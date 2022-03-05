18 крутых и оригинальных вещей, которые можно сделать из бутылок своими руками

Крутые идеи оригинального декорирование бутылок своими руками.
Вниманию читателей почти два десятка оригинальных и свежих идей о том, что можно сделать из старых ненужных бутылок своими руками. И правда, зачем что-то выбрасывать, если можно использовать его для улучшения своего быта? Приятного просмотра и доброго настроения!
1. Музыка ветра
Колокольчик из винных бутылок для настоящих ценителей фен-шуя.
2. Светильник из бутылки
Бутылка может стать отличным основанием для лампы.
3. Декупаж бутылок
Роспись бутылки акриловыми краскам.
4. Декоративный сосуд из бутылки
Бутылки могут стать отличным кашпо для живых растений.
5. Новогоднее настроение
Красивый декупаж бутылки в новогоднем стиле.
6. Необычная бутылка для обновления интерьера
Оригинальная отделка ключами прозрачной винной бутылки.
7. Винтажный стиль
Креативный декупаж бутылки в Винтажном стиле.
8. Бутылка в японском стиле
Шикарная декоративная бутылка в японском стиле.
9. Морская тематика
Украшенная бутылка с помощью простого плетения макраме.
10. Морская легенда
Декупаж бутылки с изображением Кракена - легендарного мифического морского чудовища гигантских размеров.
11. Бутылки на свадьбу
Красивое оформление бутылок с вырезами для фотографий.
12. Необычные узоры на бутылках
Необычный декупаж бутылок белой бумагой.
13. Плетения узорами на бутылках
Стильные декоративные бутылки, украшенные сложными плетениями макраме.
14. Яркие диспенсеры
Великолепные узоры на диспенсерах из бутылок.
15. В морском стиле
Красивый декор бутылок тканью в бежевых тонах.
16. Рисунок на бутылке
Необычный рисунок на прозрачной бутылке.
17. Диспенсер для жидкого мыла
Диспенсер для жидкого мыла из бутылки виски.
18. Подсвечники из бутылок
Подсвечники из бутылок станут выразительным дополнением к интерьеру.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии