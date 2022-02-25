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Пуговицы на одежде: почему у мужчин они пришиты справа, а у женщин – слева?


В чём разница?

В чём разница?

Всем известно, что пуговицы на женских рубашках (пальто и проч.) пришиты слева, а на мужских – справа. И многие не раз задавались вопросом «Почему?», на находя на него ответа. История этой традиции уходит корнями в XIII век, когда изобрели крой одежды.

Именно в XIII веке появилась обтягивающая одежда, превратившая пуговицы из предмета утилитарного в предмет роскоши. И именно тогда появилась разница между женской и мужской рубашкой.

Позволить себе новомодные рубашки в то далёкое время могли единицы. А у обеспеченных дам, как известно, были девушки прислужницы, которые помогали им одеваться.

В этом и кроется причина того, почему на женской одежде пуговицы пришиты слева. Служанкам так было куда сподручнее застёгивать одежду на своей госпоже. Мужчины же одевались сами. Поэтому на их одежде пуговицы были пришиты справа, чтобы их было удобнее застёгивать самостоятельно.

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Пуговицы на одежде: почему у мужчин они пришиты справа, а у женщин – слева?

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Пуговицы на одежде: почему у мужчин они пришиты справа, а у женщин – слева?Подписаться на мой Instagram
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