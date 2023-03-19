Самые редкие породы собак в мире

Каждый владелец собаки считает, что его любимый питомец — один на миллион. Он очень мил, но и отличный защитник, и можно даже не сомневаться в том, что все владельцы собак думают точно так же. Но если вы являетесь владельцем собаки одной из пород, о которых мы расскажем ниже, то ваша собака действительно одна на миллион!
10. Азавак (Azawakh)
Эта высокая собака с длинными конечностями часто используется для охоты коренными африканцами. Однако собак этой породы становится всё меньше с каждым годом, и сейчас в мире насчитывается менее 200 особей.
9. Тибетский мастиф
Тибетский мастиф — один из видов крупных тибетских пород собак и один из крупнейших в нашем списке.
8. Кавказская овчарка
Ещё одна массивная собака в этом списке, на этот раз это собака породы кавказская овчарка, которая является одной из древнейших пород.
7. Муди (Mudi)
Венгерская пастушья собака, очень энергичная и отважная, поэтому прекрасно подходит для управления большим стадом, хотя сейчас собак этой породы чаще можно увидеть на различных выставках.
6. Синий тайский риджбек (Blue Thai Ridgeback)
Собаки этой породы наиболее приметны почти металлическим окрасом и, конечно же, выступающим гребнем жёсткой шерсти на спине.
5. Салюки (Saluki)
Достаточно лишь одного взгляда на этих собак, чтобы понять, почему когда-то их называли Королевскими собаками Египта.
4. Перуанская орхидея инков (Peruvian Inca Orchid)
Это, должно быть, одна из самых необычно выглядящих собак, а также одна из самых редких. Такое ощущение, что шерсть на них хочет расти только в начале и в конце туловища.
3. Гиеновидная собака (African Painted)
Это не только очень редкая порода собак! Гиеновидные собаки — единственные в этом списке дикие собаки. Хотя в некоторых зоопарках ведётся работа по их сохранению.
2. Ксолоитцкуинтли (Xoloitzcuintli)
Часто называемые мексиканскими лысыми собаками, эти собаки относятся к одной из древнейших пород, которой насчитывается более 3.000 лет.
1. Леопардовая собака катахулы (Catahoula Leopard Dog)
Когда дело доходит до потрясающего окраса шерсти, эта собака родом из США является одной из лучших, хотя и отличается весьма деструктивным поведением. В принципе, ничего удивительного: у этой охотничьей собаки очень высокий инстинкт добычи.
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