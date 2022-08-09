Самая эффективная подкормка для огурцов

В августе огурцы как никогда нуждаются в подкормке, чтобы вырастить сочные, хрустящие огурчики. Внесите простую подкормку, которая была известна ещё во времена СССР.







Сначала приготовьте луковый настой. Для этого шелуху 6-8 луковиц переложите в банку, залейте литром горячей воды и накройте крышкой. Оставьте на сутки. Затем процедите и всыпьте в раствор 1 ст. л. сульфата калия. Доведите рабочий раствор до 10 литров и опрыскайте все огурчики в утреннее время. Достаточно один раз подкормить в августе, чтобы огурцы оживились и радовали вас хорошим урожаем.







Подробнее о подкормке огурцов в августе смотрите в видео ниже:



