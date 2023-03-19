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Самые редкие породы собак в мире

Каждый владелец собаки считает, что его любимый питомец — один на миллион. Он очень мил, но и отличный защитник, и можно даже не сомневаться в том, что все владельцы собак думают точно так же. Но если вы являетесь владельцем собаки одной из пород, о которых мы расскажем ниже, то ваша собака действительно одна на миллион!

10. Азавак (Azawakh)


Самые редкие породы собак в мире

Эта высокая собака с длинными конечностями часто используется для охоты коренными африканцами. Однако собак этой породы становится всё меньше с каждым годом, и сейчас в мире насчитывается менее 200 особей.

9. Тибетский мастиф


Самые редкие породы собак в мире
Тибетский мастиф — один из видов крупных тибетских пород собак и один из крупнейших в нашем списке.

8. Кавказская овчарка


Самые редкие породы собак в мире
Ещё одна массивная собака в этом списке, на этот раз это собака породы кавказская овчарка, которая является одной из древнейших пород.

7. Муди (Mudi)


Самые редкие породы собак в мире
Венгерская пастушья собака, очень энергичная и отважная, поэтому прекрасно подходит для управления большим стадом, хотя сейчас собак этой породы чаще можно увидеть на различных выставках.

6. Синий тайский риджбек (Blue Thai Ridgeback)


Самые редкие породы собак в мире
Собаки этой породы наиболее приметны почти металлическим окрасом и, конечно же, выступающим гребнем жёсткой шерсти на спине.

5. Салюки (Saluki)


Самые редкие породы собак в мире
Достаточно лишь одного взгляда на этих собак, чтобы понять, почему когда-то их называли Королевскими собаками Египта.

4. Перуанская орхидея инков (Peruvian Inca Orchid)


Самые редкие породы собак в мире
Это, должно быть, одна из самых необычно выглядящих собак, а также одна из самых редких. Такое ощущение, что шерсть на них хочет расти только в начале и в конце туловища.

3. Гиеновидная собака (African Painted)


Самые редкие породы собак в мире
Это не только очень редкая порода собак! Гиеновидные собаки — единственные в этом списке дикие собаки. Хотя в некоторых зоопарках ведётся работа по их сохранению.

2. Ксолоитцкуинтли (Xoloitzcuintli)


Самые редкие породы собак в мире
Часто называемые мексиканскими лысыми собаками, эти собаки относятся к одной из древнейших пород, которой насчитывается более 3.000 лет.

1. Леопардовая собака катахулы (Catahoula Leopard Dog)


Самые редкие породы собак в мире
Когда дело доходит до потрясающего окраса шерсти, эта собака родом из США является одной из лучших, хотя и отличается весьма деструктивным поведением. В принципе, ничего удивительного: у этой охотничьей собаки очень высокий инстинкт добычи.

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