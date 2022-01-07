14 полезных свойств воды с лимоном

Плоды лимона богаты витамином C, они улучшают вашу красоту и омолаживают вашу кожу изнутри. Одним из основных полезных эффектов регулярного употребления теплой воды с лимоном можно смело назвать достаточно стремительное снижение избыточной массы тела.

Лимонная вода выводит токсины и невероятно полезна для организма

Теплая вода с лимоном — прекрасный утренний напиток, помогающий пищеварительной системе с легкостью выводить из организма токсины и вредные вещества. Также этот напиток предотвращает вероятность появления запора и диареи, улучшая перистальтику кишечника.

Пищевая ценность лимонов

Стакан лимонного сока содержит менее 25 калорий. Это богатый источник витаминов, минералов, питательных веществ и органических кислот. В его составе присутствуют кальций, калий, железо, витамин С, A, пищевые волокна и многие другие полезные вещества. Во всем мире широко известны лечебные и антибактериальные свойства лимона.

Благодаря своим полезным свойствам и вкусу, лимон невероятно популярен. Он помогает усилить иммунитет и защитить человеческий организм от всевозможных инфекционных заболеваний. Лимон очищает кровь и является чудесным антисептиком. Благодаря содержанию большого количества калия этот цитрусовый фрукт очень полезен для людей с сердечными заболеваниями.

Теплая вода с лимоном — какую пользу она может принести?

1. Источник витамина C

Выработав полезную привычку, ежедневно натощак выпивать стакан теплой воды с лимоном, вы создадите хорошую всестороннюю поддержку своего организма и улучшите качество своего здоровья. Итак, перейдем к самому интересному.

Это прежде всего поддержка вашего иммунитета, особенно в осенне-весенний период, когда высока вероятность подхватить какую либо инфекцию.

2. Пектиновые волокна

Благодаря наличию пектиновых веществ, лимон и вода с лимоном полезны для вашего кишечника. Ониобладают антибактериальным действием,препятствуют всасыванию токсинов и развитию ряда онкологических заболеваний.

3. pH организма

Регулярное употребление теплой воды с лимоном способно сбалансировать pH организма, что положительно скажется на вашем самочувствии и мироощущении. При нормализации pH повышается уровень энергии, появляется энтузиазм, улучшается настроение и сон. Улучшается внешний вид человека, состояние кожи и ногтей, и значительно снижается вероятность возникновения тяжелых и опасных для жизни заболеваний, таких как рак, сахарный диабет, аллергия и артрит.

4. Выведение токсинов

Ежедневное употребление лимонной воды по утру натощак, способствует активному выведению токсинов из организма, что также позитивно отражается на вашем самочувствии.

5. Польза для ЖКТ

Вода с лимоном помогает привести в норму пищеварение, стимулирует выработку желчи и желудочного сока.

6. Микроэлементы и минералы

Лимоны — это отличный источник органических кислот, калия, кальция, фосфора и магния.

7. Противодействие инфекциям

Лимонный сок разбавленный водой — отличное средство, предотвращающее рост и размножение болезнетворных бактерий, вызывающих инфекционные заболевания.

8. Здоровые суставы

Вода с лимоном способствует снижению боли и воспаления в суставах и коленях, в связи с тем, что она обладает свойством растворять кристаллы мочевой кислоты.

9. Питание мозга и нервной системы

Содержание калия в лимоне помогает питать головной мозг и нервные клетки.

10. Укрепляет печень

Сок лимона разбавленный теплой водой является отличным средством детоксикации печени и улучшает ее функции.

11. Помогает от изжоги

Концентрированный лимонный сок способен облегчить приступы изжоги, за счет того, что он помогает сбалансировать уровень кальция и кислорода в печени.

12. Помогает устранить прыщи и морщины на коже

Ежедневное употребление воды с лимоном положительно сказывается на вашем внешнем виде. Кожа разглаживается, исчезают мелкие морщинки и прыщи.

13. Улучшает зрение

Вода с лимоном положительно воздействует на здоровье глаз, помогает бороться с глазными проблемами и улучшает зрение.

14. Пополняет соли в организме

Лимонный сок разбавленный водой помогает пополнить соли в организме, что особенно актуально после напряженных тренировок.

Лечебные и очищающие эффекты воды с лимоном смогут проявиться лишь спустя какое-то время при условии ежедневного утреннего приема. Обычно люди употребляют 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока смешанную с 1 стаканом теплой воды (не горячей). Лучше всего пить такой напиток натощак и через трубочку, в связи с тем, что лимонный сок может испортить зубную эмаль.