тех же мест. Такой эффект мы можем заметить в домике Бильбо, а также в таверне «Гарцующий пони». Для съемок были выполнены два абсолютно одинаковых, но различающихся по размеру комплекта предметов и декораций.
Секрет этого кадра – второй набор декораций, меньшего размера
Не менее важную роль сыграли костюмы. Некоторую одежду создавали огромной, и актерам приходилось надевать ходули. Этот спецэффект, хоть и создавал иллюзию того, что хоббиты меньше остальных, оказался не самым практичным: шлемы и доспехи орков были в полтора раза больше нормальных размеров. Играть в тяжелом реквизите неудобно, поэтому требовались постоянные перерывы. Особенно досталась оркам в момент, когда они несли Мерри и Пиппина. Мало того, что костюмы тяжелые, так еще и двух мужиков тащить пришлось! Кстати, этот способ также придумали и впервые применили во «Властелине колец».
Братья наши меньшие и братья наши большие
К помощи низкорослых актеров все-таки пришлось обратиться. Чаще всего их использовали в тех кадрах, где не было крупных планов, и для дополнительного сходства надевали латексные маски с лицами 4-х главных хоббитов и парики. Дублеры в них почти ничего не видели, зато кадры получались замечательные.
Элайджа Вуд и его дублер Киран Шах
А для Гэндальфа, наоборот, был подобран похожий актер очень высокого роста. Он заменял мага в тех случаях, когда нужно было показать его крупную фигуру рядом с полуросликами. Наверное, самым забавным оказался дублер… лошади. Пони, который вез багаж путешественников через перевал, был ненастоящим. Съемочная группа не знала, как будет себя вести реальное животное, поэтому решили не испытывать судьбу. Лошадки в кадре почти не видно, и с такой необычной ролью справились две девушки.
Йен Маккелен и его дублеры
Изобретательность съемочной группы достойна восхищения, ведь они умудрились создать фильм, спецэффекты которого поражают и двадцать лет спустя. Большинство зрителей уверены, что «Властелин колец» снимался с использованием компьютерной техники, но на самом деле создатели трилогии в большинстве случаев обходились «старыми дедовскими способами», но поднятыми на невероятный уровень мастерства.
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