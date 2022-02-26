5 видов оружия, которые обязаны были изменить ход Второй мировой войны, но что-то пошло не так

Самое необычное оружие времен Второй мировой войны.
Вторая мировая война стала самым масштабным и одним из самых разрушительных военных конфликтов в истории человечества. Потому нет ничего удивительного, что страны-участницы начали в годы войны ожесточенную гонку вооружений с целью получения преимущества над своим противником. Некоторые образцы «рокового оружия» получались очень странными, как из научной фантастики.
1. «Звено»
Проект не доказал своей эффективности.
Данный проект начался еще до Второй мировой войны. Под руководством советского инженера Владимира Вахмистрова конструкторы пытались создать летающий авианосец - самолет-носитель, который мог бы забрасывать более мелкие самолеты в глубокий тыл противника. В качестве авианосцев пытались использовать самолеты ТБ-1, ТБ-3, а качестве несомых истребителей машины И-3, И-4, И-16. Боевое крещение проект прошел 26 июля 1941 года. Это была неудача. Сразу после этого инициативу свернули.
2. «Голиаф»
Американские солдаты с трофейными минами.
Германия была по-настоящему одержима созданием высокотехнологичного оружия. Ярким примером тому является проект гусеничной самоходной мины «Голиаф». Предназначалась она для уничтожения укреплений противника. Мина несла до 100 кг взрывчатки. За годы войны в Германии создали 7564 «Голиафа». Впрочем, сказать, что проект был успешным нельзя. Самоходки то и дело застревали, оставались поврежденными огнем на поле боя, а шнур детонатора мог за что-нибудь зацепиться и в итоге не сделать свою работу.
3. Сверхтяжелые пушки
Сверхтяжелые орудия также не оказались достаточно эффективны в реальных условиях.
Упражнялась Германия и в создании сверхтяжелой артиллерии. Ярчайшими примерами такого инженерного «творчества» стали орудия «Дора» и «Густав». Начали строить пушки еще в 30-е годы XX века, а закончили работу над оружием лишь в 1942 году. Свою эффективность пушки так и не доказали. «Густав» вообще не принял участия в боевых действиях, а «Дора» совершила только 42 выстрела, которые пришлись на осаду Севастополя и Варшавское восстание.
4. Субмарина-авианосец
Участвовала в гонке оружия и Япония.
В Японии в годы войны пытались создавать подводные лодки-авианосцы. Они носили название I-400. Строительство началось в 1943 году. Военные страны надеялись на получение 18 таких судов, однако в итоге было сделано только 3. Подлодки так и не поучаствовали в военных действиях. Их хотели задействовать в операции «Хикари», однако к моменту ее начала страна уже подписала капитуляцию.
5. Радиоуправляемые бомбы
Были успехи, однако не столь значительные.
И снова Германия. Именно ее инженеры создали одну из первых радиоуправляемых бомбы под названием Fritz-X. Она предназначалась для уничтожения хорошо бронированных кораблей. С ее помощью в частности был потоплен британский крейсер «Спартан». В последствии также была создана бомба Henschel Hs 293, которая оказалась на порядок более эффективной своей предшественницы. С ее помощью был потоплен в том числе британский корабль «Erget».
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